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Блокада Донбасса

Торговая и экономическая блокада регионов Донбасса, контролируемых пророссийскими боевиками, официально была введена указом президента Порошенко 16 марта 2017 года.

Свое решение украинские власти обосновали "обострением ситуации с безопасностью, насильственным захватом украинских предприятий, ростом угроз экономической и энергетической безопасности, признанием Россией выданных в "ДНР" и "ЛНР" документов и эскалацией агрессии с ее стороны". До этого около двух месяцев продолжалась неофициальная блокада Донбасса, организованная украинскими активистами.

11.02.2016 **** Leben an der Front von Luhansk in der Ost-Ukraine Europas jüngste Grenze Der Personenübergang in Stanica Luhansk ist der einzige Weg entlang der nördlichen Frontlinie, um von ukrainisch gehaltenem Gebiet in die Hochburg Luhansk der von Russland unterstützten Separatisten zu gelangen. © DW/F. Hofmann

Президент Украины назвал условия снятия блокады Донбасса 08.07.2019

Украина может снять временный запрет на перемещение грузов через линию разграничения после возвращения сепаратистам незаконно "национализированных" предприятий на территории Донбасса.
11.02.2016 **** Leben an der Front von Luhansk in der Ost-Ukraine Europas jüngste Grenze Der Personenübergang in Stanica Luhansk ist der einzige Weg entlang der nördlichen Frontlinie, um von ukrainisch gehaltenem Gebiet in die Hochburg Luhansk der von Russland unterstützten Separatisten zu gelangen. © DW/F. Hofmann

Итоги торговой блокады Донбасса: ни смысла, ни последствий? 07.06.2019

В Украине активно спорят о действующей торговой блокаде самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". DW о том, что принесла такая политика и почему Киеву не хватает последовательности в отношении Донбасса.
Copyright: DW / A.Savizki Bildbeschriftung: Die Werchowna Rada, Parlament der Ukraine in Kiew

Верховная рада Украины одобрила закон о Донбассе 18.01.2018

Документ определил незаконность временной оккупации Донбасса Россией и возложил на РФ всю ответственность за нарушение международного права и украинских законов. Минские соглашения в нем не упоминаются.
Hrywnja Münzen sind aufgeschichtet (c) CC BY-NC-ND 2.0 National Bank Of Ukraine

Сколько заработали и потеряли украинские олигархи 01.11.2017

Блокада, национализация и спад экономики страны почти не повлияли на уровень состояния самых богатых украинцев. Как олигархам удается приумножать свои доходы, разбиралась DW.
A general view taken 19 November 2007 shows the Zasyadko coal mine in the eastern Ukrainian city of Donetsk, a day after a gas explosion ripped through a notoriously dangerous Ukrainian coal mine, killing at least 72 miners and leaving 28 missing. AFP PHOTO/ Sergei SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Украинская энергетика после блокады 07.04.2017

Украина пытается преодолеть последствия блокады угля из Донбасса. Хотя в стране до сих пор действует чрезвычайное положение в энергетике, катастрофы удалось избежать. Но что будет дальше?
DONETSK, UKRAINE - MARCH 1, 2017: Workers at the Donetsk Metallurgical Plant. The plant is under reconstruction after shellings, steel production brought to a halt due to the recent rail blockade and disruption of coking coal supply from Ukraine. The Industry and Trade Ministry of the Donetsk People's Republic plans to launch more than 20 industrial enterprises in 2017 to recover Donbass economy. Viktor Drachev/TASS |

Украинский депутат о "катастрофических последствиях" блокады Донбасса 31.03.2017

Депутат Верховной рады, бывший глава Донецкой области Сергей Тарута в интервью DW раскритиковал блокаду Киевом Донбасса, вспомнил о первых месяцах сепаратизма и оценил влияние России.
Industrieanlage in Awdeewka im Donbass. Foto: DW / Anastasia Magazowa

Глава Коксохима в Авдеевке - о том, почему завод на грани остановки 29.03.2017

Торговая блокада Донбасса повлияла на работу крупнейшего предприятия - Авдеевского коксохимического завода. Его гендиректор рассказал в интервью DW, к чему привел этот шаг Киева.
Soldier of the ukrainian army in a checkpoint in the entrance to Troitske, one of the closest village to the combat frontlines in the war in eastern Ukraine. (Photo by Celestino Arce/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Блокада Донбасса и отсрочка кредита МВФ - для Украины шок, но не катастрофа 21.03.2017

Немецкие экономисты оценили потери украинской экономики от разрыва связей с Донбассом в 1,6 процента ВВП. Блокада и перенос транша МВФ будут способствовать обесценению гривны.

Официальная/неофициальная блокада Донбасса: что дальше? (21.03.2017) 21.03.2017

"Народная" торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса продолжается третий месяц. Официальный запрет торговли с сепаратистами Киев ввел 15 марта. Кто от этого пострадал - в репортаже DW.

ARCHIV - Geldscheine der ukrainischen Währung Griwna, aufgenommen am 20.04.2012 in Kiew in der Ukraine. Die wirtschaftliche Zukunft der Ukraine hängt trotz neuer Milliardenhilfen weiter an einem dünnen Faden. Eine entscheidende Rolle beim Ringen um die Finanzen spielt ein US-Großinvestor, der über ein Drittel der internationalen Staatsanleihen hält. Foto: Jens Kalaene/dpa (zu dpa 0093 vom 19.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Нацбанк Украины снизил прогнозы роста 21.03.2017

В 2017 году ВВП Украины будет расти не так быстро, как ожидалось. Причина - отрицательное влияние экономической блокады Киевом Донбасса и "национализации", проведенной самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".
14.02.2017 *** FILE PHOTO: Activists walk along carriages loaded with coal from the occupied territories which they blocked at Kryvyi Torets station in the village of Shcherbivka in Donetsk region, Ukraine, February 14, 2017. REUTERS/Konstantin Chernichkin/File Photo

Блокада Донбасса: планируется ли снятие запрета на перевозку грузов (видео) 20.03.2017

"Народная" торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса продолжается третий месяц. Официальный запрет торговли с сепаратистами Киев ввел 15 марта. Кто от этого пострадал - в репортаже DW.

14.02.2017 *** FILE PHOTO: Activists walk along carriages loaded with coal from the occupied territories which they blocked at Kryvyi Torets station in the village of Shcherbivka in Donetsk region, Ukraine, February 14, 2017. REUTERS/Konstantin Chernichkin/File Photo

Берлин критикует Киев: смена курса? 16.03.2017

Представитель МИД Германии в непривычно резкой форме осудил решение Украины прекратить транспортное сообщение с Донбассом. DW - с подробностями и комментариями немецких экспертов.
5.6.2015*** A Ukrainian soldier puts a Ukrainian flag at the Ukrainian position in Marinka, near Donetsk, eastern Ukraine, Friday, June 5, 2015. As fears persist that eastern Ukraine is about to fall back into full-scale war, a leader of the international monitoring group is urgently calling for resumed negotiations. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) | picture alliance/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Комментарий: Блокада Донбасса - шаг к расколу Украины 16.03.2017

Власти Украины сами препятствуют объединению страны. Прекращение товарообмена с самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР" может привести к их окончательному отделению, считает Бернд Йоханн.
11.02.2016 **** Leben an der Front von Luhansk in der Ost-Ukraine Europas jüngste Grenze Der Personenübergang in Stanica Luhansk ist der einzige Weg entlang der nördlichen Frontlinie, um von ukrainisch gehaltenem Gebiet in die Hochburg Luhansk der von Russland unterstützten Separatisten zu gelangen. © DW/F. Hofmann

Комментарий: Блокада Донбасса - ультиматум Порошенко "ДНР" и "ЛНР" 15.03.2017

После активистов к транспортной блокаде самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подключилось и государство. Правда, у официального Киева своя цель, считает журналист Сергей Руденко.
People walk in front of Metallurgical Works plant in Yenakiyeve, Donetsk, on March 1, 2017. Russian-backed rebels on March 1, 2017 halted the operations of the first Ukrainian company after an ultimatum expired to end a trade blockade between the two foes. Protesting Ukrainian war veterans and opposition lawmakers have blocked rail freight traffic between government and rebel territory since January to stop the insurgents from receiving the cash they get in trading with Kiev. / AFP PHOTO / Sergei SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Сторонники блокады Донбасса заняли здание Волынской администрации 14.03.2017

Занявшие здание обладминистрации в Луцке потребовали освободить задержанных накануне сторонников блокады территорий на востоке Украины, подконтрольных пророссийским сепаратистам.
9.5.2013 *** Sept. 5, 2013 - Saint Petersburg, Russia - September 5, 2013. - Russia, Saint Petersburg, Strelna. - G20 Leaders' Summit. In picture: Russian presidential press secretary Dmitry Peskov at a briefing Copyright: picture-alliance/ZUMAPRESS

Россия не готова открыть рынки для продукции из Донбасса 01.03.2017

Пресс-секретарь президента РФ выразил понимание экспроприации предприятий в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", но уклонился от ответа на вопрос об открытии российского рынка для продукции из этого региона.
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