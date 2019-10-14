Боевики из Ирака и Сирии в Турции - новая угроза безопасности

Когда в Вашингтоне объявили, что лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади был убит в провинции Идлиб на северо-западе Сирии в результате операции американского спецназа, Запад должен был испытать огромное облегчение. Но у жителей Турции местонахождение аль-Багдади вызвало вопросы: как одному из самых разыскиваемых террористов в мире удалось оставаться незамеченным лишь в нескольких километрах от турецкой границы? В регионе, находящемся в пределах сферы влияния Анкары, наполненном турецкими вооруженными силами и военизированными группировками, связанными с Турцией? По данным официальных турецких источников, 65-летнюю сестру лидера ИГ тоже задержали недалеко от турецкой границы - в городе Азар на севере Сирии, контролируемом турецкими властями.

Сестра Абу Бакра аль-Багдади была обнаружена недалеко от границы с Турцией

Означает ли это, что приграничная территория Турции стала идеальным убежищем для самых опасных террористов "Исламского государства"? Турецкая общественность, как никогда ранее, ломает голову над отношениями между правительством страны и джихадистскими группировками. Еще до ликвидации аль-Багдади турецкая оппозиция обвинила Анкару в том, что она поддерживает в гражданской войне в Сирии "Исламское государство": раненые боевики в турецких больницах и сообщения о поставках оружия ИГ вызвали недоверие у многих жителей Турции. Кроме того, пограничную охрану неоднократно обвиняли в том, что она разрешала боевикам ИГ пересекать турецкую границу.

Анкара закрывает глаза на ИГ?

Журналист и эксперт по вопросам борьбы с терроризмом Эрк Аджарер удивлен тем, что самых разыскиваемых в мире террористов находят недалеко от границы с Турцией, хотя цель, провозглашенная турецким правительством, состоит именно в том, чтобы покончить с терроризмом в северных регионах Сирии. Аджарер также критикует легкомысленное отношение турецких властей к потенциальным террористам, которые беспрепятственно могут иммигрировать в Турцию. "В ходе военной операции в Идлибе 3000 сирийцев пересекли границу с Турцией - а власти даже глазом не повели!" - возмущается журналист.

Бывший заместитель госсекретаря турецкой спецслужбы "Национальная разведывательная организация" Джеват Онеш подчеркнул, что сейчас турецкие власти предпринимают усиленные меры по борьбе с терроризмом. Турецкое правительство ведет борьбу против джихадистских групп, "и турецкое общество поддерживает эту борьбу", заверил Онеш.

Джеват Онеш

В то же время он признал, что в самом начале гражданской войны в Сирии турецкое правительство недооценивало угрозу, исходящую от джихадистов: в 2011 году граница с Сирией контролировалась не особенно тщательно, и многие террористы проникали в зоны военных действий в Сирии через Турцию. Онеш признает справедливость критики, звучащей по поводу недостаточного укрепления турецко-сирийской границы, однако заверяет, что сейчас Анкара не проявляет никакой снисходительности к джихадистам.

Опасность для жителей Турции

Критики турецких властей и представители оппозиции убеждены, что неосмотрительное и беспечное отношение к джихадистам из "Исламского государства", которое длительное время демонстрировала Анкара, поставило под угрозу безопасность жителей Турции. В стране до сих пор не могут забыть о теракте, совершенном в Суруче в июле 2015 года гражданином Турции - террористом-смертником, воевавшим на стороне ИГ в Сирии. Его жертвами стали 34 человека.

А в октябре того же года произошел самый крупный теракт в истории Турции, унесший жизни 109 человек: два смертника из ИГ совершили самоподрыв напротив главного железнодорожного вокзала Анкары. Одним из террористов был брат джихадиста, ранее совершившего теракт в Суруче. Вспоминаются также нападение на международный аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле в 2016 году, при котором погиб 41 человек, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле, жертвами которого стали 30 человек, и множество других терактов, совершенных боевиками "Исламского государства" с 2015 по 2017 годы.

Похороны жертв теракта в Измире в 2017 году

Член Комиссии адвокатов Анкары, юрист Нурай Оздоган уверена, что некоторые из этих терактов можно было предотвратить. "Нападения в Анкаре, унесшего жизни более 100 человек, можно было избежать, если бы до этого было проведено серьезное расследование теракта в Суруче", - утверждает она.

О террористах-смертниках, устроивших взрывы в Анкаре, упоминалось в 66 отчетах спецслужб, однако власти не приняли в связи с этим никаких мер. После взрывов, совершенных членами "Исламского государства" в Анкаре, Суруче и Диярбакыре, адвокаты требовали провести расследование, которое должно было установить ответственность турецкого государства за эти нападения, но их заявления были отклонены, вспоминает Нурай Оздоган: "Многие доказательства вины государства так или иначе не могли быть предоставлены, потому что полиция и спецслужбы отказались раскрыть какую-либо информацию".

Структуры ИГ укоренились во многих турецких городах

Сегодня турецкие власти, похоже, осознали угрозу, исходящую от ИГ. По крайней мере, в последние месяцы на первых полосах турецких СМИ появились материалы о полицейских операциях против боевиков "Исламского государства". Совсем недавно турецкие газеты и журналы публиковали фотографии арестов джихадистов в Измире, Адане или Стамбуле.

Но за те годы, на протяжении которых турецкие власти игнорировали опасность со стороны боевиков "Исламского государства", структуры ИГ развивались во многих турецких городах. Особенно в тех, которые находятся недалеко от границы с Сирией. В Анкаре, Измире и Адане также заметно присутствие джихадистов, распространяющих идеологию фундаментализма. Например, в 2015 году сотни сторонников ИГ собрались в парке Омерли под Стамбулом и с энтузиазмом выслушали послание известного проповедника ИГ Халиса Баянджука, публично призывавшего к джихаду. Видеозапись проповеди шокировала многих либеральных турок - для них этот инцидент стал символом слишком легкомысленного отношения турецкого общества к террористической организации "Исламское государство".

Смерть Абу Бакра аль-Багдади позволяет надеяться на то, что политика турецких властей вновь приобретет исключительно антиджихадистский характер. Но эксперты указывают на то, что угроза со стороны "Исламского государства" не станет меньше. Ведь даже если "убийство главаря террористической организации [...] ведет к ее существенному ослаблению", приверженцы ее идеологии по-прежнему остаются во многих странах - в том числе и в Турции, объясняет представитель турецких спецслужб Джеват Онеш. Благоприятный фон для распространения идеологии ИГ создает и гражданская война в Сирии. Массовая миграция в приграничные с Сирией регионы Турции изменила демографическую ситуацию и обострила экономические проблемы, создав тем самым питательную среду для радикального ислама.

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