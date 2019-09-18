Бинали Йылдырым является премьер-министром Турции с мая 2016 года, а до этого с 2002 года занимал пост министра транспорта, мореходства и коммуникаций.

Йылдырым является одним из ближайших соратников турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Они вместе создавали Партию справедливости и развития. Йылдырым стал премьер-министром после отставки Ахмета Давутоглу на фоне конфликта из-за желания Эрдогана изменить Конституцию страны, чтобы сконцентрировать в своих руках больше власти.