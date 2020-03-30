Бизнес на карантине: какие отрасли в России могут не пережить коронавирус

Около трех миллионов предпринимателей в России могут прекратить свою деятельность из-за эпидемии коронавируса, если кризис окажется затяжным, посчитали в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП). Многие компании даже из числа крупных, по мнению экспертов, смогут продержаться в нынешних условиях не более двух месяцев. Некоторые обанкротятся в надежде затем снова открыться, однако вернутся на рынок далеко не все.

"Если авиакомпания два месяца не летает, она гарантированный банкрот"

По данным международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), доходы авиакомпаний от пассажирских перевозок могут сократиться в 2020 году на 44% от показателя 2019 года из-за падения спроса во время и после пандемии. Страны с жесткими ограничениями полетов, в число которых входит и Россия, составляют 98% рынка мировых доходов от пассажирских перевозок. "Авиасообщение в мире парализовано", - констатирует глава отраслевого портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Российские авиакомпании, по его словам, находятся в крайне тяжелом положении: "Для России январь - февраль - это "дно" низкого сезона, когда люди почти не летают. В это время авиакомпании традиционно несут большие убытки, летают пустыми, ведь регулярные перевозки подразумевают соблюдение расписания. В марте должны были начаться летние продажи, но их нет. А за то, что продано до марта, приходится возвращать деньги".

Эксперт отмечает, что "если авиакомпания два месяца не летает, она гарантированный банкрот", поскольку авиация - крайне ресурсоемкая, но низкомаржинальная отрасль. "Отель можно закрыть, свет погасить и персонал уволить. Уволить всех сотрудников авиакомпании и поставить самолеты к забору - невозможно. Их нужно обслуживать даже если они стоят на земле и ежемесячно платить лизинговые платежи", - говорит Гусаров. В наиболее сложном положении, по его словам, оказываются крупные авиакомпании, в парке которых много новых самолетов. Критична для них и отмена международных рейсов, поскольку российские маршруты зачастую убыточны и субсидируются за счет международных.

Из-за пандемии международные рейсы фактически прекращены

По мнению Гусарова, объявленных государством мер поддержки, в частности, налоговых каникул и снижения аэронавигационных сборов, недостаточно. "Нужны срочные меры. И это должна быть помощь не "для галочки", нужны финансовые вливания", - убежден эксперт. Пока прямую помощь авиакомпаниям в размере 1,5 млрд рублей правительство обещает выделить лишь в качестве компенсации за возвращение граждан РФ домой из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом, по подсчетам аналитиков консалтинговой компании Bain & Company, закрытие международного сообщения может "стоить" российским авиакомпаниям 360 млрд рублей в перспективе до осени этого года.

Турбизнес: не все продержатся до конца мая

Согласно заявлению президента Всемирного совета по туризму и путешествиям (WWTC) Глории Гевары, 75 млн человек, занятых в сфере мирового туризма, могут лишиться работы из-за пандемии. России, по данным WWTC, угрожает потеря 1,1 млн рабочих мест в сфере туризма. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) говорят о том, что у множества туристических компаний заканчиваются средства на выплату зарплаты сотрудникам, уплату налогов и сборов, аренду помещений. "Речь идет о более 4,5 тысяч туроператоров и более 20 тысячах турагентств. Не лучше ситуация в гостиничном бизнесе, а это еще около 28 тысяч предприятий индустрии гостеприимства, не считая санаторно-курортных организаций и детских лагерей", - отмечается в обращении РСТ в администрацию президента.

"У крупных компаний положение более-менее устойчивое. Сейчас рынок сильно мобилизовался и до конца мая продержится. Но мы понимаем, что в самом тяжелом положении находятся маленькие и средние компании", - заявила DW исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, "властями озвучено большое количество предложений о помощи. Но ни по отдельности, ни в совокупности они ничего не дают. Например, отсрочка по налогам означает, что налоги все равно надо платить, а деньги нужны сейчас. Нам говорят: главное - это люди, надо платить зарплату, но неясно, из каких денег ее платить. Ведь параллельно стоит очередь туристов, которым нужно вернуть деньги".

В парках развлечений в этом году не могут вести даже предсезонную подготовку

В сегменте отелей ситуация и вовсе катастрофическая, говорит аналитик группы компаний "ФИНАМ" Алексей Коренев: "В Москве еще до введения карантинных мер заполняемость гостиниц опустилась ниже 10%. В Санкт-Петербурге - еще ниже, поскольку там в основном "смотровой", а не бизнес-туризм". По его мнению, существует реальный риск того, что многие гостиницы закроются, "и неясно, кто и как их будет открывать по-новой". "Отсроченный фискальных стимулов недостаточно", - соглашается он.

Малый бизнес: общепит, сфера услуг и непродовольственный ритейл

В связи с введением "выходной недели" в Москве закрыто около 15 тысяч предприятий общественного питания и более 40 тысяч магазинов. Закрыты частные парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы и прочие заведения из сегмента услуг. "Нам обещали сохранение зарплаты, но это смешно, потому что основной доход я получаю в виде 50% от каждого клиента, - рассказала DW парикмахер Майя, работавшая в одном из салонов эконом-класса в Москве. - Мы не уверены, что после каникул все вернется на круги своя, владелец сказал на всякий случай забрать все свои вещи".

"Я закрыла уже пять кафе из 33 московских. Выручка по сети упала на 85%. 90% малых и средних предпринимателей - таких, как я - не смогут оправиться от вируса", - написала в своей авторской колонке на сайте Forbes владелица сети детских кафе "Андерсон" Анастасия Татулова. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на минувшей неделе она заявила, что без принятия срочных мер "восстановление займет не дни, не недели, а много месяцев, даже лет", уточнив затем в интервью DW, что кризисные меры необходимо принимать "вот завтра - до 1 апреля".

По ее словам, на встрече с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым удалось согласовать многие вопросы. Однако конкретные решения властей пока не озвучены - вероятно, прорабатываются механизмы. "Но тут надо понимать, что предприниматели физически могут не дотянуть до того времени, когда эта помощь придет", - предупреждает Алексей Коренев.

Карусели замерли....

Индустрия развлечений: карусели замерли в ожидании

Под ударом оказалась и индустрия развлечений. Еще до введения режима самоизоляции в стране были запрещены публичные мероприятия, предполагающие присутствие более 50 человек. Первыми это ощутили на себе организаторы выставок и концертов, театры, кинотеатры и другие культурные и спортивные заведения. Так, по оценкам Ассоциации владельцев кинотеатров, падение доходов в этом году составит минимум 20%.

Затем пришла очередь компаний, предлагающих развлекательные услуги в торговых центрах (ТЦ) и парках. "Особые проблемы испытывают те, у кого есть арендные платежи. Некоторые пытаются договориться с теми же ТЦ об отсрочке, но мало кто идет навстречу. Долги накапливаются", - рассказал DW вице-президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) Анатолий Боярков.

По его словам, некоторые предприятия, особенно мелкие, закроются: "Они не выдержат, если это затянется на месяц-два". Сокращения также неизбежны. Опрос, проведенный САПИР среди своих участников, показал, по словам Бояркова, что некоторые предприниматели собираются прибегнуть к этой мере. Во многих парках замерла предсезонная подготовка: во-первых, машины, которые должны проводить техническое освидетельствование аттракционов, в парки часто не пропускают, если они из другого региона, во-вторых, из-за роста курса доллара выросли цены на комплектующие. "Мы, конечно, надеемся на то, что хлеб и зрелища всегда будут нужны, но пока живем только надеждой", - говорит Боярков. "Ждать милости от государства", по его словам, не приходится.

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джонcа Хопкинса, превысило 170 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 77 000 человек, свыше 6500 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

Как мир борется с коронавирусом Италия: Вся страна в карантине Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 24 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

Как мир борется с коронавирусом Германия: первые жертвы коронавируса До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотаж на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

Как мир борется с коронавирусом Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

