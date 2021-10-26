Международное журналистское расследование "Досье Пандоры" разоблачает тайные активы сотен политиков, чиновников и бизнесменов. Около 140 компаний имеют отношение к Беларуси. Так в центре внимания первой публикации на телеканале "Белсат" оказался сын Виктора Шеймана и бизнес по добыче золота в Зимбабве.
Для одних Илон Маск - герой, для других - изворотливый бизнесмен. Гигафабрика Tesla под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.
Многие влиятельные россияне, члены семей высокопоставленых чиновников и крупные бизнесмены продолжают активно пользоваться офшорами, несмотря на то, что президент Путин неоднократно заявлял о необходимости положить конец подобной практике. Что это - отсутствие контроля за ситуацией или двойные стандарты?