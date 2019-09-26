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Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

President Donald Trump meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the InterContinental Barclay New York hotel during the United Nations General Assembly, Wednesday, Sept. 25, 2019, in New York. (AP Photo/Evan Vucci) |

Комментарий: Владимир Зеленский - слуга Дональда Трампа 26.09.2019

Дональд Трамп в телефонной беседе надавил на Владимира Зеленского. Из-за этого президенту США грозит импичмент. Но подхалимская политика президента Украины - не меньший скандал, считает Бернд Йоханн.
DONETSK REGION, UKRAINE - DECEMBER 27, 2017: An employee of the Security Service of Ukraine (SBU) seen during an exchange of war prisoners between the Ukrainian Government and the Lugansk People's Republic by the Mayorsk checkpoint near the city of Horlivka on the line of contact. 74 servicemen of the Lugansk People's Republic were swapped for 16 Ukrainian soldiers. Valery Matytsin/TASS Foto: Valery Matytsin/TASS/dpa |

Комментарий: Обмен пленными дорого обошелся Украине 07.09.2019

Кремль только для вида продемонстрировал готовность к компромиссу. От обмена пленными больше выиграла Москва, чем Киев. Украина заплатила высокую цену, считает Бернд Йоханн.
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks at his party's headquarters after a parliamentary election in Kiev, Ukraine July 21, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Комментарий: Украине надоело жить вчерашним днем 22.07.2019

Выборы в Верховную раду Украины показали, на что способна демократия. Политические перемены в этой стране несут с собой больше, чем просто новые лица, считает Бернд Йоханн.
Ukrainian presidential candidate Volodymyr Zelenskiy reacts following the announcement of the first exit poll in a presidential election at his campaign headquarters in Kiev, Ukraine April 21, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Комментарий: Выбрав комика, Украина выбрала перезагрузку 21.04.2019

Зеленскому легко далась победа на выборах президента Украины. Украинцы хотят перезагрузки. Она не лишена рисков. Но эти выборы - ясный демократический сигнал, считает Бернд Йоханн.
Ukrainian President Petro Poroshenko gestures while speaking at his headquarters after the presidential election in Kiev, Ukraine, Sunday, March 31, 2019. The exit poll released Sunday after voting stations closed indicated that Volodymyr Zelenskiy received about 30.4 percent of the nationwide vote, followed by incumbent President Petro Poroshenko with 17.8 percent and former Prime Minister Yulia Tymoshenko with 14.2 percent support. (AP Photo/Efrem Lukatsky) |

Комментарий: Первый тур выборов в Украине - урок для Порошенко 01.04.2019

Зеленский уверенно лидирует на выборах в Украине. Первый тур стал протестным голосованием, во втором - украинцы внимательнее присмотрятся к кандидатам, считает Бернд Йоханн.
26.11.2018 Ukrainian President Petro Poroshenko chairs a meeting with members of the National Security Council in Kiev, Ukraine November 26, 2018. Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Комментарий: Российская политика канонерок в Азовском море 27.11.2018

Эскалация напряженности в отношениях между Россией и Украиной нарастает. Ее продолжение грозит не только новым военным конфликтом, опасается Бернд Йоханн.
An anti-government protester wave the Ukrainian flag as he stands on fortifications against riot police in Kiev, January 28, 2014. Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov resigned on Tuesday while deputies loyal to President Viktor Yanukovich, acting to calm violent street protests, back-tracked and overturned anti-protest laws they rammed through parliament 12 days ago. The writing reads, Get Out! REUTERS/Thomas Peter (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY)

Комментарий: Неоконченная революция в Украине 21.11.2018

5 лет назад в Киеве начались протесты, в результате которых был свергнут режим Януковича. Но сегодня в Украине нет лидера, который мог бы продолжить дело Майдана, считает Бернд Йоханн.
Die umstrittene ukrainische Webseite Mirotworez (Myrotworez) stellt angebliche Staatsfeinde der Ukraine an den Internetpranger https://myrotvorets.center/ 15.11.2018

Комментарий: Размолвка между Берлином и Киевом из-за Шрёдера 15.11.2018

Украинский сайт "Миротворец" уже несколько лет ведет травлю "врагов государства". Теперь досталось экс-канцлеру ФРГ Шрёдеру. Скандал может осложнить отношения с Германией, считает Бернд Йоханн.
ARCHIV - 25.08.2015, Russland, Rostow am Don: Der ukrainische Filmemacher Olge Senzow hört in einem Gerichtssaal die Urteilsverkündung an. Der seit mehr als vier Jahren in Russland inhaftierte Senzow ist der Gewinner des diesjährigen Sacharow-Menschenrechtspreises des Europäischen Parlaments. Die mit 50 000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 12. Dezember verliehen. Foto: AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Комментарий: Присуждение премии Сахарова Сенцову - четкий сигнал Кремлю 25.10.2018

Наградив премией имени Андрея Сахарова режиссера Олега Сенцова, Европарламент требует от Москвы освободить всех украинских политзаключенных, считает Бернд Йоханн.
Ukrainian President Petro Poroshenko meets with Russian journalist Arkady Babchenko, who was declared murdered and then later turned up alive, Prosecutor General Yuriy Lutsenko and head of the state security service (SBU) Vasily Gritsak in Kiev, Ukraine May 30, 2018. Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Комментарий: История с Бабченко - вопиющая инсценировка в Киеве 31.05.2018

Спецслужбы в Киеве на глазах у всего мира инсценируют преступление, которого не было, с целью его предотвратить. В такой ситуации лишь подробные объяснения могут вернуть доверие к стране, считает Бернд Йоханн.
The press secretary of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) speaks during an interview with AFP in front of the bureau's offices in Kiev on August 16, 2016. Corruption investigators in Ukraine say an illegal, off-the-books payment network earmarked USD 12.7 million in cash payments in 2007-2012 for Paul Manafort, now Trump's campaign chairman, the New York Times reported on August 15, 2016. / AFP / SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Комментарий: Саакашвили - не главная проблема 08.12.2017

Шоу вокруг Саакашвили имеет второстепенное значение. Если же власти в Киеве и дальше будут блокировать борьбу с коррупцией, это будет иметь катастрофические последствия, считает Бернд Йоханн.
02.02.2015 Prime Minister of the Pro-Russian self proclamed 'Peoples Republic of Donetsk' Alexander Zakharchenko looks on during a press conference in the eastern Ukrainian city of Donetsk on Febuary 2, 2015. The pro-Russian separatist leader in eastern Ukraine's rebel hub of Donetsk vowed to mobilise 100,000 fighters for their latest offensive against Kiev forces. 'There will be general mobilisation in the (separatist) Donetsk People's Republic in 10 days' time, we plan on mobilising up to 100,000 men,' Alexander Zakharchenko told the separatist news agency DAN. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/D. Faget

Комментарий: "Малоросс" Захарченко и его имперские фантазии 19.07.2017

Лидер сепаратистов из "ДНР" хочет заново перекроить карту Европы, вынуждая Кремль давать объяснения. При этом Москва вполне могла бы положить конец этим бредовым идеям, считает Бернд Йоханн.
Dutch minister of Foreign affairs Bert Koenders (4nd L), Malaysia's Ambassador Ahmad Nazri Bin Yusof (C) and Tan Sri Mohamad Nor Yusof (3nd R), chairman of Malaysia Airlines, plant trees for the national monument in memory of the victims of the flight MH17 in Vijfhuizen on March 18, 2017. The Boeing 777 passenger jet was blown out of the sky on July 17, 2014 over war-torn eastern Ukraine killing all 298 on board, the majority Dutch citizens. / AFP PHOTO / ANP / Bas Czerwinski / Netherlands OUT (Photo credit should read BAS CZERWINSKI/AFP/Getty Images)

Комментарий: Виновные в крушении MH-17 должны предстать перед судом 17.07.2017

Со дня крушения рейса MH-17 на востоке Украины прошло три года. Виновные в катастрофе и те, кто несет за нее политическую ответственность, должны быть наказаны, считает Бернд Йоханн.
5.6.2015*** A Ukrainian soldier puts a Ukrainian flag at the Ukrainian position in Marinka, near Donetsk, eastern Ukraine, Friday, June 5, 2015. As fears persist that eastern Ukraine is about to fall back into full-scale war, a leader of the international monitoring group is urgently calling for resumed negotiations. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) | picture alliance/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Комментарий: Блокада Донбасса - шаг к расколу Украины 16.03.2017

Власти Украины сами препятствуют объединению страны. Прекращение товарообмена с самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР" может привести к их окончательному отделению, считает Бернд Йоханн.
5.6.2015*** A Ukrainian soldier puts a Ukrainian flag at the Ukrainian position in Marinka, near Donetsk, eastern Ukraine, Friday, June 5, 2015. As fears persist that eastern Ukraine is about to fall back into full-scale war, a leader of the international monitoring group is urgently calling for resumed negotiations. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) | picture alliance/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Комментарий: "Ястребы" и популисты в конфликте вокруг Украины 15.09.2016

Поиск решения для конфликта на востоке Украины пробуксовывает, а бездействие политиков в Киеве играет на руку Москве. Это чревато отдалением Украины от Запада, считает Бернд Йоханн.
22.02.2015 A boy holds a poster during a memorial rally to commemorate people who were killed during the uprising on Maidan square a year ago, in Kiev February 22, 2015. REUTERS/Valentyn Ogirenko (UKRAINE - Tags: ANNIVERSARY CIVIL UNREST)

Комментарий: Москва не отпускает Украину 24.08.2016

Через 25 лет после провозглашения Украиной независимости Киев вновь ведет борьбу с Москвой. Причина старая - имперские амбиции Кремля, считает руководитель украинской редакции DW Бернд Йоханн.
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