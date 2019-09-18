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Бинали Йылдырым

Бинали Йылдырым является премьер-министром Турции с мая 2016 года, а до этого с 2002 года занимал пост министра транспорта, мореходства и коммуникаций.

Йылдырым является одним из ближайших соратников турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Они вместе создавали Партию справедливости и развития. Йылдырым стал премьер-министром после отставки Ахмета Давутоглу на фоне конфликта из-за желания Эрдогана изменить Конституцию страны, чтобы сконцентрировать в своих руках больше власти.

KONYA, TURKEY - SEPTEMBER 01: President of Turkey Recep Tayyip Erdogan addresses the crowd as he attends a mass opening ceremony at Mevlana Square in Konya, Turkey on September 01, 2019. Abdullah Coskun / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Раскол в турецкой партии власти: конец эпохи Эрдогана? 18.09.2019

За последние месяцы турецкую Партию справедливости и развития покинули тысячи ее членов - в том числе экс-премьер-министр страны Ахмет Давутоглу. Чем это может обернуться для Эрдогана?

Эрдоган проиграл Стамбул: представитель оппозиции победил и на повторных выборах (24.06.2019) 24.06.2019

В Турции партия власти отменила итоги выборов в Стамбуле, провела перевыборы и все равно проиграла. В городе, которым 25 лет управляли представители Партии справедливости и развития, победил оппозиционер Экрем Имамоглу.
Istanbul-Wahl Schlagworte: Istanbul, Wahlen Wo wurde das Bild aufgenommen?: Istanbul, Beylikdüzü Bildbeschreibung: Ekrem Imamoglu nach seiner Das Bild wurde von Onur Gunay gemacht. Rechte für DW wurden frei gegeben.

Комментарий: Демократия в Турции еще жива 24.06.2019

Уверенная победа оппозиционного кандидата на повторных выборах мэра Стамбула стала важным событием для турецкой демократии, считает Эркан Арикан.
Ekrem Imamoglu, mayoral candidate of the main opposition Republican People's Party (CHP), talks to the media at the CHP election coordination centre in Istanbul, Turkey, June 23, 2019. REUTERS/Huseyin Aldemir

На повторных выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции 23.06.2019

После подсчета более 99 процентов бюллетеней Экрем Имамоглу от оппозиционной НРП набирает 54 процента голосов, а претендент от правящей партии Бинали Йылдырым - немногим более 45 процентов.
Bildkombo Binali Yildirim und Ekrem Imamoglu Türkei Wahlen ISTANBUL, TURKEY - JUNE 17: Turkey's Prime Minister Binali Yildirim address the crowd ahead of the arrival of Turkey's President Recep Tayyip Erdogan during a AK Parti election rally on June 17, 2018 in Istanbul, Turkey. Presidential candidates from all parties are holding campaign rallies across Turkey a week ahead of the countries June 24, parliamentary and presidential elections. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

В Стамбуле проходят повторные выборы мэра 23.06.2019

Оппозиционер Экрем Имамоглу одержал победу на выборах мэра Стамбула в мае, но избирательная комиссия тогда аннулировала результаты голосования.
24.03.2019 Turkish President Tayyip Erdogan arrives to attend a rally for the upcoming local elections, in Istanbul, Turkey March 24, 2019. REUTERS/Umit Bektas

Эрдоган призвал аннулировать итоги муниципальных выборов в Стамбуле 10.04.2019

Представитель оппозиционной НРП опередил соперника от правящей партии на выборах мэра Стамбула. Высшая избирательная комиссия Турции отказалась пересчитывать голоса.
Turkish President Tayyip Erdogan addresses supporters on stage during a campaign rally of the Justice and Development Party (AKP) in Istanbul on March 24, 2019, ahead of the March 31 local elections. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Партия Эрдогана призывает к повторным муниципальным выборам в Стамбуле 09.04.2019

Кандидат оппозиционной НРП опередил соперника от правящей партии на выборах мэра Стамбула. Высшая избирательная комиссия Турции отказалась пересчитывать голоса. Правящая ПСР требует новых выборов.
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan salutes the supporters of his ruling Justice and Development Party during a rally in Kocaeli, Turkey, Tuesday, March 19, 2019. Ignoring widespread criticism, Erdogan on Tuesday again showed excerpts of a video taken by the attacker who killed 50 people in mosques in New Zealand, to denounce rising hatred and prejudice against Islam. (Presidential Press Service via AP, Pool) |

Эрдоган заявил о нарушениях на выборах в Стамбуле 08.04.2019

Партия справедливости и развития ходатайствует о пересчете итогов муниципальных выборов в Стамбуле, сообщил турецкий президент. Там кандидат от оппозиционной НРП опередил соперника от правящей ПСР.
Ekrem Imamoglu candidate of Republican People's Party (Turkey) for Istanbul mayor at 2019 Turkish local elections. Titel: Wahlen Türkei Schlagworte: Wahlen, Türkei Wann wurde das Bild gemacht?: 31.03.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen?: İstanbul/Türkiye Artikel Bildrechte: Foto wurde von unserem Türkische Agentur DHA genommen. Rechte sind geklärt

Оппозиционный кандидат лидирует на выборах в Стамбуле 01.04.2019

В двух крупнейших турецких городах кандидаты от оппозиционной Народно-республиканской партии опережают на муниципальных выборах своих соперников от правящей ПСР. В Стамбуле разрыв составил 28 тысяч голосов.
22.03.2019+++ Turkish President Tayyip Erdogan makes a speech during an emergency meeting of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) in Istanbul, Turkey, March 22, 2019. REUTERS/Murad Sezer

Партия Эрдогана проиграла муниципальные выборы в Анкаре 01.04.2019

Кандидат Народно-республиканской партии набрал более 50% голосов на выборах в столице Турции. О своих победах в Стамбуле заявили как Партия справедливости и развития, так и оппозиционная НРП.
A woman casts her vote at a polling station during the municipal elections in Istanbul March 30, 2014. Prime Minister Tayyip Erdogan looks set to win Sunday's municipal elections that have become a crisis referendum on his 10-year rule as he tries to ward off graft allegations and stem a stream of damaging security leaks. REUTERS/Osman Orsal (TURKEY - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Пять опасностей для Эрдогана на муниципальных выборах в Турции 30.03.2019

Турецкая оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны. Для правящей партии и президента это может стать первым серьезным поражением за 17 лет.
16.02.2018, Bayern, München: Binali Yildirim, Ministerpräsident der Türkei, bei einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur während der 54. Münchner Sicherheitskonferenz. Zu der dreitägigen Veranstaltung werden mehr als 500 Gäste, darunter Staats- und Regierungschefs, erwartet. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Власти Турции могут досрочно отменить чрезвычайное положение 05.07.2018

Режим чрезвычайного положения, введенный два года назад, уже на следующей неделе может быть отменен новым парламентом страны, заявил премьер-министр Турции Бенали Йылдырым.
16.02.2018, Bayern, München: Binali Yildirim, Ministerpräsident der Türkei, bei einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur während der 54. Münchner Sicherheitskonferenz. Zu der dreitägigen Veranstaltung werden mehr als 500 Gäste, darunter Staats- und Regierungschefs, erwartet. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Премьер Турции назвал Путина и Трампа "уличными бузотерами" 11.04.2018

Бинали Йылдырым прокомментировал заявления, которыми России и США обменялись по Сирии: "Что они делают? Угрожают друг другу, размещая посты в Twitter".

Member of the German Parliament (Bundestag) and former chairman of the green party (Buendnis 90 / Die Gruenen) Cem Oezdemir is seen at the Munich Security Conference (MSC), at the Bayerischer Hof hotel in Munich, southern Germany, on February 16, 2018.. The MSC is held at the hotel Bayerischer Hof from 16th to 18th February. (Photo by Alexander Pohl/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкому депутату - критику Эрдогана предоставлена охрана в Мюнхене 18.02.2018

Турецкая делегация на Мюнхенской конференции по безопасности пожаловалась, что в одном отеле с ними находится "террорист". Полицейские приняли решение охранять Джема Оздемира.
Turkish Prime Minister Binali Yildirim talks at the Munich Security Conference in Munich, Germany, February 17, 2018. REUTERS/Michaela Rehle

Турция обвиняет США в поддержке террористов 17.02.2018

Борясь с ИГ, страны НАТО не должны создавать новые террористические группировки, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым на Мюнхенской конференции по безопасности. Он назвал военную операцию против курдов самозащитой.
A Turkish military convoy arrives at a village on the Turkish-Syrian border in Kilis province, Turkey, January 21, 2018. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

В ФРГ и Франции призвали к прекращению боев в районе Африна 21.01.2018

Немецкий и французский министры призвали Анкару к прекращению боев в Сирии. По мнению политиков, военная конфронтация несет в себе огромные риски.
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