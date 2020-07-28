 Более четверти населения Германии имеют миграционные корни | Новости из Германии о Германии | DW | 28.07.2020

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Германия

Более четверти населения Германии имеют миграционные корни

В 2019 году в ФРГ проживали 21,2 млн человек, при рождении получивших гражданство иного государства. Самые частые страны происхождения - Турция, Польша и Россия, выяснило статистическое ведомство.

Флаг Германии на здании рейхстага в Берлине

Миграционные корни имеются у каждого четвертого жителя Германии. Это следует из отчета Федерального статистического ведомства в Висбадене, опубликованного во вторник, 28 июля. По его сведениям, в 2019 году в ФРГ проживали 21,2 млн человек (26 процентов населения), которые при рождении имели гражданство иностранного государства.

Миграционные корни 13,8 млн живущих в Федеративной Республике (65 процентов) уходят в страны Европы, 4,6 млн (22 процента) - в государства Азии. Еще 1 млн человек (5 процентов) имеют африканские корни, а 600 тысяч (3 процента) родом из обеих Америк и Австралии. Чаще всего страной происхождения являлись Турция (13 процентов), Польша (11 процентов) и Россия (7 процентов).

На момент исследований более половины жителей ФРГ с миграционными корнями (52 процента или 11,1 млн) являлись гражданами Германии. Остальные 10,1 млн человек обладали гражданством иных стран.

Количество жителей ФРГ с миграционным присхождением увеличилось примерно на 400 тысяч (2,1 процента) по сравнению с 2018 годом. Это самый низкий прирост в процентном отношении с 2011 года, отмечают эксперты.

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    Это слово появилось в русском языке еще во времена Петра I. "Шлагбаум" образован от немецкого глагола schlagen (ударять) и существительного Baum (дерево). Сейчас вместо "ударного дерева" в современном немецком языке используют другие слова: Schranke или Barriere.

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    Шпатлевка

    Как писать правильно: шпатлевка или шпаклевка? В любом случае, слово происходит от немецкого Spatel, что обозначает лопатку для перемешивания и растирания различных веществ.

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    Неожиданно, но рейтузы тоже заимстованы из немецкого языка. Только словом Reithosen в Германии называют обтягивающие брюки для верховой езды, а не трикотажные штаны с тесемкой, охватывающей ступню.

  • Призрак

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Полтергейст

    Приведений, барабашек, домовых и прочую нечисть стали называть полтергейстом в начале восемнадцатого столетия. Слово, образованное от немецкого poltern (шуметь) и Geist (дух), появилось в 1714 году после того, как в Дортмунде на дом некоего Бертольда Герстмана внезапно обрушился град камней из соседнего сада.

  • Спутник

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

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    Есть, конечно, слова в русском языке, которые перешли в немецкий. В основном это слова уже нового времени. Например, Wodka (водка) Sputnik (спутник), Perestroika (перестройка), Glasnost (гласность), Kalaschnikow (автомат Калашникова) и другие. На фотографии : "Спутник-2", второй космический аппарат, на котором в 1957 году на орбиту Земли была выведена собака Лайка.

    Автор: Ксения Сафронова


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