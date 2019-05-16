Блогер Мотузная потребовала миллион за моральный ущерб

Барнаульская студентка Мария Мотузная, ранее обвинявшаяся в экстремизме из-за картинок в соцсети "В контакте", подала в суд иск о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщил в четверг, 16 мая, ее адвокат Алексей Бушмаков.

Исковое заявления о взыскании этой суммы с Минфина России алтайская блогерша опубликовала в своем Twitter, отметив, что после удовлетворения исковых требований вернется в страну: во время следствия Мотузная уехала в Украину, а оттуда в Литву.

Уголовное дело против нее возбудили в 2018 году. Поводом для обвинения стали девять картинок, сохраненных в 2016 году Марией Мотузной на своей странице в соцсети "В контакте" - мемов на тему религии и чернокожих. В отношении нее были возбуждены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. По ним студентке грозило до пяти лет лишения свободы.

Мотузной помогло смягчение наказания по статье об экстремизме

Дело Марии Мотузной стало одним из самых известных среди сотен уголовных дел по экстремизму в интернете. В январе 2019 года уголовное преследование в отношении нее было, однако, прекращено. Основанием для этого стал федеральный закон, частично декриминализующий статью об экстремизме.

В законе говорится, что следователям нельзя возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.

Прокуратура от имени государства принесла блогерше извинения за необоснованное привлечение к ответственности.

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