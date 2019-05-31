Берни Сандерс лидирует на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич получают наибольшую поддержку на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Нью-Гэмпшир, прошедших во вторник, 11 февраля. Об этом свидетельствуют результаты обработки 90% бюллетеней.

Сандерс набирает 26% голосов, Буттиджич - около 24%. За ними следует сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (20%). На четвертом месте - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, которая набирает 9,4%.

Байден может остаться без поддержки из Нью-Гэмпшир

Бывший вице-президент США Джо Байден, который в течение нескольких месяцев считался лидером предвыборной гонки демократов, пока находится на пятом месте. У него около 9%.

Телекомпания СNN напоминает, что претенденту в президенты США от Демократической партии необходимо набрать на праймериз не менее 15% голосов, чтобы заручиться поддержкой одного депутата от этого штата на предстоящем общенациональном съезде партии.

Два демократа вышли из борьбы

Два претендента за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года заявили во вторник, что выходят из борьбы. Это бизнесмен Эндрю Янг и Сенатор от Колорадо Майкл Беннетт.

Таким образом, число демократов-претендентов в кандидаты на пост президента США сократилось до девяти.

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