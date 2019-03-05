Боги - тоже люди: чему нас учат Зевс и его коллеги

Древнегреческими вазами, которые стали экспонатами выставки, открывшейся сейчас в музее изобразительного и прикладного искусства в Гамбурге, можно просто любоваться. Поразительно, с каким мастерством их изготовили около 2500 лет назад художники и гончары, как блестит - как будто вчера наложенный - черный лак, как великолепно построены многофигурные композиции на сложной поверхности ваз, высота которых не превышает 60 сантиметров...

Современный супергерой Геракл

Но выставка не случайно называется "Античные образы", да еще с подзаголовком "О чем рассказывают греческие вазы". Потому что ее организаторы выбрали такие 80 ваз, на которых представлены - без всякого преувеличения - вполне современные сюжеты, хотя их создатели опирались на мифы, которые рассказывали в V-VI веках до нашей эры.

Причем, если не сами сюжеты, то, по крайней мере, их персонажи узнаваемы даже для тех, кто не слишком хорошо знаком с античной мифологией. Вот Геракл с палицей, вот прекрасная Афродита с зеркальцем, вот Зевс, метающий молнии...

Кстати, Геракл представлен сразу на нескольких вазах. Силач и герой, незаконный сын верховного божества Зевса, совершивший свои 12 легендарных подвигов, был очень популярен у древних греков. Как он похож на супергероев нашего времени! И как ему прощали две с половиной тысячи лет назад человеческие слабости, которые мы прощаем и современным супергероям!

Геракл был вспыльчивый малый и в юности в припадке гнева прибил учителя музыки за то, что тот решил его наказать, - причем, той же самой кифарой, на которой тот учил играть Геракла. Выполняя один из своих подвигов, особенно хорошо известный и вошедший в поговорку - очищение Авгиевых конюшен, герой решил подзаработать. Он договорился с царем Авгием, что если очистит его огромный скотный двор, то Авгий отдаст ему десятую часть своего скота. Не получилось. То есть стойла Геракл очистил, но когда Авгий узнал, что тот выполнял распоряжение Эврисфея, которому должен был служить по приказу оракула, он отказался с ним расплачиваться. В свою очередь, Эврисфей, узнав о договоренности Геракла с Авгием, подвиг не засчитал, так как Геракл выполнял его за плату.

Боги капризны и злопамятны

Да что Геракл! Ему как человеку, ну, максимум полубогу, слабости, в общем-то, простительны. А вот на других вазах мы видим сюжеты, героями которых стали боги, - но о чем же рассказывают эти сюжеты? О том, как Зевс обманывал свою божественную супругу, превращаясь в людей и животных, чтобы провести ночи с любовницами, как мстила ему Гера, преследуя соперниц, превращая Каллисто в медведицу, Ио в корову... На другой вазе - Афродита в окружении трех граций (харит) прихорашивается явно не в ожидании своего мужа, хромого Гефеста, которому изменяла направо и налево, как мы сказали бы сегодня.

А хромым Гефест стал, потому что его сбросили с Олимпа - не то раз, не то даже два: папа и мама, Зевс и Гера на него рассердились. Олимпийские боги капризны и тщеславны, они ссорятся друг с другом и интригуют друг против друга, ревнуют, хвастаются, обманывают, они злопамятны и мстительны... В общем, как и люди.

Низверженный Гефест возвращается на Олимп. Роспись на античной вазе. Ок. 440 г. до н. э.

Вернемся, кстати, к людям. Два мотива, так сказать, из повседневной жизни древних греков, вазы с которыми вошли в экспозицию в Гамбурге, особенно поразительны. На одной гордый и богатый грек позирует со своими породистыми скакунами. Сегодня так позируют рядом со своим "мерседесом" или "порше".

На другой вазе - сцена кулачного боя. Точнее - сцена прекращения кулачного боя. Один из бойцов попытался схитрить и нарушил правила. Судья бьет его по плечу жезлом с двумя зубцами, показывая тем самым, что присуждает нарушителю поражение. Сегодня мы бы назвали это дисквалификацией.

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