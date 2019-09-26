Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Дональд Трамп в телефонной беседе надавил на Владимира Зеленского. Из-за этого президенту США грозит импичмент. Но подхалимская политика президента Украины - не меньший скандал, считает Бернд Йоханн.
Кремль только для вида продемонстрировал готовность к компромиссу. От обмена пленными больше выиграла Москва, чем Киев. Украина заплатила высокую цену, считает Бернд Йоханн.
Выборы в Верховную раду Украины показали, на что способна демократия. Политические перемены в этой стране несут с собой больше, чем просто новые лица, считает Бернд Йоханн.
Зеленскому легко далась победа на выборах президента Украины. Украинцы хотят перезагрузки. Она не лишена рисков. Но эти выборы - ясный демократический сигнал, считает Бернд Йоханн.
Зеленский уверенно лидирует на выборах в Украине. Первый тур стал протестным голосованием, во втором - украинцы внимательнее присмотрятся к кандидатам, считает Бернд Йоханн.
Эскалация напряженности в отношениях между Россией и Украиной нарастает. Ее продолжение грозит не только новым военным конфликтом, опасается Бернд Йоханн.
5 лет назад в Киеве начались протесты, в результате которых был свергнут режим Януковича. Но сегодня в Украине нет лидера, который мог бы продолжить дело Майдана, считает Бернд Йоханн.
Украинский сайт "Миротворец" уже несколько лет ведет травлю "врагов государства". Теперь досталось экс-канцлеру ФРГ Шрёдеру. Скандал может осложнить отношения с Германией, считает Бернд Йоханн.
Наградив премией имени Андрея Сахарова режиссера Олега Сенцова, Европарламент требует от Москвы освободить всех украинских политзаключенных, считает Бернд Йоханн.
Спецслужбы в Киеве на глазах у всего мира инсценируют преступление, которого не было, с целью его предотвратить. В такой ситуации лишь подробные объяснения могут вернуть доверие к стране, считает Бернд Йоханн.
Шоу вокруг Саакашвили имеет второстепенное значение. Если же власти в Киеве и дальше будут блокировать борьбу с коррупцией, это будет иметь катастрофические последствия, считает Бернд Йоханн.
Лидер сепаратистов из "ДНР" хочет заново перекроить карту Европы, вынуждая Кремль давать объяснения. При этом Москва вполне могла бы положить конец этим бредовым идеям, считает Бернд Йоханн.
Со дня крушения рейса MH-17 на востоке Украины прошло три года. Виновные в катастрофе и те, кто несет за нее политическую ответственность, должны быть наказаны, считает Бернд Йоханн.
Власти Украины сами препятствуют объединению страны. Прекращение товарообмена с самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР" может привести к их окончательному отделению, считает Бернд Йоханн.
Поиск решения для конфликта на востоке Украины пробуксовывает, а бездействие политиков в Киеве играет на руку Москве. Это чревато отдалением Украины от Запада, считает Бернд Йоханн.
Через 25 лет после провозглашения Украиной независимости Киев вновь ведет борьбу с Москвой. Причина старая - имперские амбиции Кремля, считает руководитель украинской редакции DW Бернд Йоханн.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact