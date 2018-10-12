Более 240 тысяч человек вышли в Берлине на акцию против расизма

В Берлине в субботу, 13 октября, прошел самый масштабный с начала года протестный марш против расизма и дискриминации. Акция проводилась по инициативе альянса "Unteilbar" ("Неделимый"), включающего более 450 организаций, различных инициатив, объединений и частных лиц.

"Солидарность вместо дискриминации"

По данным организаторов, на нее вышли порядка 242 тысяч человек - вместо ожидавшихся 40 тысяч. Столичная полиция изначально говорила о "нескольких десятках тысяч участников". Позднее полицейские заявили газете Der Tagesspiegel, что считают оценки инициаторов мероприятия заслуживающими доверия. Правопорядок поддерживали около 900 сотрудников правоохранительных органов. О задержаниях не сообщалось.

Акция стартовала в 11.35 по местному времени (12.35 мск) на Александерплац - центральной площади восточной части Берлина - и завершилась у Колонны победы, в районе парка Тиргартен.

"Демократия вместо лоббизма"

Участники мероприятия скандировали: "Скажите громко, скажите четко: "Мы неделимы" ("Sagt es laut, sagt es klar, wir sind alle unteilbar"). В толпе можно было увидеть плакаты с надписями: "Нет места нацистам", "Спасение терпящих бедствие на море - не преступление". Многие принесли с собой воздушные шары. Группа собравшихся растянула по ходу шествия транспарант: "Солидарность с жертвами насилия со стороны правых, расистов и антисемитов".

Перед демонстрантами выступил целый ряд активистов, политиков и деятелей искусства. Так, генеральный секретарь немецкого отделения Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) напомнил собравшимся о Всеобщей декларации прав человека, принятой почти 70 лет назад.

"Право думать и говорить то, что хочется, верить в то, что хочется, иметь защиту от пыток или преследований, жениться или выходить замуж за любимых - это отличная идея!", - отметил он.

Пресс-секретарь "Unteilbar" Тереза Хартман (Theresa Hartmann), в свою очередь, обратилась с призывом к гражданскому обществу: "Пришло время, чтобы люди осознали: мы должны предпринять усилия, чтобы что-то изменилось".

В конце сентября аналогичная по характеру демонстрация прошла в Гамбурге. Ее участники призвали немедленно прекратить депортацию мигрантов из ФРГ и сделать Гамбург безопасной гаванью для беженцев. Мероприятие тогда собрало около 20 тысяч человек.

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