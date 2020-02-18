 Берлин осудил боевые столкновения в Донбассе | Новости из Германии о России | DW | 19.02.2020

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Россия

Берлин осудил боевые столкновения в Донбассе

ФРГ призывает стороны конфликта на востоке Украины соблюдать режим прекращения огня и выполнять минские соглашения.

Линия разграничения в Донбассе

Линия разграничения в Донбассе

Германия осудила боестолкновения на востоке Украины, заявила в среду, 19 февраля, заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). Накануне Киев сообщил об атаках на позиции украинских военнослужащих вдоль линии разграничения в Донбассе.  Берлин призывает конфликтующие стороны соблюдать согласованный режим прекращения огня и выполнять минские соглашения.

Контекст

По данным украинского Генштаба, в ходе обстрела и боев во вторник были убиты один украинский солдат и четверо участников вооруженных формирований самопровозглашенной "ЛНР". Представитель германского правительства заявила, что недавние инциденты должны быть расследованы независимой стороной, а для этого необходимо предоставить беспрепятственный доступ в район боев миссии ОБСЕ.

В апреле в Берлине планируется очередной саммит "нормандской четверки", но точная дата встречи пока неизвестна. Ранее Россия заявляла, что этот саммит может не состояться.

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    Переговоры за закрытыми дверями

    Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

  • Комплекс Дипсервис холл в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

  • Путин, Порошенко, Меркель и Олланд беседуют за столом на саммите нормандской четверки в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Война нервов

    Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

  • Журналисты спят во Дворце независимости в Минске в ожидании окончания переговоров нормандской четверки

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

  • Президент Украины Петр Порошенко зевает от усталости после ночных переговоров в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Разногласия между Россией и Украиной

    После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Стороны пришли к согласию

    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


Смотреть видео 02:29

Западные эксперты об итогах саммита "нормандской четверки"

Контекст

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

Минская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, обсуждавших урегулирование конфликта в Донбассе, длилась более 15 часов. DW - о ключевых моментах переговоров (время московское).  

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