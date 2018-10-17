Богатейшие россияне обогнали всех по темпам роста состояния

Совокупное состояние 10 богатейших граждан РФ с начала года увеличилось на 10,8 процентов, отмечается в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Второе место занимают США.
Богатейшие россияне обогнали миллиардеров остальных стран по темпам роста своего состояния. Такие данные приведены в опубликованном в четверг, 18 октября, рейтинге Bloomberg Billionaires Index, фиксирующем ежедневные изменения имущественного положения богатейших людей планеты.
С начала 2018 года состояние 10 российских миллиардеров в совокупности увеличилось на 10,8 процентов. Наибольший прирост продемонстрировали Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и Вагит Алекперов, отмечает Bloomberg.
Второе место в рейтинге среди 12 государств занимают США, где совокупное состояние миллиардеров из топ-10 выросло на 7,5 процентов. В Великобритании этот показатель составляет 3,4 процента.
В остальных странах - участницах рейтинга имущественное положение богатейших людей ухудшилось, подчеркивают составители. Наибольшее снижение зафиксировано в Китае, где первая десятка миллиардеров потеряла 27,6 процентов своего состояния в результате распродаж ценных бумаг компаний в технологической отрасли и сфере недвижимости.
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