Беспилотник

СМИ сообщают о гибели не менее 10 мирных жителей при авиаударе США в Кабуле

По данным телеканала ToloNews, в результате удара США по автомобилю с предполагаемым смертником близ аэропорта Кабула погибли не менее 10 человек, большинство из них - дети.