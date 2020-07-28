Более четверти населения Германии имеют миграционные корни

Миграционные корни имеются у каждого четвертого жителя Германии. Это следует из отчета Федерального статистического ведомства в Висбадене, опубликованного во вторник, 28 июля. По его сведениям, в 2019 году в ФРГ проживали 21,2 млн человек (26 процентов населения), которые при рождении имели гражданство иностранного государства.

Миграционные корни 13,8 млн живущих в Федеративной Республике (65 процентов) уходят в страны Европы, 4,6 млн (22 процента) - в государства Азии. Еще 1 млн человек (5 процентов) имеют африканские корни, а 600 тысяч (3 процента) родом из обеих Америк и Австралии. Чаще всего страной происхождения являлись Турция (13 процентов), Польша (11 процентов) и Россия (7 процентов).

На момент исследований более половины жителей ФРГ с миграционными корнями (52 процента или 11,1 млн) являлись гражданами Германии. Остальные 10,1 млн человек обладали гражданством иных стран.

Количество жителей ФРГ с миграционным присхождением увеличилось примерно на 400 тысяч (2,1 процента) по сравнению с 2018 годом. Это самый низкий прирост в процентном отношении с 2011 года, отмечают эксперты.

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