 Богатейшие россияне обогнали всех по темпам роста состояния | Новости из Германии о России | DW | 18.10.2018

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Россия

Богатейшие россияне обогнали всех по темпам роста состояния

Совокупное состояние 10 богатейших граждан РФ с начала года увеличилось на 10,8 процентов, отмечается в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Второе место занимают США.

Доллары США

Богатейшие россияне обогнали миллиардеров остальных стран по темпам роста своего состояния. Такие данные приведены в опубликованном в четверг, 18 октября, рейтинге Bloomberg Billionaires Index, фиксирующем ежедневные изменения имущественного положения богатейших людей планеты.

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С начала 2018 года состояние 10 российских миллиардеров в совокупности увеличилось на 10,8 процентов. Наибольший прирост продемонстрировали Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и Вагит Алекперов, отмечает Bloomberg.

Второе место в рейтинге среди 12 государств занимают США, где совокупное состояние миллиардеров из топ-10 выросло на 7,5 процентов. В Великобритании этот показатель составляет 3,4 процента.

В остальных странах - участницах рейтинга имущественное положение богатейших людей ухудшилось, подчеркивают составители. Наибольшее снижение зафиксировано в Китае, где первая десятка миллиардеров потеряла 27,6 процентов своего состояния в результате распродаж ценных бумаг компаний в технологической отрасли и сфере недвижимости.

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Bloomberg Billionaires Index

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