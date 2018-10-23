Блогер Мотузная отсудила у России 100 тысяч рублей

Центральный районный суд Барнаула в понедельник, 22 июля, решил взыскать 100 тыс. руб. с Министерства финансов РФ в пользу Марии Мотузной, которую ранее обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за сохраненных картинок в социальной сети "В контакте". В эту сумму суд оценил моральный ущерб, который был нанесен Мотузной незаконным уголовным преследованием.



Блогер требовала от государства 1 млн рублей, но в своем Twitter назвала решение суда "победой", мотивируя это куда меньшей компенсацией, обычно выплачиваемой тем, кто незаконно сидел в СИЗО.





Два дела за девять картинок

Два уголовных дело против Мотузной были возбуждены в 2018 году. Поводом стали девять картинок, сохраненных ею в 2016 году на своей странице в соцсети "В контакте". Мотузной грозило до пяти лет лишения свободы.

Во время следствия она нарушила режим подписки о невыезде и уехала сначала в Киев, а затем в Литву. В январе 2019 года в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК РФ Следственный комитет закрыл дело против Мотузной. В мае она подала иск к государству о компенсации морального вреда на 1 млн руб.

"На основании доноса Марию неоднократно допрашивали, склонили к явке с повинной, обыскивали ее дом, возили на допрос маму и бойфренда, отбирали подписку о невыезде, несколько раз предъявляли обвинение, скопировали личную информацию с мобильного телефона, провели психиатрическую экспертизу, включили в список экстремистов", - прокомментировал иск Мотузной в своем Telegram-канале Павел Чиков, глава Международной правозащитной группы "Агора", адвокат которой представлял интересы блогера в суде Барнаула.

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