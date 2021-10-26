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Бизнесмен

This artist's illustration courtesy of Blue Origin obtained October 25, 2021, shows the core module of Orbital Reef. - Jeff Bezos' Blue Origin on October 25, 2021 announced it wants to launch a space station that will house up to 10 people in the second half of the decade, as the race to commercialize the cosmos heats up. Orbital Reef, described in a press statement as a mixed use business park in space that will support microgravity research and manufacturing, is a joint venture with Sierra Space and has the support of Boeing and Arizona State University. (Photo by Handout / BLUE ORIGIN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /Blue Origin - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Миллиардер Безос строит орбитальную станцию 26.10.2021

Космическую станцию "Орбитальный риф" планируется запустить между 2025 и 2030 годами на низкой орбите. Ее обитателями станут исследователи, бизнесмены, туристы.
FILE PHOTO: Russian tycoon and President of RUSAL Oleg Deripaska listens during the Regions in Transformation: Eurasia event in Davos, Switzerland January 22, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

ФБР пришло с обыском в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне 19.10.2021

Согласно заявлению представителя ФБР, в доме российского бизнесмена Дерипаски проводятся "следственные действия".
January 30, 2021, Caracas, Distrito Capital, Venezuela: Different graffiti in the main avenues of Caracas, requesting the release of Alex Saab, with the hashtag Freealexsaab. Also posters indicating that he is being held hostage for confronting the blockade of the United States of America against Venezuela. Alex Nain Saab Moran is a Colombian lawyer of Lebanese descent with Venezuelan and Antiguan nationality. He has been detained in Cape Verde since June 12, 2020, pursuant to an extradition order from the United States for allegedly committing criminal offenses. Caracas Venezuela - ZUMAv125 20210130_zip_v125_001 Copyright: xJimmyxVillaltax

Венесуэла прервала переговоры с оппозицией из-за выдачи США соратника Мадуро 17.10.2021

Кабо-Верде выдали США колумбийского бизнесмена Алекса Сааба - доверенное лицо Николаса Мадуро. В знак протеста власти Венесуэлы приостановили переговоры с оппозицией.

"Досье Пандоры": Что скрывает окружение Лукашенко? 14.10.2021

Международное журналистское расследование "Досье Пандоры" разоблачает тайные активы сотен политиков, чиновников и бизнесменов. Около 140 компаний имеют отношение к Беларуси. Так в центре внимания первой публикации на телеканале "Белсат" оказался сын Виктора Шеймана и бизнес по добыче золота в Зимбабве.

offshore windmill park with clouds and a blue sky, windmill park in the ocean aerial view with wind turbine Flevoland Netherlands Ijsselmeer. Green energy

Что означает для России европейский налог на углеродный след 14.10.2021

В Москве проходит Российская энергетическая неделя. Во время работы форума DW решила выяснить, почему бизнесмены из РФ сомневаются в искренности ЕС, защищающего климат, и чем хотят ему ответить.

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021) 11.10.2021

Для одних Илон Маск - герой, для других - изворотливый бизнесмен. Гигафабрика Tesla под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.

Для кого в России не действует запрет на офшоры? (04.10.2021) 04.10.2021

Многие влиятельные россияне, члены семей высокопоставленых чиновников и крупные бизнесмены продолжают активно пользоваться офшорами, несмотря на то, что президент Путин неоднократно заявлял о необходимости положить конец подобной практике. Что это - отсутствие контроля за ситуацией или двойные стандарты?
Karikatur Sergey Elkin, Thema: In Enthüllungen von Pandora Papers sind mehrere russischen Politiker und Oligarchen erwähnt. Jahr/Ort: Moskau, 04.10.2021

"Досье Пандоры": как работают российские офшорные схемы 04.10.2021

Фигурантами большого расследования офшорных схем стали, среди прочих, крупные российские политики и бизнесмены и их родственники. Как им удавалось сохранить свои сделки в тайне, догадался Сергей Елкин.
Projekt mit dem International Consortium of International Journalists (ICIJ)

"Досье Пандоры": журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров 03.10.2021

Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов - президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.
ANTALYA, TURKEY - MAY 23: Hotelier and businessman Telman Ismailov poses for a photograph on the launch day of the Mardan Palace at his private house next to the Mardan Palace Hotel on May 23, 2009 in Antalya, Turkey. Mariah Carey, Seal and Tom Jones have all been hired to perform at the launch of Europe's most expensive luxury resort - the USD1.65 billion Mardan Palace Hotel on the Turkish Riviera. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

В Черногории задержан экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов 02.10.2021

По информации балканских СМИ, бизнесмен был задержан в Подгорице по ордеру, выданному Россией. Официальных подтверждений его задержания пока нет.
Geschäftsmann aus Weißrussland Alexander Knyrowitsch, Minsk, 2021

Бизнесмен Кнырович после тюрьмы: У власти нет проекта счастливой Беларуси 20.09.2021

Бизнесмен и бывший заключенный Александр Кнырович на днях покинул Беларусь. Он рассказал DW, как отбывал срок, почему решил уехать и что думает о будущем страны.
5.2.2021, Moskau, Russand, Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with European Union's foreign policy chief Josep Borrell in Moscow, Russia February 5, 2021. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Команда Навального опубликовала расследование о связи Лаврова и Дерипаски 17.09.2021

Близкая знакомая главы МИД РФ и ее семья пользуются частными самолетами, домами и отелями бизнесмена Олега Дерипаски, говорится в расследовании сторонников Алексея Навального.
26.11.2020 Skiers ride a ski lift next to a chalet with its shutters adorned with the Swiss cross before hitting the slopes above the ski resort of Zermatt in the Swiss Alps on November 28, 2020. - In non-EU Switzerland, which has been hard-hit by the second wave of Covid-19, the authorities, ski and tourism sectors have stood united behind the decision to keep the winter season going as EU countries debate a bloc-wide ban on ski holidays to curb coronavirus infections. In Switzerland, we can go skiing, with protection plans in place, Swiss Health Minister Alain Berset told reporters on November 26, 2020. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Швейцария экстрадирует российского бизнесмена Клюшина в США 31.08.2021

Министерство юстиции Швейцарии отказало РФ в экстрадиции близкого к Кремлю бизнесмена и выдаст его США, где он обвиняется в торговле инсайдерской информацией.
ARCHIV - 06.04.2017, Berlin: Der Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann, kommt zu der 26. Verleihung des Deutschen Musikpreises Echo. (zu dpa Lindemann verabschiedet sich in Rammstein-Tourpause) Foto: Jens Kalaene/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Твери отменили выступление лидера Rammstein Линдемана 29.08.2021

Организатор фестиваля "МакЛарин за Родину", бизнесмен и экс-депутат от "Родины" Максим Ларин, заявил о срыве полицией репетиции Линдемана и связал происходящее с предстоящими выборами.
3013840 01/21/2017 Building of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation on Moscow_s Petrovka Street. Natalia Seliverstova/Sputnik |

В тюрьме и на свободе. Что стало с фигурантами "лондонского списка" Титова 18.08.2021

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов готов вернуться к работе по возвращению беглых бизнесменов в Россию, хотя признает наличие юридических "проблем".
THE CANADIAN PRESS 2020-03-17. A gavel sits on a desk before the a meeting of the House Justice and Human Rights Committee in Ottawa, Wednesday February 13, 2019. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld URN:51747466

Бизнесмена из "списка Титова" осудили на 4,5 года колонии 12.08.2021

Вернувшийся в РФ бизнесмен Андрей Каковкин осужден на 4,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве.
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