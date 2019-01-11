Бойкот чемпионата мира по скелетону в Сочи (13.12.2016)

Южная Корея вслед за Латвией намерена отказаться от участия в чемпионате мира по бобслею и скелетону, который пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года. Это решение связано с публикацией доклада Макларена о допинге в российском спорте.