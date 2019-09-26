Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

Комментарий: История с Бабченко - вопиющая инсценировка в Киеве

Спецслужбы в Киеве на глазах у всего мира инсценируют преступление, которого не было, с целью его предотвратить. В такой ситуации лишь подробные объяснения могут вернуть доверие к стране, считает Бернд Йоханн.