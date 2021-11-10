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Бизнес-культура

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Бизнес-культура".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

***ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Andrey Gurkov Cathrina Claas-Mühlhäuser, stellvertretende Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen wirtschaft, eröffnet am 9.November 2021 in Frankfurt/Main die Konferenz Fokus Zentralasien - Wirtschaft im Gespräch Rechte: Ost-Ausschuss

Чем и как Узбекистан и Казахстан привлекают бизнес Германии и ЕС 10.11.2021

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
TO GO WITH AFP STORY BY MIGUEL SANCHEZ Lighting a domestic gas hob in Santiago, Chile, October 192, 2012. Chile needs to increase the production of energy by 8,000 MW to ensure its growth, specially in the mining sector, but finding a way compatible with the environment. AFP PHOTO/Martin BERNETTI (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

Газовый спор Молдовы и России: геополитика или бизнес? Что важно знать 28.10.2021

"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее. Тут и европейский выбор молдаван, и Приднестровье, и даже Крым.

Empowerment Kampagne, Frau am Bau, Agnes Borchers, Machinistin, 09.2020, Fotograf: Carmen Wolf

Строительному бизнесу Германии срочно нужны женщины 28.10.2021

Тяжелый и грязный труд? Женщины-строители уверены, что это - стереотипы из прошлого. И хотя строительной отрасли остро не хватает кадров, женская доля в ней все равно остается мизерной.
Geldautomat in Minsk, Weißrussland, Weißrussischer Rubel DW-Korrespondentin Elena Daneyko © DW/E. Daneyko

Налог вырастет в три раза? Что ждет частный бизнес в Беларуси 15.10.2021

Изменения, которые планируют внести в Налоговый кодекс, усложнят жизнь предпринимателям. ИП теперь будут платить не 5%, а 16% в бюджет. Как откликнется на это белорусский бизнес?

"Досье Пандоры": Что скрывает окружение Лукашенко? 14.10.2021

Международное журналистское расследование "Досье Пандоры" разоблачает тайные активы сотен политиков, чиновников и бизнесменов. Около 140 компаний имеют отношение к Беларуси. Так в центре внимания первой публикации на телеканале "Белсат" оказался сын Виктора Шеймана и бизнес по добыче золота в Зимбабве.

4.10.2021*** Polen l Dorf Budy nahe der Belarussischen Grenze Restaurant

Граница Польши и Беларуси: режим ЧП убивает местный туризм 10.10.2021

Противостояние между Минском и Варшавой из-за мигрантов, нелегально переправляемых в ЕС, ударило по польским предприятиям вблизи границы, специализирующимся на туризме. Репортаж DW.

Russischer Musiker Andrei Makarevich im Interview mit DW am 28.09.2021 in Budva, Montenegro.

Андрей Макаревич: Чем я дальше от власти, тем лучше себя чувствую 09.10.2021

Андрей Макаревич рассказал DW о своих проектах, взгляде на музыку и рэперов, а также о том, почему надо прививаться от коронавируса.
Vakzinierungsstelle in einer Shopping-Mall in Minsk, Belarus, August 2021 Das Bild wurde von DW-Korrespondenten in Minsk gemacht. Bitte aus Sicherheitsgründen Copyright als DW angeben

Два экономических шока. Каковы последствия COVID-19 для Беларуси 08.10.2021

В Беларуси не вводили локдаун, но это не избавило страну от экономических потрясений. DW - об исследовании, посвященном влиянию пандемии на белорусскую экономику и положение людей.
Georgia's newly elected President Salome Zurabishvili speaks during an inauguration ceremony in Telavi, Georgia, December 16, 2018. Leli Blagoravova/Presidential Press Service/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили 01.10.2021

Во время своего президентства Михаил Саакашвили "растоптал права человека, свободный бизнес и закон", заявила Саломе Зурабишвили.
BERLIN, GERMANY - MAY 21: People sit outside at a restaurant near Brandenburg Gate for the first time this year during the coronavirus pandemic on May 21, 2021 in Berlin, Germany. Authorities are easing lockdown measures across Germany, enabling restaurants to offer outdoor service, hotels to accommodate tourists, cultural institutions to perform and other activities to resume. Covid infection rates have been falling consistently and the national average is now below 80 per 100,000 over a seven-day period. Meanwhile the pace of vaccinations is still climbing, with approximately 40% of the population having received a first dose. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

В Германии ухудшается деловой климат 24.09.2021

Индекс мюнхенского экономического института ifo, оценивающий настроения бизнеса в Германии, снижается третий месяц подряд. В сентябре 2021 года он упал на 0,8 пункта.
ARCHIV - 26.08.2015, China, Huaibei: Ein Mitarbeiter einer Bank zählt chinesische Yuang. (zu dpa USA und China streiten auch über Währung vom 10.10.2018) Foto: Woo He/FEATURECHINA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Китайский бизнес в Украине. Только на особых условиях? 24.09.2021

Хотя Китай является крупным торговым партнером Украины, он не готов идти на риски и развивать экономические проекты без соблюдения особых условий - таковы результаты недавнего исследования.
Juni 2019 Badeort Budva an der Adria, Strand vor der Altstadt

Русские поехали в Черногорию. Зачем? 23.09.2021

Стартует независимый фестиваль современной русской культуры "СловоНово". В Будву снова съехались писатели, поэты, музыканты и художники.

Merkel sagt, die EU-Kommission könne Nord Stream-2 nicht mehr stoppen Jahr/Ort: Moskau, 16.05.2019. Die Karikatur darf nur von DW verwendet werden.

Бизнес с Россией в эру Меркель: два взлета, падение и спорный газопровод 21.09.2021

Под конец своего канцлерства Ангела Меркель довела дело до конца: "Северный поток - 2" достроили. Однако германо-российское экономическое сотрудничество утратило свое былое значение.
Eine Händlerin sitzt im Handelssaal der Frankfurter Börse vor ihren Monitoren. Die Deutsche Börse stockt den deutschen Leitindex Dax von 30 auf 40 Mitglieder auf. (Zu dpa «Deutsche Börse stockt Dax auf 40 Mitglieder auf»)

Расширение биржевого индекса DAX: как меняется облик большого бизнеса ФРГ 20.09.2021

В высшей лиге крупных немецких компаний отныне не 30, а 40 фирм. Какие отрасли представляют новички и меняют ли они представление о международной специализации экономики Германии?

Geschäftsmann aus Weißrussland Alexander Knyrowitsch, Minsk, 2021

Бизнесмен Кнырович после тюрьмы: У власти нет проекта счастливой Беларуси 20.09.2021

Бизнесмен и бывший заключенный Александр Кнырович на днях покинул Беларусь. Он рассказал DW, как отбывал срок, почему решил уехать и что думает о будущем страны.
Portraits Claudia Schiffer © 2021 Cloudy Film Limited --- Captivate! Modefotografie der 90er – kuratiert von Claudia Schiffer 15.9.2021 - 9.1.2022 Erstmals kuratiert Claudia Schiffer, Supermodel, Fashion Insiderin und Modeikone eine Ausstellung und präsentiert mit Captivate! dem Publikum einige der einflussreichsten Modefotograf*innen der letzten Dekade des analogen Zeitalters vor der digitalen Revolution. Anhand von rund 150 Bildern demonstriert Claudia Schiffer die Bedeutung von Modefotografie und stellt Künstler*innen vor, die einige der bekanntesten Bilder der Welt kreierten.

Мир моды 90-х глазами Клаудии Шиффер 16.09.2021

Выставка в дюссельдорфском Museum Kunstpalast рассказывает о модной фотографии 1990-х и супермоделях той эпохи. А Клаудия Шиффер впервые попробовала себя в роли куратора.
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