 Более 240 тысяч человек вышли в Берлине на акцию против расизма | Новости из Германии о Германии | DW | 13.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Более 240 тысяч человек вышли в Берлине на акцию против расизма

Маршем от Александерплац до Колонны Победы в центре Берлина, по данным организаторов, прошли свыше 240 тысяч человек. Они выступали против ненависти, дискриминации и нацизма.

Марш в Берлине против расизма

Марш в Берлине против расизма

В Берлине в субботу, 13 октября, прошел самый масштабный с начала года протестный марш против расизма и дискриминации. Акция проводилась по инициативе альянса "Unteilbar" ("Неделимый"), включающего более 450 организаций, различных инициатив, объединений и частных лиц.

Солидарность вместо дискриминации

"Солидарность вместо дискриминации"

По данным организаторов, на нее вышли порядка 242 тысяч человек - вместо ожидавшихся 40 тысяч. Столичная полиция изначально говорила о "нескольких десятках тысяч участников". Позднее полицейские заявили газете Der Tagesspiegel, что считают оценки инициаторов мероприятия заслуживающими доверия. Правопорядок поддерживали около 900 сотрудников правоохранительных органов. О задержаниях не сообщалось.

Акция стартовала в 11.35 по местному времени (12.35 мск) на Александерплац - центральной площади восточной части Берлина - и завершилась у Колонны победы, в районе парка Тиргартен.

Демократия вместо лоббизма

"Демократия вместо лоббизма"

Участники мероприятия скандировали: "Скажите громко, скажите четко: "Мы неделимы" ("Sagt es laut, sagt es klar, wir sind alle unteilbar"). В толпе можно было увидеть плакаты с надписями: "Нет места нацистам", "Спасение терпящих бедствие на море - не преступление". Многие принесли с собой воздушные шары. Группа собравшихся растянула по ходу шествия транспарант: "Солидарность с жертвами насилия со стороны правых, расистов и антисемитов".

Перед демонстрантами выступил целый ряд активистов, политиков и деятелей искусства. Так, генеральный секретарь немецкого отделения Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) напомнил собравшимся о Всеобщей декларации прав человека, принятой почти 70 лет назад.

Контекст

Конституция ФРГ гарантирует право проводить митинги и демонстрации - при соблюдении установленных законом правил и процедур. Запрет выносят только в исключительных случаях. (11.05.2018)

В Кельна прошла акция против насилия в отношении женщин. Другая демонстрация, правого движения Pegida, была остановлена полицией, применившей водометы и перечный газ. Против правых вышли представители левых организаций. (09.01.2016)

"Право думать и говорить то, что хочется, верить в то, что хочется, иметь защиту от пыток или преследований, жениться или выходить замуж за любимых - это отличная идея!", - отметил он.

Пресс-секретарь "Unteilbar" Тереза Хартман (Theresa Hartmann), в свою очередь, обратилась с призывом к гражданскому обществу: "Пришло время, чтобы люди осознали: мы должны предпринять усилия, чтобы что-то изменилось".

В конце сентября аналогичная по характеру демонстрация прошла в Гамбурге. Ее участники призвали немедленно прекратить депортацию мигрантов из ФРГ и сделать Гамбург безопасной гаванью для беженцев. Мероприятие тогда собрало около 20 тысяч человек.

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 25:45
Now live
25:45 мин

Беженцы нон грата, или Почему правые радикалы так сильны на востоке ФРГ - Европа в фокусе

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Беженцы нон грата, или Почему правые радикалы так сильны на востоке ФРГ - Европа в фокусе  

Стресс, страх и угрозы: полицейский рассказал всю правду о своей работе - "Европа в фокусе"  

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов?  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Почему Путин вдруг захотел снижения цен на нефть  

Джонатан Литтелл: Кроме Путина, остальная структура власти ненавидит Кадырова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно