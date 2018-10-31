Биткоин - техническая революция или обман века?

Самой популярной криптовалюте исполнилось 10 лет. За это время курс биткоина то резко падал, то взлетал до рекордных значений. В финансовом мире до сих пор спорят о его перспективах.
"Держитесь от него подальше. Это, по сути, мираж", - предостерегал в 2014 году, говоря о биткоине, легендарный американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет. В среду, 31 октября, самой популярной криптовалюте исполнилось 10 лет. За это время биткоин пережил головокружительные взлеты и падения, сделав одних инвесторов миллионерами буквально за ночь и разорив других - потерявших крупные суммы в результате резкого обвала курса.
Впервые о биткоине заговорили после того, как 31 октября 2008 года анонимный разработчик (или группа разработчиков), именовавший себя Сатоси Накамото, опубликовал статью, в которой объяснил принцип работы криптовалюты. В публикации говорится, что разработанная "версия электронных денег" сделает возможными онлайн-платежи напрямую от одного лица другому, минуя финансовые институты.
На практике это означало создание платежной системы с простым доступом для каждого и не поддававшейся контролю со стороны центральных банков. Впрочем, перспективы реализации этой идеи на практике до сих пор остаются достаточно туманными.
10 тысяч биткоинов за пиццу
Через пару месяцев после публикации документа Накамото появились и первые биткоины - первичный блок, содержащий 50 виртуальных монет. Он получил название генезис-блока. Впоследствии каждый новый блок присоединялся к предыдущему - так работает лежащая в основе криптовалюты технология блокчейн.
Первый платеж с помощью биткоинов был осуществлен только через год, когда заказавший пиццу житель американского штата Флорида расплатился с курьером криптовалютой. За две пиццы он заплатил 10 тысяч биткоинов, что в то время соответствовало примерно 41 доллару США. Однако долгое время криптовалюта оставалась необычным платежным средством.
Одними из первых преимуществами виртуальных денег стали пользоваться преступники, покупавшие за биткоины на подпольных сайтах наркотики и оружие и отмывавшие с помощью криптовалюты деньги. Однако после того, как в 2013 году курс биткоина впервые пробил отметку в тысячу долларов США, к криптовалюте проснулся и общественный интерес. Теперь оплата товаров и услуг биткоинами в некоторых странах стала вполне привычным делом. Криптовалюту часто используют, чтобы расплатиться за покупки в интернет-магазинах или забронировать отель. В некоторых странах биткоинами можно расплатиться в кафе и ресторанах.
Банкротство Mt. Gox и рекордный курс биткоина
Правда, мнения ведущих центральных банков по поводу виртуальных денег разошлись. В Европейском центральном банке, к примеру, сравнивали криптовалюту со снежным комом, а тогдашний глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке наоборот указывал на ее большой потенциал.
Первый и пока что крупнейший кризис, связанный с самой популярной криптовалютой, разразился в начале 2014 года, когда хакеры взломали онлайновую торговую платформу Mt. Gox, на которой торговалось около 80 процентов всех биткоинов. Тогда была украдена криптовалюта общей стоимостью в 477 миллионов долларов, а самой криптовалютной бирже пришлось объявить себя банкротом, что обрушило стоимость биткоина. Переломный момент для него наступил лишь 2017 году, когда курс взлетел почти в 20 раз. В декабре прошлого года он достиг рекордных 19500 долларов.
Одной из причин роста куса биткоина стал интерес со стороны общественности, отмечали аналитики и трейдеры криптовалютами. По мнению управляющего директора гонконгской трейдинговой компании Octagon Strategy Дэйва Чепмэна, у многих срабатывал страх упустить выгоду. В результате люди покупали криптовалюту на пике ее стоимости в надежде, что она продолжит расти. Их постигло разочарование, когда через пару недель после достижения пикового значения курс биткоина начал снижаться. Сейчас эта криптовалюта торгуется в районе 6330 долларов.
Биткоину не хватает покупателей
Эксперты всегда предупреждали, что для криптовалют характерна сильная волатильность. С начала этого года биткоин потерял в цене больше 50 процентов. Такое падение курса, очевидно, вызвано снижением интереса инвесторов к биткоину как инструменту для вложений. Отчасти это связано с неоправданными надеждами по поводу появления биржевых инвестиционных фондов, ETF, стоимость которых должна рассчитываться на основе цены биткоина.
Для создания таких фондов необходимо одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое мгновенно укрепило бы репутацию биткоина в глазах крупных инвесторов. Однако в SEC пока не спешат давать зеленый свет новому биржевому инструменту, опасаясь рисков мошенничества. Скептически по отношению к биткоину настроены и некоторые крупные финансовые институты. Так, в сентябре стало известно, что Goldman Sachs на неопределенный срок отложил создание собственной площадки для торговли криптовалютами.
Тем не менее многие аналитики прогнозируют, что в будущем биткоин, скорее всего, будут рассматривать скорее как инвестицию, нежели как платежное средство. Пока же ему, очевидно, не хватает покупателей, а значит, курс биткоина не застрахован от дальнейших обвалов.
Смотрите также: