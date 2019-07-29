Бирдекели "Made in Germany": как две немецкие фирмы поделили мировой рынок

Так называемые бирдекели - картонные подставки под пивные кружки - весьма универсальны. Их можно использовать не только по прямому назначению, но и, к примеру, быстро записать на них номер телефона. "Однако, в первую очередь, на них можно разместить рекламу", - говорит гендиректор немецкой компании Katz Group Карстен Байзерт (Karsten Beisert).

Его предприятие по праву занимает место глобального лидера по производству пивных подставок: в данный момент Katz Group удовлетворяет 70 процентов мирового спроса на эту продукцию. Остальные 30 процентов покрывает единственный конкурент компании - еще один немецкий производитель бирдекелей, компания Мarienthaler.

Katz Group располагается в небольшом городке Вайзенбах в регионе Шварцвальд, окруженном лесистыми холмами. И это отнюдь не случайно: в этом живописном месте есть все необходимое для создания бирдекелей - древесина, вода и электроэнергия. Мarienthaler, в свою очередь, находится в регионе Айфель, в городке Шлайден с населением в 13 тысяч человек.

"Произведено в Шварцвальде"

Бирдекели - крайне дешевый продукт: цена одной пивной подставки составляет менее одного евроцента, поэтому их продают в упаковках по несколько тысяч штук. Несмотря на это, бирдекели продолжают производить на территории Германии, которая явно не входит в число стран с самыми низкими зарплатами.

Карстен Байзерт

"Бумажная промышленность всегда развивалась там, где был доступ к энергии и сырью", - поясняет Карстен Байзерт. Жители Шварцвальда из поколения в поколение жили за счет лесной промышленности: здесь нет недостатка в людях, умеющих работать с древесиной.

"У нас есть несколько отличных мастеров по производству бумаги, которые следят за ее качеством. Наши подставки - натуральный продукт ", - подчеркивает глава Katz Group. Качество продукции постоянно контролируется в лаборатории. Хотя многим кажется, что сделать бирдекель проще простого, на самом деле это требует большого мастерства, ведь подставка должна впитывать влагу в количестве, в три раза превышающем ее собственный вес.

4 млрд бирдекелей в год

В последнее время спросом пользуются разноцветные и многофункциональные бирдекели

Бирдекели создаются с помощью крупных агрегатов стоимостью в несколько млн евро. Это отпугивает потенциальных конкурентов: учитывая низкую цену за единицу, им понадобится слишком много времени для возмещения стоимости оборудования. Поэтому Katz Group и Мarienthaler пока соперничают лишь друг с другом.

В общей сложности Katz Group производит около 3 млрд пивных подставок в год: ее продукция расходится по всему миру. У компании есть несколько дочерних предприятий, самое крупное из которых находится в США, а также ряд иностранных представительств - к примеру, в Сингапуре и Великобритании.

В свою очередь компания Мarienthaler, основанная в 1889 году, ежегодно производит еще около 1 млрд бирдекелей. Ее продукцию также можно найти в самых разных точках планеты - будь то ирландский паб, бразильский пляжный бар или Октоберфест в Мюнхене. В числе ее клиентов - испанский производитель пива San Miguel, нидерланская компания Heineken и датский концерн Carlsberg.

Бирдекель, версия 3.0

При этом в Katz Group и Мarienthaler пытаются привлечь новых клиентов еще одним способом - в частности, делая подставки как можно более функциональными. Теперь они должны не просто впитывать влагу, но и развлекать любителей пива.

В последнее время в моду входят разноцветные и ароматизированные бирдекели, а также подставки со штрих-кодом, который можно считать с помощью смартфона: таким образом клиенту предлагается поучаствовать в онлайн-конкурсах или других рекламных акциях. Кроме прочего, в подставку может быть встроен микрочип, позволяющий воспроизвести мелодию или голосовое сообщение. Для производителей напитков - заказчиков бирдекелей - подставки становятся еще одним средством распространения рекламы.

Место бирдекелей займет автопром?

Обе немецкие компании не намерены останавливаться на достигнутом и ищут новые возможности для бизнеса. Как отмечает Карстен Байзерт, потенциальным клиентом его компании может стать автопром. В данный момент производители автомобилей делают ставку на легкие материалы: Katz Group предлагает им изделия из древесномассного картона в качестве альтернативы пластику. "Из наших материалов можно изготовить, к примеру, шторы и обивку дверей", - делится своими планами на будущее глава Katz Group.

Как бы то ни было, как Katz Group, так и Мarienthaler действительно стоит задуматься о поиске альтернативных решений. Ведь кто знает - возможно, в один прекрасный день картонные подставки будут признаны неэкологичными и запрещены - как это, к примеру, произошло в ЕС с посудой из пластика.

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