Биометрический паспорт

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Власти ФРГ уверяют, что цифровые отпечатки пальцев повысят защиту документов от подделок. Правозащитники предупреждают о возможности злоупотреблений в случае хищения таких электронных данных.
Лето - пора отпусков. DW сравнила паспорта граждан бывших республик СССР и выяснила, какие из них самые выгодные с точки зрения безвизового въезда в другие страны.
С 1 января 2018 года Украина ужесточает правила въезда на свою территорию не только для граждан России. В чем суть нововведений на границе и кого еще они коснутся, выясняла DW.
Петр Порошенко обязал правительство обновить список государств миграционного риска, внеся в него Россию. Гражданам РФ придется заранее информировать погранслужбу о желании въехать на Украину.
Глава МИД Украины Климкин предложил ввести для граждан РФ систему предварительного оповещения о желании посетить Украину. Он сказал, что "цель должна быть простой - закрыть границу".
С 11 июня граждане Украины смогут путешествовать в ЕС без виз. Будут ли иметь такую возможность жители аннексированного РФ Крыма и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", выясняла DW.
После публикации в официальном журнале ЕС решения о либерализации визового режима для граждан Украины 22 мая, они смогут въезжать в страны Евросоюза без виз уже с 11 июня.
В ночь на 11 июня вступит в силу безвизовый режим между ЕС и Украиной. Чтобы им воспользоваться, украинцам нужно получить биометрические паспорта. Наплыв желающих бьет все рекорды.
Евросовет внес Украину в перечень стран, для граждан которых отменяются визовые требования. Что должны знать украинцы, чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС?
Граждане Украины получат возможность на 90 дней въезжать во все страны Евросоюза, кроме Ирландии и Великобритании, при условии наличия у них биометрических паспортов.
Инициативу Еврокомиссии теперь должны одобрить Европарламент и Евросовет. В этом случае граждане Грузии смогут въезжать в шенгенскую зону без виз на срок до 90 дней.
Безвизовый въезд в ЕС будет разрешен гражданам Украины по биометрическим паспортам, которые можно будет получить только на подконтрольной украинской власти территории, напомнил Порошенко.
Евродепутаты приветствуют решение Еврокомиссии, рекомендовавшей дать Украине безвизовый режим с ЕС. Но эксперты предостерегают власти в Киеве от преждевременного ликования.
Граждане Турции с 2017 года смогут ездить в ЕС без виз, если Анкара наладит пограничный контроль и будет выдавать биометрические паспорта, сообщил Йоханнес Хан.
Хотя Киев пятый год выполняет план действий по либерализации визового режима с ЕС, ряд критериев пока не достигнут. Эксперты не ждут скорой отмены виз, отмечая, что цель все ближе.
Гражданам Молдавии отныне не нужна шенгенская виза. Для безвизовых поездок в страны ЕС им необходимо выполнить лишь ряд условий. Но об этом и о других ограничениях знают не все.
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