Беспорядки в Хемнице вызвали переполох в Берлине

Ситуация в восточногерманском Хемнице (федеральная земля Саксония) остается напряженной. В прошлое воскресенье, 26 августа, после убийства предположительно беженцами одного немца в городе прошли беспорядки, спровоцированные правыми экстремистами. На следующий день - организованные правыми и левыми массовые демонстрации, стычки с полицией, которая явно недооценила число участников.

Думали, соберутся несколько сотен, а со всех концов Германии в Хемниц съехались тысячи неонацистов и правых радикалов и около полутора тысяч леваков. Под контролем же ситуацию старались удержать менее 600 полицейских. На четверг, 30 августа, правые популисты из городского движения Pro Chemnitz ("За Хемниц") подали заявку на следующую демонстрацию, а на субботу - местное отделение правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" и антиисламское движение Pegida. Серьезно встревожены не только саксонские власти, но и федеральный центр.

В Берлине недооценили масштаб волнений в Хемнице

В Берлине не сразу оценили взрывной масштаб волнений в Хемнице и их возможные политические последствия. На следующий после беспорядков в воскресенье день официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), правда, назвал "ужасной" гибель человека и осудил "сборища" сторонников самосуда. Но сделал он это не по собственной инициативе, как это бывает, когда правительство Германии считает то или иное событие особенно важным, а только по просьбе журналистов.

Штеффен Зайберт

Федеральный же министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) два дня отказывался отвечать на вопросы прессы, ссылаясь то на свой отпуск, то на необходимость дождаться из Хемница "аутентичного отчета ответственных лиц". И только во вторник днем после едва не вышедших из-под контроля массовых демонстраций, состоявшихся накануне, Зеехофер выразил соболезнование родным погибшего, заявил, что при всем понимании возмущения населения это преступление не может служить оправданием призывов к насилию, и предложил помощь центрального МВД коллегам в Саксонии.

Тем временем размах проблемы оценили и другие политические деятели общефедерального уровня. Высказалась канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), однозначно осудившая беспорядки, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). "Государство - и только государство - обеспечивает в этой стране правопорядок и безопасность", - счел необходимым напомнить президент.

Утечка из полиции Хемница ордера на арест

Хемниц и в эту среду, 29 августа, оставался едва ли не главной темой и политического Берлина, в том числе, на заседании правительства, и немецких средств массовой информации. Очередной всплеск эмоций вызвала в этот день утечка ордера на арест одного из подозреваемых в нанесении смертельных ножевых ран погибшему немцу.

На этом месте произошла драка, в ходе которой погиб один немец

Документ, содержащий личную информацию, не предназначенную для посторонних глаз, каким-то образом оказался в распоряжении активистов движения Pro Chemnitz, а один из основателей движения Pegida разместил ордер на своей страничке в Facebook.

Глава МВД назвал огласку "абсолютно недопустимой". Подозрение пало на местную полицию, среди сотрудников которой есть, по мнению немецкой прессы, симпатизирующие правым радикалам - инициаторам беспорядков в Хемнице. Прокуратура возбудила дело о разглашении служебной тайны.

Организованность крайне правых стала сюрпризом для властей Германии

Акции против беженцев, поджоги их общежитий, антимигрантские выходки немецких ультрас случаются довольно регулярно и не только в восточногерманской Саксонии, но и во многих других регионах Германии, в том числе, и на ее западе. Но далеко не всякий раз такое событие становится, как в эту среду, темой на заседании федерального правительства. Почему именно беспорядки и демонстрации в Хемнице вызвали такой переполох в Берлине?

Власти недооценили организованость немецких крайне правых

Одна из причин, считают немецкие аналитики, в том, что для властей - не только земельных, но и центральных - оказалась сюрпризом организованность и мобильность крайне правых, их способность очень быстро мобилизовать тысячи своих сторонников.

На призыв правоэкстремистских футбольных фанатов из клуба "Kaotic Chemnitz" в прошлое воскресенье всего через несколько часов откликнулись от 800 до 1000 человек. А движению Pro Chemnitz понадобилось менее суток, чтобы на следующий день провести в городе шеститысячную демонстрацию при заявленной численности в 500 человек.

Эксперты антирасистского Фонда имени Амадеу Антонио (Amadeu-Antonio-Stiftung) обращают внимание на то, что правые экстремисты для мобилизации используют не столько Facebook, за которым полиция может присматривать, сколько недоступные для перлюстрации каналы связи, в частности, мессенджеры Threema и Telegram. А чаще всего - чат Discord, которым пользуются преимущественно любители компьютерных игр. Для доступа в чат требуется приглашение одного из участников. Премьер-министр соседней с Саксонией Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) предостерег от попыток винить во всем восток Германии. Тем самым, заявил он, "мы недооцениваем проблему, существующую везде в Германии".

И канцлер в ответе за беспорядки в Хемнице?

Встревожены в Берлине и потому, что некоторые немецкие политики и наблюдатели возлагают часть ответственности за волнения в Хемнице лично на канцлера и других деятелей центрального правительства.

Так, заместитель председателя бундестага либерал Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) заявил, что "корни беспорядков (в Хемнице. - Ред.) находятся в словах канцлера Ангелы Меркель "Wir schaffen das" ("Мы справимся"). Такой фразой Меркель оправдывала свое решение впустить беженцев в Германию и отвечала на критику, звучавшую с самого начала в адрес ее миграционной политики.

Кубики считает, что центральное правительство не уделяло должного внимания населению восточных федеральных земель, не прислушивалось к их тревогам, не ценило по достоинству. "Как должны чувствовать себя люди, - риторически спрашивает он, - считающие, что все, в чем им отказывали или недодавали на протяжении многих лет, теперь в одночасье достается беженцам".

Похожей точки зрения придерживается и саксонский министр по вопросам равноправия и интеграции Петра Кёппинг (Petra Köpping). Она также возложила часть ответственности на федеральный центр за усиление крайне правых в Саксонии и на востоке Германии в целом. Причину Кёппинг видит в том, что многие восточные немцы по-прежнему чувствуют себя людьми второго сорта. Впрочем, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) призывает не записывать всех участников антимигрантских волнений и демонстраций в правые радикалы или правые экстремисты.

Но звучит критика и в адрес Хорста Зеехофера и его входящего в правящую коалицию Христианско-социального Союза (ХСС). Глава МВД Германии и другие деятели ХСС постоянно настаивают на ужесточении немецкой иммиграционной политики, стращают утратой государственного контроля над ситуацией с беженцами. Тем самым, считает, например, комментатор влиятельной газеты Süddeutsche Zeitung, такие политики "волей-неволей подыгрывают силам, бесчинствующим в Хемнице и других местах", поскольку такие заявления "только повышают тревоги людей, к которым они якобы прислушиваются".

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