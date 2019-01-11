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Суд отклонил апелляцию, поданную Олимпийским комитетом России против восстановления бобслеиста Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона на территории РФ. В ОКР отказались комментировать решение суда.
Алексею Воеводе, Дмитрию Труненкову и Алексею Негодайло необходимо вернуть медали зимней Олимпиады 2014 года. Ранее результаты Воеводы были аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил.
Поводом к отстранению может стать вердикт Мосгорсуда, восстановившего бобслеиста Зубкова в статусе олимпийского чемпиона на территории России.
В 2017 году МОК пожизненно отстранил Зубкова от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил и лишил бобслеиста двух золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи.
Спортивный арбитраж аннулировал результаты выступления бобслеистки Сергеевой на Играх в Пхёнчхане. Сергеева уличена в приеме запрещенного вещества.
Алексей Воевода собирается обжаловать свою дисквалификацию в CAS. Он отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи.
Чемпион Сочи-2014 по бобслею Дмитрий Труненков дисквалифицирован по решению дисциплинарного комитета РУСАДА за нарушение антидопинговых правил.
Чемпионат мира по бобслею и скелетону в феврале 2017 года пройдет в немецком Кёнигсзе. Соревнования перенесли из Сочи из-за допингового скандала.
Соревнования будут перенесены в другой город. Решение принято через четыре дня после того, как была опубликована вторая часть доклада Макларена о допинге в российском спорте.
Южная Корея вслед за Латвией намерена отказаться от участия в чемпионате мира по бобслею и скелетону, который пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года. Это решение связано с публикацией доклада Макларена о допинге в российском спорте.
После победы российской четверки бобслеистов в копилке Олимпийской сборной России стало 33 медали. Таким образом страна заняла первое место в медальном зачете Олимпиады.
Александр Зубков и Алексей Воевода выиграли золото в двойках на олимпийских соревнованиях бобслеистов. Этот успех вывел сборную России на второе место в медальном зачете.
Организаторы обвиняют мужчину в халатности, а свидетели заявляют, что старт боба не был объявлен. Сотрудник введен в состояние искусственной комы.
В ФРГ закончилось рассмотрение дела об аварии, в результате которой получила тяжелые травмы российская бобслеистка Ирина Скворцова. Арбитр, вину которого суд счел доказанной, приговорен к штрафу в размере 3600 евро.
Российская бобслеистка Ирина Скворцова обвинила спортивных функционеров в "наплевательском отношении" к спортсменам, а также заявила, что средства, выделенные Москвой на ее лечение, до нее не дошли.
ФРГ сильна именно в зимних видах спорта, где многое зависит от спортивной инфраструктуры, технических разработок в области спортинвентаря, возможностей тренироваться вне зависимости от погодных условий и времени года.
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