 Более 120 стран призывают к независимому расследованию происхождения коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2020

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Мир

Более 120 стран призывают к независимому расследованию происхождения коронавируса

Инициатива Евросоюза и Австралии накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения вызвала критику одновременно Китая и США.

Symbolbild Virologe (picture-alliance/Geisler/C. Hardt)

Евросоюз и Австралия призывают к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса, сообщила 17 мая, австралийская медиакорпорация ABC. Уже 122 страны, включая Россию, Южную Африку, Великобританию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Турцию, поддержали это предложение накануне открывающейся в понедельник Всемирной ассамблеи здравоохранения, отмепчает в понедельник, 18 мая, британская газета The Guardian

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что сторонники этой инициативы хотят "помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья". В свою очередь, пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай - один из них".

Китай и США пока не поддержали идею расследования

Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, первую озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай. При этом, в предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань.

Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео ранее неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о вирусе, что, по их мнению, стало одной из причин пандемии.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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