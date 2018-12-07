 Более 150 государств приняли миграционный пакт ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.12.2018

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Мир

Более 150 государств приняли миграционный пакт ООН

Миграционный пакт ООН, не имеющий юридически обязывающей силы, призван содействовать снижению нелегальной миграции. Критики считают, что этот пакт подрывает суверенитет и, наоборот, способствует росту миграции.

На саммите ООН в Марракеше

Представители более чем 150 государств в понедельник, 10 декабря, подписали Глобальный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции,  который впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции.

В церемонии подписания документа в марокканском Марракеше демонстративно участвовала и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

Она назвала миграционный пакт крупной вехой в международной политике в отношении мигрантов. Этот пакт ясно объявляет борьбу нелегальной миграции и контрабанде нелегалов, указала Меркель. "Миграция - естественный процесс, и если он легален, то это - хорошее дело. Трудовая миграция содействует процветанию и в Германии", - пояснила она.

Контекст

США, Австралия и несколько стран ЕС решили не подписывать миграционный пакт ООН. Есть сомнения и в ФРГ. И не только у правых популистов, но и у одного из министров правительства Меркель. (19.11.2018)

В Берлине представлены миграционные данные за первый квартал 2016 года. Приток беженцев резко сократился, но инфраструктуру их приема и размещения решено не демонтировать. На всякий случай. (08.04.2016)

Канцлер подчеркнула, что отдельные страны не могут решить проблему нелегальной миграции в одиночку, для этого необходимо международное сотрудничество. "Глобализация может стать человечной лишь в том случае, если все страны мира будут иметь справедливые возможности для развития", - резюмировала Ангела Меркель.

У миграционного пакта есть противники

Некоторые страны ЕС, в том числе Австрия, Польша, Словакия и Чехия отказались присоединиться к миграционному пакту ООН. В Бельгии из-за отношения к миграционному пакту распалось правительство.

США даже не участвовали в конкретных переговорах по разработке этого документа. Израиль и Австралия также негативно относятся к миграционному пакту ООН. В ФРГ правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" заявляют, что этот документ не проводит различия между нелегальными и легальными мигрантами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что миграционный пакт не имеет юридически обязывающей силы. Это не договор, поэтому он не подлежит подписанию и ратификации, указал Гутерриш в ответ на опасения ряда стран по поводу того, что они могут утратить национальный суверенитет. Генсек ООН, однако, отметил, что принятие миграционного пакта необходимо, чтобы установить единые минимальные стандарты обращения с миллионами мигрантов во всем мире.

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    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

  • Беженцы в очереди на регистрацию

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Бюрократические сложности

    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

  • Беженец на границе Словении и Австрии

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Возраст, пол

    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

  • Аэропорт в Мюнхене, высылка албанских и косовских соискателей убежища

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Не только сирийцы

    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

  • Карта ФРГ со статистикой распределения беженцев по федеральным землям

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    "Зарплата" беженца

    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

  • пожарные тушат общежитие для беженцев неподалеку от Гамбурга

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


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Выплаты мигрантам: Германия обещает деньги тем, кто сам вернется домой - DW Новости (14.11.2018)

 

Контекст

Германия - "земля обетованная" для беженцев?

В 2015 году ФРГ приняла более 1 млн мигрантов. DW называет главные факты о беженцах и рассказывает о трудностях, с которыми они столкнулись в новой для них стране. (25.01.2016)  

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