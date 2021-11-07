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Беспилотник

BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 10: : (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PRIME MINISTRY PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) I Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi shows his inked finger after casting his vote in the country's early general election in Baghdad, Iraq on October 10, 2021. Iraqi Prime Ministry Press Office/Handout / Anadolu Agency

На премьера Ирака совершено покушение 07.11.2021

По данным властей Ирака, резиденцию премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми в Багдаде атаковал дрон, однако политик не пострадал.
22.05.2021 In this photo released on Saturday, May 22, 2021, by Sepahnews of the Iranian Revolutionary Guard, the Guard's new drone called Gaza is displayed in an undisclosed location in Iran. The Revolutionary Guard has unveiled the new drone amid heightened tensions between Israel and the Palestinians, the country's state TV reported Friday. The report said the wide-body drone has a 35-hour flight duration and is capable of carrying 13 bombs more than 2,000 kilometers ( 1,240 miles). (Sepahnews via AP)

США ввели санкции против иранской программы беспилотников 30.10.2021

Минфин США обвинил Тегеран в разжигании кризисов путем поставки дронов в горячие точки. Иран отметил, что санкции введены после того, как он выразил готовность возобновить переговоры по атомной тематике.
ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 20: The Bayraktar TB2 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is displayed during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 20, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Киев обосновал применение беспилотника Bayraktar правом на самооборону 28.10.2021

Киев воспользовался своим правом на самооборону, придерживаясь необходимых процедур в Совместном центре координации и контроля, а также в ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Украины.
ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 23: The 'Armed Bayraktar TB2' Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is seen performing demonstration flight during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 23, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Разбор полета турецкого беспилотника в Донбассе: кто и что нарушил? 28.10.2021

Первое боевое применение Украиной беспилотника "Байрактар" в Донбассе вызвало множество комментариев по всему миру - в том числе в Берлине. DW поговорила с экспертами.
The Bayraktar TB2 drone is pictured on December 16, 2019 at Gecitkale Airport in Famagusta in the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). - The Turkish military drone was delivered to northern Cyprus today amid growing tensions over Turkey's deal with Libya that extended its claims to the gas-rich eastern Mediterranean. The Bayraktar TB2 drone landed in Gecitkale Airport in Famagusta around 0700 GMT, an AFP correspondent said, after the breakaway northern Cyprus government approved the use of the airport for unmanned aerial vehicles. It followed a deal signed last month between Libya and Turkey that could prove crucial in the scramble for recently discovered gas reserves in the eastern Mediterranean. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo by BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

Кыргызстан закупит у Турции беспилотники для охраны южной границы 28.10.2021

Кыргызстан планирует закупить ударные беспилотники Bayraktar ТB2 ("Байрактар"), сообщил "Интерфакс". В Москве допускают ухудшение отношений с Бишкеком, если тот заключит контракт с Турцией "в обход России".
22.12.2018, Ukraine: DONETSK REGION, UKRAINE - DECEMBER 22, 2018: A fence in the village of Oleksandrivka damaged by a shelling attack by the Ukraine Government troops. The village has been under fire multiple times due to its close location to the frontline. Valentin Sprinchak/TASS Foto: Valentin Sprinchak/TASS/dpa |

Германия обеспокоена участившимися боями в Донбассе 27.10.2021

Власти ФРГ призвали стороны конфликта в Донбассе к конструктивным политическим переговорам. Ранее Украина впервые применила боевой беспилотник против пророссийских сепаратистов.
ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 23: The 'Armed Bayraktar TB2' Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is seen performing demonstration flight during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 23, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Украина, вопреки запрету, применила боевой дрон в Донбассе 27.10.2021

Беспилотник Bayraktar турецкого производства уничтожил артустановку сепаратистов, сообщил Генштаб армии Украины. При этом в Киеве подчеркивают, что дрон не пересекал линию разграничения.
dpatopbilder epa04422741 A handout picture made available by the US Department of Defense (DoD) on 29 September 2014 shows a pair of US Air Force F-15E Strike Eagles flying over northern Iraq early in the morning of 23 September 2014, after conducting airstrikes in Syria. These aircraft were part of a large coalition strike package that was the first to strike Islamic State (IS or ISIL) targets in Syria. Al-Nusra, a branch of al-Qaeda operating in Syria, was hit by US airstrikes on 23 September, the same day the US and allies launched raids against the Islamic State group, which split from al-Qaeda last year and has seized swathes of Syria and neighboring Iraq. The US Congress has also authorized the equipping and training of moderate Syrian rebel groups who are to fight Islamic State militants on the ground. But even some moderate rebel groups have reacted angrily to the strikes against al-Nusra, asking why they are not receiving more military aid and arguing that regime forces should also be targeted. The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said al-Jaulani's group lost 57 fighters in the raids. The US said it was targeting a network of al-Qaeda veterans who were preparing overseas attacks. US president Barack Obama blamed instability in Syria for giving extremists space to thrive. In an interview on 28 September, Obama said his director of national intelligence already had acknowledged that US intelligence underestimated what had been taking place in Syria. EPA/US AIR FORCE/MATTHEW BRUCH HANDOUT EDITORIAL USE ONLY

Пентагон: В Сирии ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды" 23.10.2021

Полевой командир Абдул Хамид аль-Матар был убит в результате атаки беспилотника на северо-западе страны. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.
Head of the US Central Command, General Kenneth McKenzie, speaks during a press conference at the former Resolute Support headquarters in the US embassy compound in Kabul on July 25, 2021. (Photo by SAJJAD HUSSAIN / AFP) (Photo by SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)

Пентагон признал "трагической ошибкой" авиаудар США по мирным жителям в Кабуле 18.09.2021

Глава Центрального командования ВС США принес извинения за гибель мирных жителей в результате удара американского дрона в столице Афганистана в прошлом месяце, назвав произошедшее "трагической ошибкой".
ERBIL, IRAQ - JULY 07: Security measures are taken around the airport after a drone attack targeted Erbil International Airport in northern Iraq where US-led coalition troops are stationed in Erbil, Iraq on July 07, 2021. Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / Anadolu Agency

У аэропорта Эрбиля в Ираке прогремело несколько взрывов 11.09.2021

Об атаке в районе аэропорта Эрбиля с использованием беспилотников, нагруженных взрывчаткой, сообщают курдские службы безопасности.
General view of a residence house destroyed after a rocket attack in Kabul, Afghanistan August 29, 2021.REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVE

СМИ сообщают о гибели не менее 10 мирных жителей при авиаударе США в Кабуле 30.08.2021

По данным телеканала ToloNews, в результате удара США по автомобилю с предполагаемым смертником близ аэропорта Кабула погибли не менее 10 человек, большинство из них - дети.
KABUL, AFGHANISTAN - AUGUST 29: Smoke rises after an explosion in Kabul, Afghanistan on August 29, 2021. Haroon Sabawoon / Anadolu Agency

США нанесли военный удар по цели в Кабуле 29.08.2021

Целью удара США в Кабуле были боевики афганского отделения "Исламского государства", сообщает Reuters. Представитель Пентагона подтвердил атаку на автомобиль с беспилотника.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

МИД стран "большой семерки" осудили Иран за атаку на танкер у берегов Омана 07.08.2021

Существующие доказательства четко указывают на ответственность Ирана за "осознанное и целенаправленное" нападение на танкер MT Mercer Street в Индийском океане, заявили главы МИД стран G7.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

США и Великобритания обвиняют Иран в нападении на танкер в Индийском океане 02.08.2021

Великобритания полагает, что Иран с большой вероятностью стоит за атакой на танкер Mercer Street, управлявшийся израильской компанией. Израиль заявил о доказательствах разведки.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

Иран отрицает причастность к атаке на нефтяной танкер у берегов Омана 01.08.2021

Представитель МИД Ирана назвал "беспочвенными" обвинения в нападении на танкер Mercer Street, выдвинутые Израилем.
Israeli Foreign Minister Yair Lapid meets with Secretary of State in Rome, on June 27, 2021. - Israel's new foreign minister in his first meeting with the United States voiced concern on June 27, 2021 about talks on Iran but pledged a more cooperative approach with the Jewish state's closest ally. (Photo by Andrew Harnik / POOL / AFP) (Photo by ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images)

Израиль обвинил Иран в нападении на нефтяной танкер 31.07.2021

Глава МИД Израиля Яир Лапид призвал международное сообщество к жесткой реакции после атаки беспилотников на танкер близ побережья Омана, в результате которой погибли два человека.
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