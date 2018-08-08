 Берлин и Мадрид договорились о высылке нелегальных мигрантов в Испанию | Новости из Германии о Европе | DW | 08.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Берлин и Мадрид договорились о высылке нелегальных мигрантов в Испанию

Нелегалов, задержанных на границе, будут в течение 48 часов отправлять обратно в Испанию. Соглашение вступит в силу 11 августа.

Высылка нелегальных мигрантов из Германии

Высылка нелегальных мигрантов из Германии, фото из архива

Германия и Испания договорились о возврате нелегальных мигрантов, сообщила в среду, 8 августа, представитель МВД Германии Элеоноре Петерманн (Eleonore Petermann).  Она пояснила, что речь идет о мигрантах, которых задерживают на австрийско-германской границе, но решение о предоставлении им убежища должны принимать власти Испании, поскольку именно там они, прибыв на территорию ЕС, подали прошение об убежище. Таких иностранцев теперь будут в течение 48 часов высылать обратно. Испания стала первой страной ЕС, с которой Германии удалось заключить подобное соглашение. Договоренность вступит в силу 11 августа.

Контекст

1 августа в Баварии открылись 7 транзитных центров для беженцев. Их назначение - ускорить рассмотрение документов о предоставлении убежища. Как устроены центры и за что их критикуют? (01.08.2018)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 11-12 августа встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Нелегальная миграция будет основной темой этой неформальной встречи.

В настоящее время Германия ведет переговоры о высылке мигрантов с Италией и Грецией. По словам Элеоноре Петерманн, с Австрией и без соглашения имеется договоренность о высылке лиц, решение о статусе которых должны принимать австрийские власти.

Смотрите также:

  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


Смотреть видео 02:31
Now live
02:31 мин

Транзитные центры для беженцев, или почему Зеехофер передумал уходить

 

 

Контекст

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Транзитные центры для беженцев, или почему Зеехофер передумал уходить  

Что означают итоги саммита ЕС для мигрантов и для Меркель?  

На саммите по беженцам решат строить "крепость Европу"  

Также по теме

Bayerisches Transitzentrum - mögliches Ankerzentrum

Бавария приняла собственный план ускоренной высылки мигрантов 05.06.2018

Нововведение предусматривает значительное ужесточение миграционной политики. Оно должно сделать обращение за получением убежища в Баварии менее привлекательным.

Bayerisches Transitzentrum - mögliches Ankerzentrum

В Баварии рассмотрят региональный план по ускоренной высылке мигрантов 04.06.2018

Парламент Баварии 5 июня обсудит законопроект с мерами по ускоренной высылке мигрантов, которым отказано в статусе беженца. Местные власти хотят подать пример другим регионам ФРГ.

Syrische Flüchtlinge in Deutschland

Германия продлила временный запрет на высылку мигрантов в Сирию 08.12.2017

За решение продлить запрет на возвращение беженцев в Сирию до конца 2018 года единогласно проголосовали министры внутренних дел 16 федеральных земель и федерального МВД.

Самые читаемые

Спустя 10 лет: что важно знать о пятидневной войне России и Грузии  

Почему русских не берут на работу в Германии  

Комментарий: Как Путин победил Саакашвили, но проиграл Грузии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно