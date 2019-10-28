 Болгария выслала дипломата РФ по подозрению в шпионаже | Новости из Германии о России | DW | 28.10.2019

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Россия

Болгария выслала дипломата РФ по подозрению в шпионаже

Опираясь на данные национальных спецслужб, прокуратура Болгарии ведет расследование по подозрению в шпионаже против первого секретаря посольства РФ в Болгарии.

Силуэт мужчины в шляпе

В Болгарии российский дипломат был выслан из страны по подозрению в шпионаже

Прокуратура Болгарии подозревает российского дипломата в шпионаже. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 28 октября.

Как говорится в пресс-релизе прокуратуры Болгарии, информация, давшая основание для проведения расследования, поступила от Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС). Имя российского дипломата, против которого были выдвинуты обвинения в шпионаже, в документе не называется, однако указывается, что он занимал должность первого секретаря посольства России в Болгарии

Обвинения против российского дипломата в Болгарии

По информации болгарских правоохранительных органов, начиная с сентября 2018 года российский дипломат проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии, в том числе с одним высокопоставленным чиновником, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО, с целью получить относящуюся к гостайне информацию, "в том числе за материальное вознаграждение".  

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Как сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на МИД Болгарии, после того как министерство было проинформировано прокуратурой и спецслужбами о подозрениях в отношении российского дипломата, оно обратилось к посольству РФ в Софии с просьбой отозвать этого дипломата на родину. По данным МИД Болгарии, российский дипломат уже покинул страну.

Дальнейшее расследование было невозможно из-за дипломатического иммунитета подозреваемого, указывается на сайте прокуратуры Болгарии. Официального комментария со стороны российского МИД на момент публикации материала DW еще не поступило.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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Ссылки в интернете

Сообщение прокуратуры Болгарии о расследовании в отношении российского дипломата по подозрению в шпионаже

Сообщение прокуратуры Болгарии о расследовании в отношении российского дипломата по подозрению в шпионаже

Сайт Государственного агентства национальной безопасности Болгарии

Сайт Государственного агентства национальной безопасности Болгарии

Аудио- и видеофайлы по теме

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