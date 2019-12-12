Берлин не планирует отвечать на санкции США против "Северного потока - 2"

Правительство Германии не планирует отвечать на санкции, введенные США против строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает агентство dpa со ссылкой на координатора немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Питера Байера (Peter Beyer). По его словам, американские санкции направлены не против Германии, а против частных предпринимателей. "Поэтому Германия не предпримет ответных мер. Если бы такое и случилось, то только на европейском уровне, но и этого не произойдет", - заявил политик.

При этом Байер признал, что федеральное правительство при планировании газопровода недооценило политическое влияние этого проекта. "Критика балтийского трубопровода со стороны наших европейских партнеров звучала давно. Мы слишком долго не воспринимали это всерьез", - отметил политик, выразив сомнения в том, что в нынешней ситуации "Северный поток - 2" был бы вообще построен.

Берлин отвергает экстерриториальные санкции

Берлин сожалеет о том, что санкции против "Северного потока - 2" вступили в силу. Об этом в своем Twitter сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

"Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции. Они затрагивают немецких и европейских предпринимателей и представляют собой вмешательство в наши внутренние дела", - отмечается в заявлении.

Деммер также подчеркнула, что Вашингтон объясняет свои действия необходимостью защиты Украины. В свете подписанного в четверг в Берлине принципиального соглашения о новом газотранспортном договоре между Москвой и Киевом, вступление в силу американских санкций выглядит "особенно непонятным", указала она.

Санкции начали действовать

Принятый Конгрессом и Сенатом США пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в пятницу был подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу.

В документе сказано, что санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы. Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке деятельности по укладке трубопровода "Северный поток - 2".



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