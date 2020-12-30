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Билефельд

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07.01.2019, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale): In der Klinik für Geburtshilfe im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara liegen drei wenige Stunden alte Babys nebeneinander. Die Klinik kann im Jahr 2018 wieder auf ein Babyhoch zurückblicken. So erblickten nach 2221 Neugeborenen im Jahr 2017 im vergangenen Jahr 130 Erdenbürger mehr das Licht der Welt. In der Saalestadt Halle werden jeden Tag um 13 Uhr alle Neugeborenen des Vortages vom Turm mit dem größten Glockenspiel Europas auf dem Marktpatz nach einem Halleluja aus Händels Der Messias mit je einem Glockenschlag begrüßt. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

В Германии опубликовали рейтинг самых популярных детских имен 2020 года 30.12.2020

В Германии опубликован рейтинг самых популярных имен для новорожденных. В 2020 году появились новые лидеры!
09.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld: Ein Gegendemonstrant hält ein Plakat mit der Aufschrift Holocaust Leugnen ist ein Verbrechen. Nazi Demo am 9. November genehmigen auch» vor den Demonstranten der Partei «Die Rechten» in die Luft. Tausende demonstrieren gegen den Aufmarsch der rechtsextremem Kleinstpartei «Die Rechte». Die Partei demonstriert am 09. November, dem Tag der Pogromnacht, für die Freilassung der Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck, die in Bielefeld in Haft sitzt. Die Polizei ist mit einem massiven Aufgebot, Wasserwerfern und Reiterstaffeln vor Ort, um mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Foto: Fabian Strauch/dpa | Verwendung weltweit

На западе ФРГ прошли акции против марша неонацистов 09.11.2019

230 человек от правоэкстремистской партии вышли на марш в Билефельде. Контракции собрали около 14 тысяч человек.
ILLUSTRATION - Eine schwangere Frau denkt am 12.03.2011 in Berlin über Namen für ihr Baby nach. | Verwendung weltweit

Какими именами немцы не называют своих детей 20.06.2018

Можно ли назвать в Германии сына Адольфом? Об этом в интервью DW рассказал немецкий исследователь имен Кнуд Билефельд.

ILLUSTRATION - Eine schwangere Frau denkt am 12.03.2011 in Berlin über Namen für ihr Baby nach. | Verwendung weltweit

В Германии назвали самые популярные имена 2017 года 29.12.2017

Рейтинг имен мальчиков и девочек, родившихся в 2017 году, опубликовал исследователь-любитель из Аренсбурга Кнуд Билефельд.
Ein Schneemann steht am 03.12.2017 auf dem Johannisberg in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen). Weite Teile von Ostwestfalen liegen zum ersten Mal in diesem Winter in Schnee gehüllt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Вестфальский снеговик 04.12.2017

В первые выходные декабря во многих равнинных регионах Германии выпал первый снег. Эта фотография сделана в Восточной Вестфалии в городе Билефельд.
Der Campus der Universität Bielefeld. Copyright: Universität Bielefeld

Билефельдский университет - молодой, неформальный, свободный 05.05.2015

От робототехники и междисциплинарных программ до инди-рока и грандиозных вечеринок. Билефельдский университет - не такой как все. Корреспондент DW узнал, почему.
#47023843 - Aerobics Class in a Gym © william87

Миссия выполнима: как похудеть за 60 дней 24.04.2015

О том, как эффективнее и быстрее подготовиться к пляжному сезону, рассказал DW руководитель фитнес-студии для женщин в немецком Билефельде Дэвид Хантер.
Universität Bielefeld, Copyright: Universität Bielefeld

Журналисты-информатики: плюсы и минусы учебы на стыке 02.04.2015

Закончить литературный факультет с дипломом разработчика интернет-приложений может далеко не каждый, а только выпускник этой междисциплинарной магистерской программы.
Kurds of the ethnic minority of Yazidis hold up a banner reading Stop genocide against Yazidis in Iraq as they march through the streets of Bielefeld August 9, 2014. Some 10,000 ethnic Kurds of the Yazidis sect, who practice an ancient faith related to Zoroastrianism, protested in the western German city on Saturday against Islamic State (IS) militants, who are surging across northern Iraq near the Kurdistan borders in their drive to eradicate unbelievers such as Christians and Yazidis. REUTERS/Wolfgang Rattay (GERMANY - Tags: CIVIL UNREST POLITICS RELIGION)

6000 езидов протестовали в Билефельде против исламистского террора 10.08.2014

Наступление боевиков из группировки "Исламское государство", считают живущие в ФРГ езиды, представляет угрозу не только для их соплеменников в Ираке, но и может привести к террору в Германии.
Staatstheater, erbaut 1861, florentinische Fruehrenaissance, Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland / Frührenaissance

Немецкие театры предлагают новый сервис для слепых 18.11.2013

В списке городов, где театральные постановки ориентированы и на слабовидящих зрителей, - Брауншвейг, Билефельд и Гельзенкирхен. В декабре к ним присоединится Лейпциг.
Erzen Shkololli Patchwork 1,2 und 4, 1998 Verschiedene Textilien, verschiedene Maße, Dauerleihgabe des Künstlers an das Van Abbemuseum, Eindhoven, (Installationsansicht CAPC Bordeaux, 2011) © Foto: Antoine Derksen, © beim Künstler

Выставка в Билефельде посвящена текстилю как виду искусства 18.11.2013

В немецком городе, известном своими ткацкими традициями, открылась экспозиция, посвященная текстилю XX-XXI веков.
HANDOUT - Die undatierte Aufnahme zeigt den Schauspieler Daniel Rohr bei Proben des Stücks «Miles oder die Pendeluhr aus Montreux» im Rigiblick Theater in Zürich. Das Theaterstück «Miles oder die Pendeluhr aus Montreux» von Henning Mankell feiert am 19.03.2013 seine Deutschland-Premiere am Theater Bielefeld. Foto: Bernhard Fuchs/Theater Bielefeld/dpa (zu dpa «Mankells Hommage an Miles Davis im Theater Bielefeld» vom 13.03.2013 - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung bei vollständiger Nennung der Quelle: «Foto: Bernhard Fuchs/Theater Rigiblick»)

В Билефельде покажут спектакль о Майлсе Дейвисе 14.03.2013

Постановка рассказывает о легенде мирового джаза и о простом норвежском шофере. Они познакомились на джазовом фестивале в Монтрё и стали друзьями на всю жизнь.
Der Literaturwissenschaftler Klaus-Michael Bogdal im Portrait am 25.02.2013 in den Räumen der Universität Bielefeld (Nordrhein-Westfalen). Bogdal erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2013. Bogdal wird für sein Werk «Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszination und Verachtung» geehrt. Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Премия "За европейское взаимопонимание" - за книгу в защиту цыган 13.03.2013

Престижной лейпцигской книжной премии автор из Билефельда Клаус-Михаэль Богдаль удостоен за свое исследование о положении синти и рома в Европе.
Das digitale Musikprojekt Tweetscapes. Jede Sekunde rauschen tausende von Tweets durchs Internet. Diesen nie abreißenden Strom von Mitteilungen bringt das digitale Kunstprojekt «Tweetscapes» zum Klingen. http://tweetscapes.de/about/ Copyright: Tarik Barri

Twitter пишет симфонию 06.03.2012

Ученый из Билефельда и музыкант из Берлина используют "твиты" для создания звуковых коллажей, в которых слышно, как "чирикает" мировое виртуальное пространство.
Fotograf: Alexander Freund (DW) Datum: März 2011 Ort: Bielefeld Bild: Der Bielefelder Robotik-Professor Helge Ritter (hinten) und der Flobi- Entwickler Dr. Frank Hegel

Роботы будущего 14.02.2011

В центре когнитивных и интерактивных технологий при Университете Билефельда работают над созданием роботов, способных стать нам помощниками во всем. Хотя сначала машинам и людям нужно друг у друга кое-чему поучиться…
Ein ICE-Zug faehrt am Mittwoch, 10. Mai 2000, in Berlin Mitte ueber eine Bruecke. Die erste Bilanz der Deutschen Bahn AG unter dem neuen Vorstandschef Hartmut Mehdorn steht unter tiefroten Vorzeichen. Schon vor der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch, 10. Mai 2000, musste Mehdorn bestaetigen, dass das Unternehmen im ersten Quartal dieses Jahres 68 Millionen Mark Verlust gemacht hat. (AP Photo/Roberto Pfeil) --ZU APD8953-- (Photo für Kalenderblatt)

В Германии десятки школьников получили тепловой удар из-за отказа кондиционеров в поезде 11.07.2010

В результате отказа кондиционеров в поезде, следовавшем из Ганновера в Кельн, 27 школьников получили тепловой удар. Девять пострадавших были госпитализированы. Из-за жары были эвакуированы пассажиры еще двух поездов.
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