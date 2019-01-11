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Бобслей

ARCHIV - Der Fahrer von Russlands RUS-1 Bob, Alexander Subkow, hält am 23.02.2014 die Goldmedaille während der Siegerehrung für den Sieg im Viererbob-Finale der Männer während der Olympischen Spiele 2014 Sotschi in Krasnaja Poljana (Russland). Der zweimalige Bob-Olympiasieger Alexander Subkow und drei weitere russische Wintersportler sind vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) wegen Dopings lebenslang gesperrt worden. Foto: Tobias Hase/epa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Мосгорсуд сохранил за Зубковым статус "олимпийского чемпиона в РФ" 11.01.2019

Суд отклонил апелляцию, поданную Олимпийским комитетом России против восстановления бобслеиста Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона на территории РФ. В ОКР отказались комментировать решение суда.
07.02.2014 SOCHI, RUSSIA - FEBRUARY 07: The Olympic flag flies next to the Russian flag during the Opening Ceremony of the Sochi 2014 Winter Olympics at Fisht Olympic Stadium on February 7, 2014 in Sochi, Russia. (Photo by Clive Mason/Getty Images) Copyright: Getty Images/C. Mason

МОК требует от российских бобслеистов вернуть золотые медали Игр в Сочи 15.12.2018

Алексею Воеводе, Дмитрию Труненкову и Алексею Негодайло необходимо вернуть медали зимней Олимпиады 2014 года. Ранее результаты Воеводы были аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил.
FILE - ILLUSTRATION - The Olympic flag (R) and the Russian flag flutter during the Closing Ceremony in Fisht Olympic Stadium at the Sochi 2014 Olympic Games, Sochi, Russia, 23 February 2014. Photo: Kay Nietfeld/dpa (zu dpa-Meldung: «Agentur Tass: IAAF verlängert Sperre für russische Leichtathleten» vom 17.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

МОК может полностью отстранить россиян от Олимпиады в Токио 06.12.2018

Поводом к отстранению может стать вердикт Мосгорсуда, восстановившего бобслеиста Зубкова в статусе олимпийского чемпиона на территории России.

ARCHIV - Der Fahrer von Russlands RUS-1 Bob, Alexander Subkow, hält am 23.02.2014 die Goldmedaille während der Siegerehrung für den Sieg im Viererbob-Finale der Männer während der Olympischen Spiele 2014 Sotschi in Krasnaja Poljana (Russland). Der zweimalige Bob-Olympiasieger Alexander Subkow und drei weitere russische Wintersportler sind vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) wegen Dopings lebenslang gesperrt worden. Foto: Tobias Hase/epa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Мосгорсуд вернул бобслеисту Зубкову статус олимпийского чемпиона в России 21.11.2018

В 2017 году МОК пожизненно отстранил Зубкова от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил и лишил бобслеиста двух золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи.
ARCHIV - 18.02.2018, Südkorea, Pyeongchang: Olympia, Bob, Zweierbob, Frauen, Training Alpensia Sliding-Zentrum: Bobpilotin Nadeschda Sergejewa vom Team Olympische Athleten aus Russland (OAR) fasst sich beim Start an den Helm. (zu dpa-Meldung: «Weiterer Dopingverdacht gegen Russen bei Olympia: Bobpilotin positiv» vom 23.02.2018) Foto: Wong Maye-E/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Результат бобслеистки из РФ Сергеевой на Олимпиаде-2018 аннулирован 24.02.2018

Спортивный арбитраж аннулировал результаты выступления бобслеистки Сергеевой на Играх в Пхёнчхане. Сергеева уличена в приеме запрещенного вещества.
2377927 02/17/2014 Alexander Zubkov and Alexei Voyevoda (Russia) during the final heat of the two-man bobsleigh competition at the XXII Olympic Winter Games in Sochi. Anton Denisov/RIA Novosti

МОК пожизненно отстранил российского бобслеиста Воеводу 18.12.2017

Алексей Воевода собирается обжаловать свою дисквалификацию в CAS. Он отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи.
SOCHI, RUSSIA - FEBRUARY 23: Pilot Alexander Zubkov, Alexey Negodaylo, Dmitry Trunenkov and Alexey Voevoda of Russia team 1 celebrate winning the gold medal during the Men's Four-Man Bobsleigh on Day 16 of the Sochi 2014 Winter Olympics at Sliding Center Sanki on February 23, 2014 in Sochi, Russia. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Чемпион Сочи-2014 по бобслею дисквалифицирован из-за допинга 31.01.2017

Чемпион Сочи-2014 по бобслею Дмитрий Труненков дисквалифицирован по решению дисциплинарного комитета РУСАДА за нарушение антидопинговых правил.
16 Feb 2002: Winston Alexandr Watt and Lascelles Oneil Brown of Jamaica compete in the men's 2-man bobsled during the Salt Lake City Winter Olympic Games at the Utah Olympic Park in Park City, Utah. DIGITAL IMAGE. Mandatory Credit: Robert Laberge/Getty Images

ЧМ по бобслею и скелетону пройдет в немецком Кёнигсзе вместо Сочи 19.12.2016

Чемпионат мира по бобслею и скелетону в феврале 2017 года пройдет в немецком Кёнигсзе. Соревнования перенесли из Сочи из-за допингового скандала.
Alexander Tretiakov of Russia starts his third heat during the men's skeleton competition at the 2014 Winter Olympics, Saturday, Feb. 15, 2014, in Krasnaya Polyana, Russia. (AP Photo/Dita Alangkara)

IBSF лишила Сочи чемпионата мира по бобслею и скелетону 13.12.2016

Соревнования будут перенесены в другой город. Решение принято через четыре дня после того, как была опубликована вторая часть доклада Макларена о допинге в российском спорте.

Бойкот чемпионата мира по скелетону в Сочи (13.12.2016) 13.12.2016

Южная Корея вслед за Латвией намерена отказаться от участия в чемпионате мира по бобслею и скелетону, который пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года. Это решение связано с публикацией доклада Макларена о допинге в российском спорте.

Russia-1 four-man bobsleigh, steered by Alexander Zubkov takes part in the first four-man Bobsleigh official training during the Sochi Winter Olympics at the Sanki Sliding Center on February 19, 2014. AFP PHOTO / LIONEL BONAVENTURE (Photo credit should read LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images)

Россия установила национальный рекорд зимних Олимпиад по числу медалей 23.02.2014

После победы российской четверки бобслеистов в копилке Олимпийской сборной России стало 33 медали. Таким образом страна заняла первое место в медальном зачете Олимпиады.
2377927 02/17/2014 Alexander Zubkov and Alexei Voyevoda (Russia) during the final heat of the two-man bobsleigh competition at the XXII Olympic Winter Games in Sochi. Anton Denisov/RIA Novosti

Российские бобслеисты стали олимпийскими чемпионами в Сочи 17.02.2014

Александр Зубков и Алексей Воевода выиграли золото в двойках на олимпийских соревнованиях бобслеистов. Этот успех вывел сборную России на второе место в медальном зачете.
Jamaica's two-man bobsleigh pilot Winston Watts speeds down the track during an unofficial progressive training at the Sanki sliding center in Rosa Khutor, a venue for the Sochi 2014 Winter Olympics near Sochi, February 6, 2014. REUTERS/Fabrizio Bensch (RUSSIA - Tags: SPORT BOBSLEIGH OLYMPICS TPX IMAGES OF THE DAY)

На соревнованиях по бобслею в Сочи получил травму сотрудник трассы 14.02.2014

Организаторы обвиняют мужчину в халатности, а свидетели заявляют, что старт боба не был объявлен. Сотрудник введен в состояние искусственной комы.
Aktenordner liegen zu Beginn der Urteilsverkündung zum Schacht-Konrad-Prozess am Mittwoch (08.03.2006) im Gerichtssaal des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) in Lüneburg auf dem Richtertisch. Das Atommüllendlager Schacht Konrad in Salzgitter darf gebaut werden. Die Genehmigung für das Lager war rechtens, entschied das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Gegen den Bau geklagt hatten eine Landwirtsfamilie aus der Nachbarschaft sowie drei Kommunen. Foto: Hans-Jürgen Wege dpa/lni (zu lni 4112 vom 08.03.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В ФРГ завершился процесс по делу об аварии с участием Ирины Скворцовой 11.10.2010

В ФРГ закончилось рассмотрение дела об аварии, в результате которой получила тяжелые травмы российская бобслеистка Ирина Скворцова. Арбитр, вину которого суд счел доказанной, приговорен к штрафу в размере 3600 евро.
Team USA 2 with pilot Steven Holcomb and Justin Olsen speeds down the track during the first run of the FIBT 2 Man Bobsleigh World Cup competition in Altenberg, Germany, Saturday, Dec. 6, 2008. (AP Photo/Matthias Rietschel)

Российская бобслеистка выступила с обвинениями в адрес спортивных функционеров 05.03.2010

Российская бобслеистка Ирина Скворцова обвинила спортивных функционеров в "наплевательском отношении" к спортсменам, а также заявила, что средства, выделенные Москвой на ее лечение, до нее не дошли.
Felix Loch of Germany speeds down the course during the second run of the men's singles luge competition, at the Vancouver 2010 Olympics in Whistler, British Columbia, Saturday, Feb. 13, 2010. (AP Photo/Charlie Krupa)

Немцы куют олимпийские медали дома 01.03.2010

ФРГ сильна именно в зимних видах спорта, где многое зависит от спортивной инфраструктуры, технических разработок в области спортинвентаря, возможностей тренироваться вне зависимости от погодных условий и времени года.
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