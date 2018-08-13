 Более ста деятелей культуры призывают освободить Олега Сенцова | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2018

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Россия

Более ста деятелей культуры призывают освободить Олега Сенцова

Глава Минкультуры Франции, известные режиссеры и другие деятели искусства выступают за освобождение Олега Сенцова. "Надо действовать, и действовать быстро", - пишут они.

На одном из митингов в защиту Олега Сенцова (фото из архива)

На одном из митингов в защиту Олега Сенцова в Киеве (фото из архива)

Более ста деятелей искусства и министр культуры Франции Франсуаз Ниссен призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова, продолжающего голодовку в российской колонии. "Бездействовать означает дать Олегу Сенцову умереть, это будет отказ от наших принципов", - говорится в коллективном заявлении, опубликованном на сайте французской газеты Le Monde вечером 13 августа. В числе присоединившихся к призыву - французские режиссеры Жан-Люк Годар и Бертран Тавернье, британский режиссер Кен Лоуч, канадский сценарист Дэвид Кроненберг.

Контекст

В трагический финал голодовки Олега Сенцова не хочется верить. Режиссер должен творить, а не умирать в тюрьме. Но важнее оставаться живым в борьбе за свободу, считает Сергей Руденко. (10.08.2018)

Игнорируя протестную голодовку Сенцова, Москва привлекает к теме политзаключенных в РФ все больше внимания мирового сообщества. Рано или поздно Путину придется объясняться, пишет Сергей Руденко. (06.07.2018)

Авторы обращения считают приговор Сенцову нарушением международного права, основных прав и свобод человека, а также "атакой на свободу мысли творчества". Они отмечают, что режиссер "содержится в ужасных и бесчеловечных условиях" и из-за голодовки потерял уже около 30 кг, а его состояние постепенно ухудшается. "Надо действовать, и действовать быстро", - говорится в заявлении.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Сенцовым, заявил, что "нечего добавить к тому, что говорилось ранее". Несколько дней назад Песков сообщил, что администрация президента получила письмо от матери Сенцова с просьбой о его помиловании.

Макрон обсудил с Путиным ситуацию с Сенцовым

10 августа президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал президента РФ Владимира Путина "срочно найти гуманитарное решение" в ситуации с украинским режиссером. 

Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. Летом 2015-го суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. В середине мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. 8 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения своего подзащитного в колонии рассказал, что тот потерял в весе 30 килограмм, а его пульс снизился до 40 ударов в минуту. Двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова "катастрофически плохо".

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    Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"

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В Ростове-на Дону 23 июля начался судебный процесс по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. О некоторых других гражданах Украины, приговоренных в России к тюремным срокам, - в фотогалерее DW. (23.07.2018)  

Ссылки в интернете

Le Monde: призыв деятелей искусства освободить Олега Сенцова

Макрон призвал Путина найти гуманитарное решение для Сенцова

Президент РФ получил прошение о помиловании Сенцова

Аудио- и видеофайлы по теме

Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"  

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