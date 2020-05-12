 Берлин представил свою систему контроля за пандемией | Новости из Германии о Германии | DW | 12.05.2020

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Германия

Берлин представил свою систему контроля за пандемией

Столица Германии в борьбе с коронавирусом ставит на три фактора: это индекс репродукции коронавируса (R), число новых заражений и наличие свободных коек в реанимациях. Система работает по принципу светофора.

Светофор в Берлине

Светофор в Берлине

Власти Берлина, являющегося одной из 16 федеральных земель Германии, представили собственную систему контроля за пандемией коронавируса. В ее основе три фактора: индекс репродукции коронавируса (R), число новых заражений и наличие свободных коек в реанимациях города. О том, как система будет работать, рассказали во вторник, 12 мая, правящий бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер (Michael Müller) и сенатором Берлина по вопросам здравоохранения Дилек Калайджи (Dilek Kalayci).

Модель построена по принципу светофора: если R составляет меньше 1,1, число новых заражений - меньше 20 на 100 тысяч населения в неделю, а число свободных кроватей в реанимациях - более 75 процентов, то все три показателя показывают "зеленый" цвет, и можно продолжать снимать карантинные ограничения. При двух показателях "желтого" цвета сенат должен подготовить меры противодействия, при двух "красных" - ввести новые ограничения. На данный момент все три показателя в Берлине находятся в "зеленой" зоне.

Второй этап снятия ограничений

Правительство Германии и власти федеральных земель 6 мая согласовали проект второго этапа снятия ограничений, введенных в марте для сдерживания вспышки коронавируса. В ходе совещания в формате телефонной конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры 16 федеральных земель договорились о возобновлении занятий массовым и профессиональным спортом на воздухе и открытии всех магазинов.

Согласно принятому по итогам совещания документу, будет снято ограничение на максимальную торговую площадь, при этом правила социального дистанцирования и использования средств защиты остаются.

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    Автор: Штефани Хёпнер


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