Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Блог

Контент страницы генерируется автоматичекси по ключевому слову "блог".

.

ST PETERSBURG, RUSSIA  JUNE 10, 2021: Social media influencer Yuri Khovansky, charged with public justification of terrorism, is seen during a remand hearing at St Petersburg's Dzerzhinsky District Court. Khovansky performed a song about the 2002 Nord-Ost siege in a live stream, which appeared on the Internet about a year ago. According to the Russian Investigative Committee, Khovansky accessed the Internet and performed a song containing elements of public incitement to terrorist activity, public justification of terrorism and its propaganda. Valentin Yegorshin/TASS

Суд вновь продлил арест блогера Хованского по делу об оправдании терроризма 03.11.2021

Следствие не успело закончить расследование дела видеоблогера Хованского в срок, поэтому суд продлил содержание его в СИЗО на 2 месяца. Сам подозреваемый в оправдании терроризма просил отправить его под домашний арест.
A general view of the Moscow City Court building in Moscow on April 15, 2019, a day before the court is due to deliver verdict against 63-year-old Norwegian Frode Berg on spy charges. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Суд в Москве приговорил видеоблогера Пыжа к пяти годам колонии 29.10.2021

Автор YouTube-канала Андрей Пыж, арестованный в августе 2020 года, признан виновным в получении информации, составляющей гостайну и касающейся режимных объектов в московском регионе.
Es handelt sich um Bilder zum Film Kolyma des russischen Journalisten Juri Dud.

Юрий Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей за "пропаганду наркотиков" 20.10.2021

Суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков в ходе двух его интервью и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.
Blogger Alexander Lapschin aus Russland, am 20.01.2021 in Eriwan, Armenien. (c) Ashot Gazazyan/DW

ЕСПЧ отклонил жалобу Баку по делу блогера Лапшина 11.10.2021

Страсбургский суд отклонил жалобу Азербайджана на решение о признании правительства этой страны виновным в деле блогера Александра Лапшина.
MOSCOW, RUSSIA - JULY 28, 2021: Roman Dobrokhotov, the editor-in-chief of The Insider its domain manager declared a foreign agent in Russia, leaves the Internal Affairs Ministry s Office for southwestern Moscow s Akademichesky District after interrogation as a libel case witness, his flat searched as well as his parents . Moscow police believe an unidentified person from an unidentified location used Dobrokhotov s Twitter account no later than November 20 last year to post a message containing fraudulent information on the MH-17 downing. Anton Novoderezhkin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS10A108

Суд в Москве оштрафовал Романа Доброхотова на 156 тысяч рублей 06.10.2021

Дело о клевете, где основатель The Insider Роман Доброхотов выступает свидетелем, возбудили по заявлению нидерландского блогера.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Суд в Москве оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей 01.10.2021

Тверской суд посчитал "Мемориал" виновным в распространении материалов без маркировки "иноагента". Претензии связаны с запросом в МИД РФ по делу туркменского блогера Чолиева, пишет "Медиазона".
Sasha Avdevich aus Belarus auf seiner Weltreise auf einem Handbike. Copyright: privat

Вокруг света на хэндбайке: как путешествует белорус с инвалидностью 16.09.2021

Саша Авдевич, блогер-колясочник из Лиды, отправился в путешествие вокруг света и планирует открыть на Тенерифе кафе и хостел, где будут работать люди с инвалидностью.

Как белорус с инвалидностью отправился в кругосветку 16.09.2021

Месяц назад инвалид-колясочник, блогер и активист из Лиды Саша Авдевич отправился в кругосветное путешествие. На момент выхода видео Саша уже проделал путь из Тбилиси до Стамбула. Дальше его маршрут лежит через Грецию, Италию и Испанию на остров Тенерифе, где он планирует открыть инклюзивное кафе и отель. О том, как задумывалось и как проходит его путешествие, смотрите в эксклюзивном интервью DW.
An arrested Belarus opposition supporter waves from behind a barred window of a detention center in Minsk Sunday, 26 March 2006. Hundreds of Belarusian opposition activists are still in jail on Sunday, one day after mass crackdowns by the government. EPA/ANDREI LIANKEVICH +++(c) dpa - Report+++ |

Пенсионерка, священник, блогер: кого власти Беларуси считают террористами? 15.09.2021

В списке лиц, "причастных к терроризму", составленном КГБ Беларуси, более 40 человек. Среди них - лидеры оппозиции, блогеры, пенсионеры, есть даже священник. DW - о некоторых из них.
Google thumbainls inlucing Google Apps like Gmail, Maps, YouTube, Drive, Hangouts etc as seen on a phone screen. Google closeup logo displayed on a phone screen, smartphone on a keyboard is seen in this multiple exposure illustration, the company's symbol is globally recognized. Google, LLC is an American tech giant, a multinational technology company that specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. It is considered one of the Big Four technology companies in the U.S. . Amsterdam, the Netherlands on October 22, 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

"Коммерсант" сообщил о работе наблюдателей-блогеров на выборах в РФ 31.08.2021

Близкие к властям организации надеются с помощью блогов в соцсетях "формировать позитивный массив сообщений в ходе голосования", сообщает "Коммерсант".
Belorussischer Blogger hat einen Film über Afghanistan gedreht, die der Blogger Leonid Paschkowskij unserer Korrespondentin in Minsk Tatiana Newedomskaja kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Leonid Paschkowskij und Einwohner Afghanistans. Copyright - Leonid Paschkowskij.

Блогер Пашковский: В Кабуле считали, что до столицы талибы не дойдут 26.08.2021

Белорусский блогер-миллионник Леонид Пашковский съездил в Афганистан за месяц до входа талибов в Кабул. О том, как жила страна накануне этого, он рассказал в интервью DW.
ANKARA, TURKEY - JULY 20: The logo of facebook is displayed on a smartphone and a screen in Ankara, Turkey on July 20, 2021. Metin Aktas / Anadolu Agency

Facebook остановил фейк-кампанию о вакцинах, организованную из РФ 10.08.2021

Агентство, работавшее в России, нанимало блогеров в ЕС для распространения дезинформации о вакцинах, публиковавшейся на фейковых аккаунтах. Facebook удалил 65 аккаунтов, Instagram - 243.
ST PETERSBURG, RUSSIA  JUNE 10, 2021: Social media influencer Yuri Khovansky, charged with public justification of terrorism, is seen during a remand hearing at St Petersburg's Dzerzhinsky District Court. Khovansky performed a song about the 2002 Nord-Ost siege in a live stream, which appeared on the Internet about a year ago. According to the Russian Investigative Committee, Khovansky accessed the Internet and performed a song containing elements of public incitement to terrorist activity, public justification of terrorism and its propaganda. Valentin Yegorshin/TASS

Блогер Юрий Хованский включен в "перечень террористов" 10.08.2021

В связи с внесением в "перечень террористов" Хованский не сможет открыть в банке новые счета, а действующие будут заморожены. Блогер и музыкант находится под следствием.
ST PETERSBURG, RUSSIA  JUNE 10, 2021: Social media influencer Yuri Khovansky, charged with public justification of terrorism, is seen during a remand hearing at St Petersburg's Dzerzhinsky District Court. Khovansky performed a song about the 2002 Nord-Ost siege in a live stream, which appeared on the Internet about a year ago. According to the Russian Investigative Committee, Khovansky accessed the Internet and performed a song containing elements of public incitement to terrorist activity, public justification of terrorism and its propaganda. Valentin Yegorshin/TASS

Блогеру Хованскому продлен арест по делу об оправдании терроризма 06.08.2021

Юрий Хованский останется под арестом до 8 сентября, решил Куйбышевский суд Санкт-Петербурга. Блогер обвинен по статье о публичном оправдании терроризма. Уголовное дело связано с песней о "Норд-Осте".
Es handelt sich um Bilder zum Film Kolyma des russischen Journalisten Juri Dud.

Дело Юрия Дудя: суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу 23.07.2021

Против журналиста Юрия Дудя возбуждено административное дело о возможной пропаганде наркотиков в интернете. Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.
FILE PHOTO: Silhouettes of mobile device users are seen next to a screen projection of Youtube logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

YouTube заблокировал расследование ФБК о главе Ростуризма 21.07.2021

Видео заблокировано по жалобе на нарушение авторских прав, поданной блогером, которая брала интервью у Зарины Догузовой. По поводу того, о каких именно кадрах идет речь, ФБК разбирается.
Показать еще