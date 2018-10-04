 Берлин подозревает ГРУ в причастности к кибератакам | Новости из Германии о Германии | DW | 05.10.2018

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Германия

Берлин подозревает ГРУ в причастности к кибератакам

По словам Штеффена Зайберта, Берлин полностью доверяет сведениям британских и нидерландских ведомств, ранее обвинивших Москву в кибератаках.

Штеффен Зайберт (фото из архива)

Штеффен Зайберт (фото из архива)

Вслед за рядом других стран Германия также обвинила Главное управление Генштаба Минобороны России, больше известное по старому названию ГРУ, в причастности к масштабным кибератакам. Правительство ФРГ "с вероятностью, граничащей с уверенностью, исходит из того, что за хакерской группой APT28 стоит российская спецслужба ГРУ", заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в Берлине в пятницу, 5 октября.

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По словам Зайберта, эта оценка основывается на "совокупности очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов". Кроме того, Берлин "полностью доверяет" сведениям британских и нидерландских ведомств, продолжил представитель правительства. Германия "резко осуждает подобные атаки на международные организации и учреждения своих союзников" и призывает Россию "признать свою ответственность и прекратить такие действия".

Обвинения в адрес российских хакеров

Накануне глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что российская военная разведка неоднократно устраивала "бессистемные и безрассудные" кибератаки на политические институты, компании, СМИ и спортивные организации по всему миру. В частности, по данным британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC), ГРУ "почти наверняка" причастно к деятельности хакерских группировокAPT 28, Sofacy, Sednit, Sandworm, "Киберхалифат", "Киберберкут" и ряду других.

После этого Нидерланды сообщили о предотвращении компьютерной атаки российских шпионов на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В свою очередь США обвинили в кибератаках семь предполагаемых сотрудников ГРУ, четверо из которых ранее были высланы из Нидерландов, а еще трое - уже обвинялись в атаках на Демократическую партию США.

Позднее с аналогичными обвинениями выступила Канада. По данным МИД этой страны, в число целей сотрудников российских спецслужб входили Канадский центр по этике в спорте и базирующееся в Монреале Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В ответ МИД России заявил о "шпиономании", но обещал разобраться в претензиях, которые предъявляют Нидерланды.

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    Автор: Илья Коваль


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