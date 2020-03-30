Бизнес на карантине: какие отрасли в России могут не пережить коронавирус

DW выделила ключевые сегменты российской экономики, находящиеся в зоне особого риска из-за коронавируса - и попросила экспертов оценить шансы бизнеса в РФ пережить пандемию.
Около трех миллионов предпринимателей в России могут прекратить свою деятельность из-за эпидемии коронавируса, если кризис окажется затяжным, посчитали в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП). Многие компании даже из числа крупных, по мнению экспертов, смогут продержаться в нынешних условиях не более двух месяцев. Некоторые обанкротятся в надежде затем снова открыться, однако вернутся на рынок далеко не все.
"Если авиакомпания два месяца не летает, она гарантированный банкрот"
По данным международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), доходы авиакомпаний от пассажирских перевозок могут сократиться в 2020 году на 44% от показателя 2019 года из-за падения спроса во время и после пандемии. Страны с жесткими ограничениями полетов, в число которых входит и Россия, составляют 98% рынка мировых доходов от пассажирских перевозок. "Авиасообщение в мире парализовано", - констатирует глава отраслевого портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.
Российские авиакомпании, по его словам, находятся в крайне тяжелом положении: "Для России январь - февраль - это "дно" низкого сезона, когда люди почти не летают. В это время авиакомпании традиционно несут большие убытки, летают пустыми, ведь регулярные перевозки подразумевают соблюдение расписания. В марте должны были начаться летние продажи, но их нет. А за то, что продано до марта, приходится возвращать деньги".
Эксперт отмечает, что "если авиакомпания два месяца не летает, она гарантированный банкрот", поскольку авиация - крайне ресурсоемкая, но низкомаржинальная отрасль. "Отель можно закрыть, свет погасить и персонал уволить. Уволить всех сотрудников авиакомпании и поставить самолеты к забору - невозможно. Их нужно обслуживать даже если они стоят на земле и ежемесячно платить лизинговые платежи", - говорит Гусаров. В наиболее сложном положении, по его словам, оказываются крупные авиакомпании, в парке которых много новых самолетов. Критична для них и отмена международных рейсов, поскольку российские маршруты зачастую убыточны и субсидируются за счет международных.
По мнению Гусарова, объявленных государством мер поддержки, в частности, налоговых каникул и снижения аэронавигационных сборов, недостаточно. "Нужны срочные меры. И это должна быть помощь не "для галочки", нужны финансовые вливания", - убежден эксперт. Пока прямую помощь авиакомпаниям в размере 1,5 млрд рублей правительство обещает выделить лишь в качестве компенсации за возвращение граждан РФ домой из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом, по подсчетам аналитиков консалтинговой компании Bain & Company, закрытие международного сообщения может "стоить" российским авиакомпаниям 360 млрд рублей в перспективе до осени этого года.
Турбизнес: не все продержатся до конца мая
Согласно заявлению президента Всемирного совета по туризму и путешествиям (WWTC) Глории Гевары, 75 млн человек, занятых в сфере мирового туризма, могут лишиться работы из-за пандемии. России, по данным WWTC, угрожает потеря 1,1 млн рабочих мест в сфере туризма. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) говорят о том, что у множества туристических компаний заканчиваются средства на выплату зарплаты сотрудникам, уплату налогов и сборов, аренду помещений. "Речь идет о более 4,5 тысяч туроператоров и более 20 тысячах турагентств. Не лучше ситуация в гостиничном бизнесе, а это еще около 28 тысяч предприятий индустрии гостеприимства, не считая санаторно-курортных организаций и детских лагерей", - отмечается в обращении РСТ в администрацию президента.
"У крупных компаний положение более-менее устойчивое. Сейчас рынок сильно мобилизовался и до конца мая продержится. Но мы понимаем, что в самом тяжелом положении находятся маленькие и средние компании", - заявила DW исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, "властями озвучено большое количество предложений о помощи. Но ни по отдельности, ни в совокупности они ничего не дают. Например, отсрочка по налогам означает, что налоги все равно надо платить, а деньги нужны сейчас. Нам говорят: главное - это люди, надо платить зарплату, но неясно, из каких денег ее платить. Ведь параллельно стоит очередь туристов, которым нужно вернуть деньги".
В сегменте отелей ситуация и вовсе катастрофическая, говорит аналитик группы компаний "ФИНАМ" Алексей Коренев: "В Москве еще до введения карантинных мер заполняемость гостиниц опустилась ниже 10%. В Санкт-Петербурге - еще ниже, поскольку там в основном "смотровой", а не бизнес-туризм". По его мнению, существует реальный риск того, что многие гостиницы закроются, "и неясно, кто и как их будет открывать по-новой". "Отсроченный фискальных стимулов недостаточно", - соглашается он.
Малый бизнес: общепит, сфера услуг и непродовольственный ритейл
В связи с введением "выходной недели" в Москве закрыто около 15 тысяч предприятий общественного питания и более 40 тысяч магазинов. Закрыты частные парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы и прочие заведения из сегмента услуг. "Нам обещали сохранение зарплаты, но это смешно, потому что основной доход я получаю в виде 50% от каждого клиента, - рассказала DW парикмахер Майя, работавшая в одном из салонов эконом-класса в Москве. - Мы не уверены, что после каникул все вернется на круги своя, владелец сказал на всякий случай забрать все свои вещи".
"Я закрыла уже пять кафе из 33 московских. Выручка по сети упала на 85%. 90% малых и средних предпринимателей - таких, как я - не смогут оправиться от вируса", - написала в своей авторской колонке на сайте Forbes владелица сети детских кафе "Андерсон" Анастасия Татулова. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на минувшей неделе она заявила, что без принятия срочных мер "восстановление займет не дни, не недели, а много месяцев, даже лет", уточнив затем в интервью DW, что кризисные меры необходимо принимать "вот завтра - до 1 апреля".
По ее словам, на встрече с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым удалось согласовать многие вопросы. Однако конкретные решения властей пока не озвучены - вероятно, прорабатываются механизмы. "Но тут надо понимать, что предприниматели физически могут не дотянуть до того времени, когда эта помощь придет", - предупреждает Алексей Коренев.
Индустрия развлечений: карусели замерли в ожидании
Под ударом оказалась и индустрия развлечений. Еще до введения режима самоизоляции в стране были запрещены публичные мероприятия, предполагающие присутствие более 50 человек. Первыми это ощутили на себе организаторы выставок и концертов, театры, кинотеатры и другие культурные и спортивные заведения. Так, по оценкам Ассоциации владельцев кинотеатров, падение доходов в этом году составит минимум 20%.
Затем пришла очередь компаний, предлагающих развлекательные услуги в торговых центрах (ТЦ) и парках. "Особые проблемы испытывают те, у кого есть арендные платежи. Некоторые пытаются договориться с теми же ТЦ об отсрочке, но мало кто идет навстречу. Долги накапливаются", - рассказал DW вице-президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) Анатолий Боярков.
По его словам, некоторые предприятия, особенно мелкие, закроются: "Они не выдержат, если это затянется на месяц-два". Сокращения также неизбежны. Опрос, проведенный САПИР среди своих участников, показал, по словам Бояркова, что некоторые предприниматели собираются прибегнуть к этой мере. Во многих парках замерла предсезонная подготовка: во-первых, машины, которые должны проводить техническое освидетельствование аттракционов, в парки часто не пропускают, если они из другого региона, во-вторых, из-за роста курса доллара выросли цены на комплектующие. "Мы, конечно, надеемся на то, что хлеб и зрелища всегда будут нужны, но пока живем только надеждой", - говорит Боярков. "Ждать милости от государства", по его словам, не приходится.
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