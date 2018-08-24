Берлин готов к посредничеству в карабахском конфликте

Германия готова сыграть роль посредника в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в субботу, 25 августа, в Баку в преддверии переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Германия хотела бы помочь найти мирное решение", - цитирует Меркель агентство Reuters.

Как передает армянский информационно-аналитический сайт News.am, в ходе пресс-конференции в Ереване она рассказала, что обсуждала этот вопрос с премьером Армении Николом Пашиняном. "Мы говорили о том, что было бы хорошо решить конфликт. Но важно решить в хорошей атмосфере. Германия готова содействовать в этом", - отметила она.

При этом глава правительства ФРГ напомнила, что Берлин является членом Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет поиск путей мирного урегулирования карабахского конфликта.

Берлин может усилить сотрудничество с Баку в сфере поставок газа

Переговоры Алиева и Меркель проходили в расширенном формате с участием делегаций двух стран. По итогам диалога политики провели совместную пресс-конференцию.

Канцлер ФРГ и президент Азербайджана подчеркнули роль азербайджанской стороны в поставках газа потребителям в Евросоюзе.

Берлин и Брюссель хотят диверсифицировать свой рынок энергоресурсов, чтобы снизить зависимость от "голубого топлива" из России, дала понять Меркель. "В этой связи открытие Южного (газового. - Ред.) коридора (ЮГК) - это хорошая новость для энергоснабжения ЕС", - подчеркнула она, добавив, что Берлин сможет усилить сотрудничество с Баку в сфере поставок энерогсырья.

Южный газовый коридор состоит из трех газопроводов - Южно-Кавказского (Баку - Тбилиси - Эрзурум), Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP). Предполагается, что газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз-2 достигнет Турции, затем часть его должна пройти по 800-километровому TAP, который протянется от турецко-греческой границы по северной части Греции, пересечет Албанию и Адриатическое море и достигнет берегов Италии.

Ожидается, что поставки азербайджанского газа в Европу в объеме 10 млрд кубометров в год начнутся в 2020 году. Старт работе ЮГК был дан 29 мая. Ильхам Алиев, в свою очередь, заметил, что Азербайджан готов нарастить объемы продаваемого Европе газа, однако ушел от ответа на вопрос о том, возможны ли поставки туркменского газа в Европу через азербайджанскую территорию.

После согласования правового статуса Каспия подобный сценарий становится более реалистичным, однако вопрос о разделе дна и недр пока остается открытым.

Закавказское турне Меркель

Первую остановку во время своей поездки по Закавказью Ангела Меркель сделала в Грузии. В пятницу, 24 августа, она посетила Ереван, где провела переговоры с премьером Пашиняном. В субботу, 26 августа, по завершении визита в Азербайджан канцлер ФРГ вернется в Германию. В международном аэропорту Гейдара Алиева в честь нее был выстроен почетный караул. Германского канцлера встречали первый вице-премьер республики Ягуб Эюбов, замглавы МИД Халаф Халафов и другие официальные лица.

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