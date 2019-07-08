Торговая и экономическая блокада регионов Донбасса, контролируемых пророссийскими боевиками, официально была введена указом президента Порошенко 16 марта 2017 года.

Свое решение украинские власти обосновали "обострением ситуации с безопасностью, насильственным захватом украинских предприятий, ростом угроз экономической и энергетической безопасности, признанием Россией выданных в "ДНР" и "ЛНР" документов и эскалацией агрессии с ее стороны". До этого около двух месяцев продолжалась неофициальная блокада Донбасса, организованная украинскими активистами.