 Берлин и Париж представили план восстановления экономики ЕС на 500 млрд евро | Новости из Германии о Европе | DW | 18.05.2020

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Европа

Берлин и Париж представили план восстановления экономики ЕС на 500 млрд евро

Еврокомиссии предлагается занять на финансовых рынках 500 миллиардов евро под гарантии ЕС. Брюссель раздаст эти средства пострадавшим от пандемии странам. Возмещать траты планируется из бюджета Евросоюза.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон представили в понедельник, 18 мая, европейскую программу экономического восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Ее объем составляет 500 миллиардов евро, которые будут получены в виде займов на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза.

Затем эти деньги будут в течение многих лет выплачиваться пострадавшим странам ЕС в виде не требующих возврата траншей. Возместить эти траты планируется в течение 20 лет из бюджета Евросоюза, главным донором которого является Германия.

"Наша цель в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса более сильной, единой и солидарной", - заявила Меркель, подчеркнув, что для преодоления последствий пандемии необходимо "единовременное и сверхординарное усилие", к которому Франция и Германия готовы. Для одобрения программы помощи необходимо заручиться согласием всех 27 стран ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовала решение Франции и Германии как один из трех столпов восстановления экономики ЕС, помимо собственных усилий государств и уже одобренной кредитной программы Евросоюза в 540 миллиардов евро. "Эти программы позволят странам и представителям бизнеса выстоять в кризис и запустить масштабную программу инвестиций, которые необходимы, чтобы вернуть европейскую экономику на рельсы", - заявила она.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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