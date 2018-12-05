 Берлин приветствует американскую отсрочку расторжения договора о РСМД | Новости из Германии о Германии | DW | 05.12.2018

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Германия

Берлин приветствует американскую отсрочку расторжения договора о РСМД

Германское правительство считает, что судьба договора по ракетам средней и меньшей дальности зависит исключительно от России.

Ракетные комплексы Искандер формально не подпадают под действие ДРСМД

Ракетные комплексы "Искандер" формально не подпадают под действие ДРСМД

"Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) имеет большое значение для обеспечения безопасности в Европе, и германское правительство приветствует тот факт, что США еще раз предоставляют шанс его сохранению". Так заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) прокомментировала на пресс-конференции в среду, 5 декабря,решение Соединенных Штатов отложить на 60 дней выход из этого договора.

Ульрике Деммер

Ульрике Деммер

Если в течение названного срока Россия не приступит к исполнению своих обязательств по ДРСМД, заявил наканунегоссекретарь США Майкл Помпео на встрече министров иностранных дел стран НАТО, то тогда и Соединенные Штаты не будут считать себя связанными данным соглашением.

Договор не соблюдает только Россия

Берлин также считает, что сохранение в силе договора теперь зависит исключительно от России. Пресс-секретарь МИД Германии Мария Адебар (Maria Adebahr) напомнила в этой связи, что все союзники по НАТО единодушны в том, что "Россия договор нарушает, а американская сторона до сих пор его соблюдает".

Контекст

На заседании НАТО госсекретарь Помпео дал России 60 дней для возвращения к выполнению Договора о РСМД. В альянсе считают, что дело за РФ. (05.12.2018)

Если Россия откажется выполнять условия ДРСМД, Запад должен задуматься о соразмерной реакции, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе. (05.12.2018)

Германии "следует взять на себя ведущую роль" в деле возвращения России к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, убежден зампредседателя фракции СвДП. (05.12.2018)

Не считают в германском правительстве нарушением и американскую систему противоракетной обороны в Европе. Отвечая на вопросы журналистов, Ульрике Деммер заявила, что "США - в том числе и на двусторонних переговорах с Россией - детально и убедительно разъяснили, что эта система ПРО отвечает положениям договора по РСМД" и к тому же является сугубо оборонительной.

Что будет после ДРСМД?

На вопрос о возможных ответных мерах на тот случай, если в установленный срок никаких подвижек с российской стороны не будет, заместитель официального представителя правительства предпочла не отвечать.

"Надо, конечно, оставаться реалистами, до сих пор не было никаких признаков того, что Россия изменит свой подход, - заявила Деммер. - Но о дальнейших действиях речь пойдет по истечении установленного срока, тогда и правительство Германии в тесном согласовании со всеми союзниками по НАТО определит свою позицию по этому вопросу".

Установленный США 60-дневный срок истечет как раз к следующей встрече министров обороны стран-членов НАТО, назначенной на 14 февраля 2019 года.

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    Автор: Михаил Бушуев


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