 Блогер Мотузная отсудила у России 100 тысяч рублей | Новости из Германии о России | DW | 22.07.2019

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Россия

Блогер Мотузная отсудила у России 100 тысяч рублей

Блогер требовала от государства 1 млн рублей, но в своем Twitter назвала решение суда "победой". Против Мотузной были возбуждены два уголовных дела.

Мария Мотузная получит компенсацию от Минфина РФ

Мария Мотузная получит компенсацию от Минфина РФ

Центральный районный суд Барнаула в понедельник, 22 июля, решил взыскать 100 тыс. руб. с Министерства финансов РФ в пользу Марии Мотузной, которую ранее обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за сохраненных картинок в социальной сети "В контакте". В эту сумму суд оценил моральный ущерб, который был нанесен Мотузной незаконным уголовным преследованием.

Блогер требовала от государства 1 млн рублей, но в своем Twitter назвала решение суда "победой", мотивируя это куда меньшей компенсацией, обычно выплачиваемой тем, кто незаконно сидел в СИЗО.



Два дела за девять картинок

Два уголовных дело против Мотузной  были возбуждены в 2018 году. Поводом стали девять картинок, сохраненных ею в 2016 году на своей странице в соцсети "В контакте". Мотузной грозило до пяти лет лишения свободы.

Контекст

Оступиться в России все легче: за ловлю покемонов можно получить срок, за проведение соцопросов - попасть в список "иностранных агентов". Взгляд карикатуриста Сергея Елкина. (09.09.2016)

24-летняя Мария Мотузная из Барнаула, обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за публикации мемов в "В контакте", дала интервью DW. 9 октября суд вернул ее дело в прокуратуру на пересмотр. (10.10.2018)

Во время следствия она нарушила режим подписки о невыезде и уехала сначала в Киев, а затем в Литву. В январе 2019 года в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК РФ Следственный комитет закрыл дело против Мотузной. В мае она подала иск к государству о компенсации морального вреда на 1 млн руб.

"На основании доноса Марию неоднократно допрашивали, склонили к явке с повинной, обыскивали ее дом, возили на допрос маму и бойфренда, отбирали подписку о невыезде, несколько раз предъявляли обвинение, скопировали личную информацию с мобильного телефона, провели психиатрическую экспертизу, включили в список экстремистов", - прокомментировал иск Мотузной в своем Telegram-канале Павел Чиков, глава Международной правозащитной группы "Агора", адвокат которой представлял интересы блогера в суде Барнаула.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 15:23

Геофактор

Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

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