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В Германии опубликован рейтинг самых популярных имен для новорожденных. В 2020 году появились новые лидеры!
230 человек от правоэкстремистской партии вышли на марш в Билефельде. Контракции собрали около 14 тысяч человек.
Можно ли назвать в Германии сына Адольфом? Об этом в интервью DW рассказал немецкий исследователь имен Кнуд Билефельд.
Рейтинг имен мальчиков и девочек, родившихся в 2017 году, опубликовал исследователь-любитель из Аренсбурга Кнуд Билефельд.
В первые выходные декабря во многих равнинных регионах Германии выпал первый снег. Эта фотография сделана в Восточной Вестфалии в городе Билефельд.
От робототехники и междисциплинарных программ до инди-рока и грандиозных вечеринок. Билефельдский университет - не такой как все. Корреспондент DW узнал, почему.
О том, как эффективнее и быстрее подготовиться к пляжному сезону, рассказал DW руководитель фитнес-студии для женщин в немецком Билефельде Дэвид Хантер.
Закончить литературный факультет с дипломом разработчика интернет-приложений может далеко не каждый, а только выпускник этой междисциплинарной магистерской программы.
Наступление боевиков из группировки "Исламское государство", считают живущие в ФРГ езиды, представляет угрозу не только для их соплеменников в Ираке, но и может привести к террору в Германии.
В списке городов, где театральные постановки ориентированы и на слабовидящих зрителей, - Брауншвейг, Билефельд и Гельзенкирхен. В декабре к ним присоединится Лейпциг.
В немецком городе, известном своими ткацкими традициями, открылась экспозиция, посвященная текстилю XX-XXI веков.
Постановка рассказывает о легенде мирового джаза и о простом норвежском шофере. Они познакомились на джазовом фестивале в Монтрё и стали друзьями на всю жизнь.
Престижной лейпцигской книжной премии автор из Билефельда Клаус-Михаэль Богдаль удостоен за свое исследование о положении синти и рома в Европе.
Ученый из Билефельда и музыкант из Берлина используют "твиты" для создания звуковых коллажей, в которых слышно, как "чирикает" мировое виртуальное пространство.
В центре когнитивных и интерактивных технологий при Университете Билефельда работают над созданием роботов, способных стать нам помощниками во всем. Хотя сначала машинам и людям нужно друг у друга кое-чему поучиться…
В результате отказа кондиционеров в поезде, следовавшем из Ганновера в Кельн, 27 школьников получили тепловой удар. Девять пострадавших были госпитализированы. Из-за жары были эвакуированы пассажиры еще двух поездов.
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