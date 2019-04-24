 Берлин: ″Паспортный″ указ Путина противоречит Минску | Новости дня из Германии о Европе, России, мире | DW | 25.04.2019

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Новости

Берлин: "Паспортный" указ Путина противоречит Минску

Указ Путина о российских паспортах для донбасских сепаратистов идет вразрез с минскими договоренностями, считает правительство Германии. Ответ МИД ФРГ на запрос DW.

Паспорт РФ

Официальный Берлин критически отнесся к указу президента России Владимира Путина, согласно которому жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" смогут получать гражданство РФ по упрощенной процедуре. Такая мера, с точки зрения немецких дипломатов,противоречит минским договоренностям.

Обострение вместо деэскалации

Контекст

Указ президента РФ о признании документов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" постепенно легализирует присутствие Москвы в Донбассе, который продолжает отдаляться от Украины, считают эксперты. (20.02.2017)

В Кремле отметили, что право на упрощенное получение гражданства РФ предоставляется в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина". На рассмотрение заявлений органам МВД России отводится три месяца. (24.04.2019)

Власти Украины возмущены указом Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Постпред Украины в ООН уже обратился с жалобой в Совбез всемирной организации. (24.04.2019)

Немецкое правительство с тревогой приняло к сведению сообщения об опубликованном на сайте Кремля в среду, 24 апреля, указе российского президента.

"Районы и по ту сторону так называемой контактной линии в Донбассе являются государственной территорией Украины, - говорится далее в ответе МИД Германии на просьбу DW прокомментировать указ Путина. - Упрощенное предоставление российского гражданства проживающим там украинским гражданам противоречит духу и целям достигнутых в Минске договоренностей".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел страны Хайко Мас (Heiko Maas) уже неоднократно выражали беспокойство в связи с по-прежнему взрывоопасной ситуацией на востоке Украины и постоянными нарушениями режима прекращения огня. Новый указ Путина, указывают немецкие дипломаты в ответе DW, это "противоположность срочно необходимому вкладу в деэскалацию" этой ситуации.

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    Автор: Ута Штайнвер


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