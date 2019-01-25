Берлин признает Гуайдо главой Венесуэлы, если не будет новых выборов

Власти Германии готовы признать самопровозглашенного главу государства Хуана Гуайдо, если в стране в ближайшее время не будут проведены справедливые и свободные выборы. Об этом в пятницу, 25 января, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, Николас Мадуро не может считать себя легитимным президентом, поскольку последние выборы прошли не по демократическим стандартам. "Венесуэле нужны свободные и справедливые выборы", - подчеркнул Зайберт.

Представитель правительства отметил, что ситуация в Венесуэле вызывает "беспокойство" немецких властей. "Невозможно дальше игнорировать призыв миллионов жителей Венесуэлы к демократии, к возможности самим определить судьбу страны на честных и справедливых выборах", - заявил он. Это первый случай, когда немецкие власти говорят о возможности признания Гуайдо главой государства. В отличие от Вашингтона, Берлин раньше ограничивался призывом к новым выборам.

"Мы не сохраняем нейтралитет по этому вопросу, а поддерживаем то, что там делает Гуайдо", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в четверг. По словам главы МИД ФРГ, во время президентских выборов в Венесуэле было допущено столько нарушений, "что только условно можно говорить о демократических выборах".

Выступление Хауна Гуайдо

Во время массовых протестов противников Мадуро в Каракасе 23 января председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Он подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки. Вместе с тем на стороне Мадуро стоит Москва с ее правом вето в Совете Безопасности ООН. Мадуро поддерживают и силовики внутри страны. Существуют опасения, что внутриполитический кризис в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

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