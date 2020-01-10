 Берлин подтвердил дату конференции по ливийскому урегулированию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2020

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Мир

Берлин подтвердил дату конференции по ливийскому урегулированию

Встреча в столице Германии на уровне глав государств и правительств пройдет 19 января.

Войска международно признанного правительства Ливии

Войска международно признанного правительства Ливии

Берлинский саммит по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой ООН состоится 19 января на уровне глав государств и правительств, сообщило во вторник, 14 января, ведомство федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). В сообщении указано, что на эту встречу приглашены США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, а также руководство ООН, Европейского Союза, Африканского Союза и Лиги арабских государств. Отдельно упомянуты премьер-министр международно признанного правительства Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар.

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Неизвестно, приедет ли в Берлин президент США Дональд Трамп. Ожидается, что в берлинском саммите примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. С сентября 2019 года Германия участвует в консультациях в рамках работы ООН и спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе по урегулированию внутриливийского конфликта при поддержке других стран и международных организаций, отмечается в сообщении ведомства федерального канцлера.

Провал московских переговоров

Официальное подтверждение даты саммита по Ливии в Берлине произошло после телефонного разговора Ангелы Меркель с  Владимиром Путиным. Тот, в частности, рассказал о московской встрече по Ливии, которая состоялась накануне. Семичасовые переговоры премьер-министра Сараджа и генерала Хафтара фактически провалились. Хафтар, в поддержке которого обвиняют Москву, покинул переговоры, не подписав соглашение о прекращении огня.

В министерстве обороны России заявили, что Хафтар взял два дня на то, чтобы обсудить документ со своими сторонниками. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает правительство Сараджа, заявил, что "готов преподать мятежнику Хафтару заслуженный урок". Премьер Сарадж из Москвы отправился для консультаций в Стамбул. 

Режим прекращения огня в Ливии вступил в силу с полуночи 12 января. Однако армия под командованием Хафтара и силы международно признанного правительства обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Гражданская война началась в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. 

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