 Берлин призвал РФ к прозрачному расследованию заболевания Навального | Новости из Германии о Германии | DW | 31.07.2019

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Германия

Берлин призвал РФ к прозрачному расследованию заболевания Навального

Правительство Германии обеспокоено сообщениями об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального. В Берлине считают, что российская сторона должна провести прозрачное расследование.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Правительство ФРГ с обеспокоенностью следит за новым арестом и осуждением российского оппозиционера Алексея Навального. В особенности германские власти обеспокоены в связи с сообщениями об ухудшении состояния здоровья политика, который выступает за неограниченное участие оппозиционных сил в коммунальных выборах, заявила в среду, 31 июля, заместитель пресс-секретаря кабинета министров Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) на пресс-конференции, отвечая на вопрос DW.

При этом, по ее словам, очень большое значение имеет то, чтобы российская сторона провела расследование инцидента со всей прозрачностью.

28 июля задержанный четырьмя днями ранее Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". И пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, и врач Анастасия Васильева указали, что ранее никаких аллергий у него не наблюдалось. На следующий день оппозиционера вернули из больницы в спецприемник. 31 июля Мосгорсуд оставил в силе решение Симоновского суда, который приговорил оппозиционера к 30 суткам административного ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга из-за предстоящей 27 июля акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. У Навального нет заболеваний, которые мешали бы ему отбывать наказание, заявил судья.

МИД ФРГ призвал Москву освободить арестованных после протестов

В то же время в МИД Германии настаивают, чтобы в России были защищены свобода собраний и выражения мнений, а также право на свободные и честные выборы. Об этом на правительственной пресс-конференции заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер (Christopher Burger).

Контекст

Попытка российских властей провести выборы в Мосгордуму по привычному сценарию обернулась кризисом, который ставит под вопрос всю политическую систему в России, считает Фёдор Крашенинников. (30.07.2019)

Выборы в Мосгордуму превратились в фарс уже в начале кампании, и в этом состоит их единственное положительное значение, считает Федор Крашенинников. (16.07.2019)

"По нашим сведениям, речь идет о мирных протестах против систематических отказов зарегистрировать оппозиционных кандидатов, - подчеркнул он, говоря о массовых жестких задержаниях на акции протеста в Москве 27 июля. - Поэтому мы призываем освободить арестованных и надеемся на это". Во внешнеполитическом ведомстве обеспокоены "возбуждением уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, по которому участникам митингов грозит до 15 лет заключения".

В связи с возбуждением этого уголовного дела и арестом на настоящий момент 61 одного представителя оппозиции у нас встает вопрос в соразмерности наказания совершенному деянию, заявил Бургер. Он подчеркнул важность того, что дело касается гражданских прав, гарантированных международными конвенциями.

30 июля Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, прошедшей 27 июля. Кроме того, возбуждены еще три уголовных дела о нападении на представителей власти.

Массовые задержания на акции протеста в Москве

27 июля в Москве прошла несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тысячи демонстрантов требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии жестоко избивали мирных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило тысячу человек. К утру следующего дня не менее 700 их них были отпущены.

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