Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
По данным властей Ирака, резиденцию премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми в Багдаде атаковал дрон, однако политик не пострадал.
Минфин США обвинил Тегеран в разжигании кризисов путем поставки дронов в горячие точки. Иран отметил, что санкции введены после того, как он выразил готовность возобновить переговоры по атомной тематике.
Киев воспользовался своим правом на самооборону, придерживаясь необходимых процедур в Совместном центре координации и контроля, а также в ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Украины.
Первое боевое применение Украиной беспилотника "Байрактар" в Донбассе вызвало множество комментариев по всему миру - в том числе в Берлине. DW поговорила с экспертами.
Кыргызстан планирует закупить ударные беспилотники Bayraktar ТB2 ("Байрактар"), сообщил "Интерфакс". В Москве допускают ухудшение отношений с Бишкеком, если тот заключит контракт с Турцией "в обход России".
Власти ФРГ призвали стороны конфликта в Донбассе к конструктивным политическим переговорам. Ранее Украина впервые применила боевой беспилотник против пророссийских сепаратистов.
Беспилотник Bayraktar турецкого производства уничтожил артустановку сепаратистов, сообщил Генштаб армии Украины. При этом в Киеве подчеркивают, что дрон не пересекал линию разграничения.
Полевой командир Абдул Хамид аль-Матар был убит в результате атаки беспилотника на северо-западе страны. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.
Глава Центрального командования ВС США принес извинения за гибель мирных жителей в результате удара американского дрона в столице Афганистана в прошлом месяце, назвав произошедшее "трагической ошибкой".
Об атаке в районе аэропорта Эрбиля с использованием беспилотников, нагруженных взрывчаткой, сообщают курдские службы безопасности.
По данным телеканала ToloNews, в результате удара США по автомобилю с предполагаемым смертником близ аэропорта Кабула погибли не менее 10 человек, большинство из них - дети.
Целью удара США в Кабуле были боевики афганского отделения "Исламского государства", сообщает Reuters. Представитель Пентагона подтвердил атаку на автомобиль с беспилотника.
Существующие доказательства четко указывают на ответственность Ирана за "осознанное и целенаправленное" нападение на танкер MT Mercer Street в Индийском океане, заявили главы МИД стран G7.
Великобритания полагает, что Иран с большой вероятностью стоит за атакой на танкер Mercer Street, управлявшийся израильской компанией. Израиль заявил о доказательствах разведки.
Представитель МИД Ирана назвал "беспочвенными" обвинения в нападении на танкер Mercer Street, выдвинутые Израилем.
Глава МИД Израиля Яир Лапид призвал международное сообщество к жесткой реакции после атаки беспилотников на танкер близ побережья Омана, в результате которой погибли два человека.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact