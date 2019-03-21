 Болгария намерена получать газ из ″Турецкого потока″ с 1 января | Новости из Германии о Европе | DW | 31.12.2019

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Европа

Болгария намерена получать газ из "Турецкого потока" с 1 января

По данным Софии, доставка газа из России по "Турецкому потоку" позволит Болгарии сэкономить 35 млн евро на платежах Румынии за транзит. Цены на газ для потребителей снизятся на 5 процентов, заверила министр энергетики.

Шкала измерения давления

Болгария намерена получать российский газ из "Турецкого потока" с 1 января 2020 года. Местом доставки станет терминал на границе с Турцией, заявила министр энергетики республики Теменужка Петкова в понедельник, 30 декабря. Ожидается, что "Турецкий поток" будет приносить Болгарии около 2,9 млрд кубометров газа в год.

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По словам министра, в результате соглашения, заключенного болгарской газовой компанией "Булгаргаз" с российским "Газпромом", республика сможет сэкономить 76 млн левов (в пересчете - 35 млн евро). Ранее Болгария платила Румынии, которая выступала как страна - транзитер газа из России. Это позволит снизить цену для болгарских потребителей на 5 процентов, добавила Петкова.

Между тем США 20 декабря ввели санкции в отношении иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Штрафные меры, заложенные в оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 год, предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих фирм, а также заморозку любых активов на территории страны.

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    Автор: Андрей Гурков


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