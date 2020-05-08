 Бишкек и Душанбе обменялись нотами протеста из-за стрельбы на границе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.05.2020

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Мир

Бишкек и Душанбе обменялись нотами протеста из-за стрельбы на границе

Киргизия обвиняет таджикских военных в провокационных действиях на границе. Душанбе утверждает, что граждане Киргизии пытались захватить принадлежащую Таджикистану землю.

На границе между Киргизией и Таджикистаном

На границе между Киргизией и Таджикистаном (фото из архива)

После перестрелки, произошедшей на границе Киргизии и Таджикистана 8 мая, в киргизский МИД вызван таджикский посол Назирмад Ализода. Как сообщается на сайте МИД Киргизии в субботу, 9 мая, послу вручена нота протеста "в связи с целенаправленным обстрелом" военных и мирных граждан "из автоматов с подствольными гранатометами, в том числе из группового минометного оружия". В результате тяжелые ранения получили трое пограничников и один местный житель, говорится далее в сообщении.

Бишкек обеспокоен "деструктивными и провокационными действиями военнослужащих и граждан Таджикистана, приводящих к дестабилизации ситуации" на границе, и возлагает всю ответственность на таджикскую сторону. Киргизия призывает власти в Душанбе принять "безотлагательные" меры, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации, и привлечь к ответственности виновных лиц.

В свою очередь МИД Таджикистана также вызвал на ковер посла соседнего государства, которому вручили ноту протеста "из-за провокационных действий граждан и военнослужащих Кыргызстана, приведших к вооруженному конфликту", указывается в сообщении пресс-службы таджикского внешнеполитического ведомства.

Что произошло на границе Таджикистана и Киргизии

8 мая на неописанном участке киргизско-таджикской границы произошел конфликт из-за использования земли. В пресс-службе погранслужбы Киргизии заявили, что участок "является неописанным, но фактически использовался киргизской стороной". Конфликт начался в местности Чек Баткенской области на юге страны, когда 30-40 граждан Киргизии и примерно столько же таджиков "начали закидывать друг друга камнями", в ходе инцидента раздался выстрел из охотничьего оружия, говорится далее в сообщении.

Пограничники обеих стран произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, и сотрудники пограничных войск Таджикистана "неожиданно открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников и граждан Киргизии", утверждает киргизская погранслужба. В свою очередь, Душанбе утверждает, что конфликт вспыхнул из-за "самовольного захвата гражданами Киргизии 4 га земли, которые в соответствии с нормативно-правовыми документами" принадлежат Таджикистану, а киргизские пограничники, "вместо того чтобы предотвратить конфликт, открыли огонь" по безоружным таджикам.

Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт

После инцидента глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков и его таджикский коллега Сироджиддин Мухриддин в ходе телефонного разговора "отметили необходимость координации действий, направленных на оперативное урегулирование" инцидента, сообщает таджикское внешнеполитическое ведомство. Министры согласились в необходимости "проведения разъяснительных работ среди местного населения в целях снятия напряженности в районе границы" и договорились поддерживать связь.

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    Автор: Наталья Позднякова


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