 Блины, которые любят немцы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.03.2019

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Культура и стиль жизни

Блины, которые любят немцы

У православных христиан - Масленица, один из самых ярких, веселых и сытных праздников, на который традиционно едят блины. А вот какие блины любят и готовят в Германии.

  • Толстые блины Pfannkuchen

    Блины из Германии

    Толстые блины Pfannkuchen

    Ингредиенты (на 4 порции): 0,5 л молока, 4 яйца, 300 г муки, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка соли, 2 ст. ложки сахара. Молоко, муку и взбитые яйца хорошо перемешать. Затем добавить соль, сахар и 1 ст. ложку масла. Энергично перемешивать все до образования однородной массы. Вылить 1/4 часть теста на разогретую на среднем огне и смазанную маслом сковороду. Обжаривать до румяности.

  • Сладкие блинчики Plinsen

    Блины из Германии

    Сладкие блинчики Plinsen

    Их особенно любят на востоке Германии. Ингредиенты (на 4 порции): 2 чашки молока, 2 щепотки соли, 2 чашка муки, 4 яйца, 2 ст. ложки сахара. Белки отделить от желтков, хорошо взбить, затем смешать с желтком, сахаром, мукой, молоком, солью и энергично размешать венчиком. Вылить 1/4 часть теста на разогретую и смазанную маслом сковороду. Обжарить до румяности. Подавать с медом или вареньем.

  • Лепешки с начинкой Fladen

    Блины из Германии

    Лепешки с начинкой Fladen

    На 4 порции: 500 г муки, 80 мл теплого молока, ¼ л теплой воды, 400 г лука, 2 паприки, 1 кубик дрожжей, ½ ч. ложки соли, 2 ст. ложки растительного масла, 1 стакан соуса "песто", немного базилика. Муку перемешать с дрожжами, солью, молоком, водой, маслом. Дать постоять тесту 30 минут. Разделить на 4 части и раскатать. Покрыть луком, паприкой, песто. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов.

  • Блинчики с медом и творогом Palatschinken

    Блины из Германии

    Блинчики с медом и творогом Palatschinken

    На 4 порции: 70 г муки, 2 яйца, ¼ пакетика ванилина, 1 щепотка соли, 125 мл молока, 2 ст. ложки раст. масла. Для начинки: 25 г сливочного масла, ¼ пакетика ванилина, цедра лимона, 2 яйца, 60 мл меда, 125 г творога, 20 г сахара. Смешать молоко, яйцо, муку, соль, ванильный сахар. Оставить на 20 минут и испечь блинчики. Свернуть их в трубочку, начинить, запекать 10 минут при температуре 180 градусов.

  • Оладьи с сахаром Poffertjes

    Блины из Германии

    Оладьи с сахаром Poffertjes

    На 4 порции: 3 яйца, 150 г сахара, 1 пакетик ванилина, щепотка соли, 150 г муки, 4 ч. ложки соды, 120 мл молока, немного сахарной пудры и сливочного масла. Яйца взбить с сахаром, ванилином и солью. Добавить муку, соду, молоко. Тесто оставить на 20 минут, затем выложить на разогретую сковородку. Несколько раз обжарить с обеих сторон до румяности. На готовые оладьи нанести масло и сахарную пудру.

  • Тонкие блинчики Crêpes

    Блины из Германии

    Тонкие блинчики Crêpes

    На 4 порции: ½ ст. ложки сливочного масла, 150 г муки, 350 мл молока, 3 яйца, щепотка соли, 4 ст. ложки газированной минеральной воды, 2 ст. ложки сахара, цедра ½ лимона. Муку хорошо перемешать с молоком. Масло растопить и взбить его с яйцами, солью и минеральной водой. Добавить сахар и цедру. Оставить тесто на 30 минут, а затем жарить блины.

  • Картофельные оладьи Reibekuchen

    Блины из Германии

    Картофельные оладьи Reibekuchen

    На 4 порции: 1 кг картофеля, 2 большие луковицы, 2 яйца, щепотка соли, 125 мл растительного масла. Картофель почистить и натереть на терке. Добавить натертый лук, взбитые яйца, соль и все перемешать. Брать тесто столовой ложкой и жарить на масле на сковородке, как обычные оладьи, переворачивая с одной стороны на другую в течение трех минут. Подавать можно с яблочным пюре.

  • Берлинские пончики Berliner Pfannkuchen

    Блины из Германии

    Берлинские пончики Berliner Pfannkuchen

    На 4 порции: 500 г муки, 40 г дрожжей, 30 г сахара, ¼ л теплого молока, 1 пакетик ванилина, щепотка соли, 50 г сливочного масла, 2 яичных желтка, растительное масло. Для начинки: сливовый мусс, малиновое или абрикосовое варенье. В муку добавить дрожжи, сахар и половину молока, перемешать и оставить на 10 минут. Добавить сливочное масло, 1 яйцо и 1 желток.

  • Берлинские пончики (продолжение)

    Блины из Германии

    Берлинские пончики (продолжение)

    Все пропустить через блендер и добавить остальное молоко. Сформировать из теста шарики, обвалять их в муке, положить в глубокую разогретую сковородку с большим количеством растительного масла и в течение 30 минут жарить под крышкой. Готовые пончики заполняются при помощи кондитерского шприца вареньем или медом, а сверху посыпаются сахарной пудрой. Приятного аппетита!

    Автор: Наталия Королева


  • Толстые блины Pfannkuchen

    Блины из Германии

    Толстые блины Pfannkuchen

    Ингредиенты (на 4 порции): 0,5 л молока, 4 яйца, 300 г муки, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка соли, 2 ст. ложки сахара. Молоко, муку и взбитые яйца хорошо перемешать. Затем добавить соль, сахар и 1 ст. ложку масла. Энергично перемешивать все до образования однородной массы. Вылить 1/4 часть теста на разогретую на среднем огне и смазанную маслом сковороду. Обжаривать до румяности.

  • Сладкие блинчики Plinsen

    Блины из Германии

    Сладкие блинчики Plinsen

    Их особенно любят на востоке Германии. Ингредиенты (на 4 порции): 2 чашки молока, 2 щепотки соли, 2 чашка муки, 4 яйца, 2 ст. ложки сахара. Белки отделить от желтков, хорошо взбить, затем смешать с желтком, сахаром, мукой, молоком, солью и энергично размешать венчиком. Вылить 1/4 часть теста на разогретую и смазанную маслом сковороду. Обжарить до румяности. Подавать с медом или вареньем.

  • Лепешки с начинкой Fladen

    Блины из Германии

    Лепешки с начинкой Fladen

    На 4 порции: 500 г муки, 80 мл теплого молока, ¼ л теплой воды, 400 г лука, 2 паприки, 1 кубик дрожжей, ½ ч. ложки соли, 2 ст. ложки растительного масла, 1 стакан соуса "песто", немного базилика. Муку перемешать с дрожжами, солью, молоком, водой, маслом. Дать постоять тесту 30 минут. Разделить на 4 части и раскатать. Покрыть луком, паприкой, песто. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов.

  • Блинчики с медом и творогом Palatschinken

    Блины из Германии

    Блинчики с медом и творогом Palatschinken

    На 4 порции: 70 г муки, 2 яйца, ¼ пакетика ванилина, 1 щепотка соли, 125 мл молока, 2 ст. ложки раст. масла. Для начинки: 25 г сливочного масла, ¼ пакетика ванилина, цедра лимона, 2 яйца, 60 мл меда, 125 г творога, 20 г сахара. Смешать молоко, яйцо, муку, соль, ванильный сахар. Оставить на 20 минут и испечь блинчики. Свернуть их в трубочку, начинить, запекать 10 минут при температуре 180 градусов.

  • Оладьи с сахаром Poffertjes

    Блины из Германии

    Оладьи с сахаром Poffertjes

    На 4 порции: 3 яйца, 150 г сахара, 1 пакетик ванилина, щепотка соли, 150 г муки, 4 ч. ложки соды, 120 мл молока, немного сахарной пудры и сливочного масла. Яйца взбить с сахаром, ванилином и солью. Добавить муку, соду, молоко. Тесто оставить на 20 минут, затем выложить на разогретую сковородку. Несколько раз обжарить с обеих сторон до румяности. На готовые оладьи нанести масло и сахарную пудру.

  • Тонкие блинчики Crêpes

    Блины из Германии

    Тонкие блинчики Crêpes

    На 4 порции: ½ ст. ложки сливочного масла, 150 г муки, 350 мл молока, 3 яйца, щепотка соли, 4 ст. ложки газированной минеральной воды, 2 ст. ложки сахара, цедра ½ лимона. Муку хорошо перемешать с молоком. Масло растопить и взбить его с яйцами, солью и минеральной водой. Добавить сахар и цедру. Оставить тесто на 30 минут, а затем жарить блины.

  • Картофельные оладьи Reibekuchen

    Блины из Германии

    Картофельные оладьи Reibekuchen

    На 4 порции: 1 кг картофеля, 2 большие луковицы, 2 яйца, щепотка соли, 125 мл растительного масла. Картофель почистить и натереть на терке. Добавить натертый лук, взбитые яйца, соль и все перемешать. Брать тесто столовой ложкой и жарить на масле на сковородке, как обычные оладьи, переворачивая с одной стороны на другую в течение трех минут. Подавать можно с яблочным пюре.

  • Берлинские пончики Berliner Pfannkuchen

    Блины из Германии

    Берлинские пончики Berliner Pfannkuchen

    На 4 порции: 500 г муки, 40 г дрожжей, 30 г сахара, ¼ л теплого молока, 1 пакетик ванилина, щепотка соли, 50 г сливочного масла, 2 яичных желтка, растительное масло. Для начинки: сливовый мусс, малиновое или абрикосовое варенье. В муку добавить дрожжи, сахар и половину молока, перемешать и оставить на 10 минут. Добавить сливочное масло, 1 яйцо и 1 желток.

  • Берлинские пончики (продолжение)

    Блины из Германии

    Берлинские пончики (продолжение)

    Все пропустить через блендер и добавить остальное молоко. Сформировать из теста шарики, обвалять их в муке, положить в глубокую разогретую сковородку с большим количеством растительного масла и в течение 30 минут жарить под крышкой. Готовые пончики заполняются при помощи кондитерского шприца вареньем или медом, а сверху посыпаются сахарной пудрой. Приятного аппетита!

    Автор: Наталия Королева


Смотрите также:

  • Яйца по-русски

    Русские блюда в Германии

    Яйца по-русски

    Эти фаршированные яйца в Германии называют "русскими" (russische Eier). Рецепт приготовления этой закуски можно найти уже в старинном кулинарном справочнике 1845 года знаменитой Генриетты Давидис. Желток сваренных вкрутую яиц смешивают с зеленью, копченой или маринованной рыбой, каперсами. Яйца часто украшают красной (можно и черной) икрой, - отсюда, вероятно, и название.

  • Русский салат

    Русские блюда в Германии

    Русский салат

    Эта закуска очень напоминает легендарный салат "Оливье", обязательно приправленный майонезом (который для мягкости можно смешать и со сметаной). "Русский салат" (Russischer Salat) в его немецком виде готовят из отваренного картофеля, отварной моркови, свежего сельдерея, зеленого горошка, корнишонов, колбасы, яиц и лука - зеленого или репчатого.

  • Русское пиво с лимонадом

    Русские блюда в Германии

    Русское пиво с лимонадом

    Радлер под названием "Russ" или "Russenmaß" особенно популярен в Баварии. Связано ли название этого с кризисом 1920-х годов, когда пиво начали разбавлять лимонадом (что, собственно и есть радлер), или с русскими эмигрантами, которым этот напиток якобы особенно нравился, неизвестно. Возможно, "Russen-Maß", то есть "русская пивная кружка", произошло от "Riesen-Maß", то есть "большая пивная кружка".

  • Русский айнтопф

    Русские блюда в Германии

    Русский айнтопф

    "Russischer Eintopf" - разновидность знаменитого немецкого густого супа, обязательным ингредиентом которого является свекла. В немецкий вариант всем известного борща (блюда вообще-то исконно не русского, а украинского) свекла добавляется, как правило, маринованная, придавая ему характерный вкус. Чаще всего такой айнтопф варят без мяса, но обязательно с фасолью, чесноком и всевозможной зеленью.

  • Русские блинчики

    Русские блюда в Германии

    Русские блинчики

    "Russische Buchweizenblinis" – это блинчики из гречневой муки, которые в Германии считаются русскими. Делают их из дрожжевого теста, которому дают хорошо "подойти". Выпекают блинчики размером с оладьи в хорошо разогретой сковороде и обильно смазывают растопленным сливочным маслом. Едят их со сметаной, творогом, красной икрой, копченым или маринованным лососем.

  • Русский хлеб

    Русские блюда в Германии

    Русский хлеб

    "Руссиш брот" (Russisch Brot) – это традиционное немецкое печенье из легкого теста, которое обычно выпекают в форме букв латинского алфавита, а затем обливают сахарной или шоколадной глазурью. "Русским хлебом" печенье назвали потому, что якобы эта выпечка пришла из России в XIX веке. Но скорее всего название могло произойти от похожего словосочетания "Rösches Brod", что значит "хрупкое печенье".

  • Русский рыбный суп

    Русские блюда в Германии

    Русский рыбный суп

    Уха по-русски в Германии так и называется: "Russische Fischsuppe" (русский рыбный суп). Правильно приготовленная, она славится прозрачным бульоном и обилием рыбы. Этим она завоевала немалую популярность в северных регионах страны.

  • Русский шоколад

    Русские блюда в Германии

    Русский шоколад

    Шоколадный напиток, известный в Германии под интригующим названием "русский шоколад" (Russische Schokolade), готовится из горячего какао с добавлением крепкого алкоголя: водки, рома или коньяка. Говорят, что его придумал сам русский царь - правда, какой именно, точно не известно. В любом случае знатоки советуют готовить этот горячительный напиток исключительно с водкой - по-русски.

  • Пунш по-русски

    Русские блюда в Германии

    Пунш по-русски

    Не только этот напиток называют в Германии русским. Есть и другие. Связаны они с зимой, то есть должны быть согревающими - в прямом и переносном смысле. Вполне вероятно, именно поэтому такой пунш стал называться русским: "russischer Punsch". Рецепт прост: лимонный сок смешиваем с ванильным сиропом, горячим крепким черным чаем, молотой корицей и гвоздикой по вкусу. Украшаем ломтиком лимона.

  • Русский цупфкухен

    Русские блюда в Германии

    Русский цупфкухен

    "Russischer Zupfkuchen" – так назвали популярный сдобный пирог из-за кусочков теста, которые отщипывают (zupfen), а затем украшают ими это кулинарное произведение. Говорят, что кондитерам "лоскутки" из теста, утопающие в креме, напоминали купола русских церквей, так пирог стал "русским". Готовят его из шоколадного теста и ванильного пудинга, смешанного с мягким творогом.

    Автор: Инга Ваннер


 

Контекст

Приятного аппетита: что немцы едят на завтрак

Традиционным немецкий завтрак уже не назовешь. За последние 70 лет он обогатился международными продуктами. Сегодня многие немцы завтракают в стиле фьюжен.  

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Шашлык по-немецки: поклонение священному огню

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Вода, ячмень и хмель, - применение таких ингредиентов для производства пива предписывал баварский закон о чистоте пива, изданный 500 лет назад. Что было до него? (22.04.2016)  

Осторожно, горячо: какой хлеб едят немцы

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