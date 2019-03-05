Блины, которые любят немцы

Русские блюда в Германии

Русское пиво с лимонадом

Радлер под названием "Russ" или "Russenmaß" особенно популярен в Баварии. Связано ли название этого с кризисом 1920-х годов, когда пиво начали разбавлять лимонадом (что, собственно и есть радлер), или с русскими эмигрантами, которым этот напиток якобы особенно нравился, неизвестно. Возможно, "Russen-Maß", то есть "русская пивная кружка", произошло от "Riesen-Maß", то есть "большая пивная кружка".