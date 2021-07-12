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Биометрический паспорт

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Fingerprint, illustration Fingerprint, illustration. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY KTSDESIGN/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F021/2107

Отпечатки пальцев в немецком паспорте. Почему многие против 12.07.2021

Власти ФРГ уверяют, что цифровые отпечатки пальцев повысят защиту документов от подделок. Правозащитники предупреждают о возможности злоупотреблений в случае хищения таких электронных данных.
A Russian Navy sailor holds his passport while waiting in line to vote at a polling station in Sevastopol, military base of Russian Black Sea Fleet in Ukraine, on March 2, 2008 the day of the nation's presidential vote. Russians voted on March 2 in a presidential election seen by critics as rigged to hand victory to Vladimir Putin's chosen successor, Dmitry Medvedev. Polls opened on the Pacific coast of the world's biggest country, before rolling 12,000 kms (7,500 miles) west to Moscow, and finally to the Baltic territory of Kaliningrad. AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Лучшие и худшие паспорта на постсоветском пространстве 30.07.2018

Лето - пора отпусков. DW сравнила паспорта граждан бывших республик СССР и выяснила, какие из них самые выгодные с точки зрения безвизового въезда в другие страны.

Ukrainian-Russian border. Automobile border-crossing checkpoint 'Goptovka' in Kharkov region of Ukraine.

Новые правила на украинской границе: для россиян и не только 01.01.2018

С 1 января 2018 года Украина ужесточает правила въезда на свою территорию не только для граждан России. В чем суть нововведений на границе и кого еще они коснутся, выясняла DW.
epa05433101 Pilgrims from Ukraine cross the Polish-Ukrainian border in Medyka, Poland, 20 July 2016. At the Polish-Ukrainian border crossings in Budomierz, korczowa, Medyka i Kroscienko, Polish authorities introduced fast lanes for pilgrims, who arrive for the World Youth Day in Poland. World Youth Day 2016 will take place in and around Krakow on July 26-31. EPA/DAREK DELMANOWICZ POLAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Россиян не пустят на Украину без биометрических паспортов 01.09.2017

Петр Порошенко обязал правительство обновить список государств миграционного риска, внеся в него Россию. Гражданам РФ придется заранее информировать погранслужбу о желании въехать на Украину.

wir brauchen dieses Symbolbild. Beschreibung: Reisepass Russland Symbolbild Copyright: Vyacheslav Yurin Vielen Dank im Voraus

Россиян могут обязать оповещать Украину о желании посетить страну 12.06.2017

Глава МИД Украины Климкин предложил ввести для граждан РФ систему предварительного оповещения о желании посетить Украину. Он сказал, что "цель должна быть простой - закрыть границу".
DONETSK, UKRAINE - FEBRUARY 21, 2017: A resident receives her new passport issued by the Migration Service of the Donetsk People's Republic. On February 18, 2017, Russia's President Vladimir Putin signed a decree to recognise identity documents and vehicle registration plates issued to Ukrainian citizens and stateless persons permanently residing in certain districts of Ukraine’s Donetsk and Lugansk Regions. Viktor Drachev/TASS |

Будет ли действовать "безвиз" с ЕС для жителей Крыма и Донбасса 08.06.2017

С 11 июня граждане Украины смогут путешествовать в ЕС без виз. Будут ли иметь такую возможность жители аннексированного РФ Крыма и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", выясняла DW.
Passport, tickets and credit cards for travel

ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме с Украиной 22.05.2017

После публикации в официальном журнале ЕС решения о либерализации визового режима для граждан Украины 22 мая, они смогут въезжать в страны Евросоюза без виз уже с 11 июня.
Ort: Kiew Ukraine Datum: Mai 2017

Безвиз для Украины: оформить паспорт и не умереть в очереди 18.05.2017

В ночь на 11 июня вступит в силу безвизовый режим между ЕС и Украиной. Чтобы им воспользоваться, украинцам нужно получить биометрические паспорта. Наплыв желающих бьет все рекорды.
Bildunterschrift:Flowers are placed in front of the Ukrainian and European flags on the table where an agreement for support to the consolidation of the Ukrainian state ('state building contract') for an amount of 355 million euros was signed on May 13, 2014 at the EU Headquarters in Brussels. Interim Ukrainian Premier Arseniy Yatsenyuk and his government held talks with the European Commission to examine further support from the 28-nation bloc. AFP PHOTO / GEORGES GOBET (Photo credit should read GEORGES GOBET/AFP/Getty Images)

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для украинцев (фотогалерея) 11.05.2017

Евросовет внес Украину в перечень стран, для граждан которых отменяются визовые требования. Что должны знать украинцы, чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС?
KIEV, UKRAINE: A picture taken 22 April 2005 of a Schengen visa granted to a female Ukranian by the German embassy in Kiev in May 2003. German Foreign Minister Joschka Fischer will fight for his political life 25 April 2005 when he defends his role in an immigration scandal which allegedly saw criminals flood into the country. The charismatic Fischer will testify before a parliamentary investigation seeking to establish how relaxing the rules for issuing visas led to tens of thousands of eastern Europeans coming to Germany between 2000 and 2003. AFP PHOTO SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Европарламент и Совет ЕС согласовали условия отмены виз для украинцев 28.02.2017

Граждане Украины получат возможность на 90 дней въезжать во все страны Евросоюза, кроме Ирландии и Великобритании, при условии наличия у них биометрических паспортов.

Konzert Wir wählen Europa, Besucher Schlüsselworter: Georgien, EU-Assoziierungsabkommen, Tiflis, Amalia Oganjanyan Stimmung in Georgien im Vorfeld der Unterzeichnung des EU-Assoziierungsabkommen Copyright: DW/Amalia Oganjanyan 23.06.2014, Tiflis

Еврокомиссия предложила отменить визы для Грузии 09.03.2016

Инициативу Еврокомиссии теперь должны одобрить Европарламент и Евросовет. В этом случае граждане Грузии смогут въезжать в шенгенскую зону без виз на срок до 90 дней.
Ukrainian President Petro Poroshenko addresses the nation following clashes outside parliament in Kiev, Ukraine, August 31, 2015. A national guardsman was killed and nearly 90 others protecting Ukraine's parliament were wounded by grenades hurled from a crowd of nationalist protesters on Monday as lawmakers backed reforms to give more autonomy to rebel-held areas. REUTERS/Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Pool ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Порошенко: Безвизовый режим с ЕС поможет вернуть Крым 21.12.2015

Безвизовый въезд в ЕС будет разрешен гражданам Украины по биометрическим паспортам, которые можно будет получить только на подконтрольной украинской власти территории, напомнил Порошенко.
ukrainischer Reisepass und ein Schengener-Visum in einem anderen ukrainischen Reisepass zu sehen.

Безвизовый режим Украины с ЕС: еще не время для эйфории 18.12.2015

Евродепутаты приветствуют решение Еврокомиссии, рекомендовавшей дать Украине безвизовый режим с ЕС. Но эксперты предостерегают власти в Киеве от преждевременного ликования.
Turquie Istanbul, 08/06/2009. Drapeau Turc, Drapeau Union Europeenne. Would Turkey join the European Union ? Foto: Christophe Petit Tesson/MAXPPP +++(c) dpa - Report+++

Еврокомиссар: ЕС может с 2017 года отменить визы для турок 26.09.2015

Граждане Турции с 2017 года смогут ездить в ЕС без виз, если Анкара наладит пограничный контроль и будет выдавать биометрические паспорта, сообщил Йоханнес Хан.
ukrainischer Reisepass und ein Schengener-Visum in einem anderen ukrainischen Reisepass zu sehen.

Война и визы: Украина ждет позитивных решений от Брюсселя 24.02.2015

Хотя Киев пятый год выполняет план действий по либерализации визового режима с ЕС, ряд критериев пока не достигнут. Эксперты не ждут скорой отмены виз, отмечая, что цель все ближе.
Plakat Visafreiheit in Chisinau. 23.4.2014, Moldau Copyright: Simion Ciochină via Jutta Schwengsbier, DW

Молдавия отмечает отмену визового режима со странами ЕС 28.04.2014

Гражданам Молдавии отныне не нужна шенгенская виза. Для безвизовых поездок в страны ЕС им необходимо выполнить лишь ряд условий. Но об этом и о других ограничениях знают не все.
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