 Берлин высказался в поддержку плана Макрона по реформе ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 06.03.2019

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Германия

Берлин высказался в поддержку плана Макрона по реформе ЕС

Представитель германского правительства приветствовал ряд инициатив Елисейского дворца, включая создание единого европейского Совета безопасности и укрепление оборонной политики ЕС.

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель (февраль 2019 года)

Берлин приветствует инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона по реформированию Европейского Союза.

Об этом в среду, 6 марта, заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Контекст

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Как отметили информагентства, изначально довольно сдержанная реакция Германии на представленный французским лидером в 28 изданиях ЕС план сменилась теперь поддержкой.

"Мы рады столь громким голосам в поддержку Европы - как в случае с французским президентом", - отметил Зайберт. Федеральное правительство ценит, что Эмманюэль Макрон "привнес свои представления в обсуждение", добавил он.

"Общая ответственность Парижа и Берлина"

"Мы чувствуем общую франко-германскую ответственность за продвижение европейской интеграции, поэтому приветствуем тот факт, что президент Франции изложил свои идеи перед европейскими выборами", - указал Зайберт, сделав отсылку к голосованию по избранию депутатов Европарламента, которое пройдет во всех странах ЕС 23-26 мая.

ФРГ поддерживает целый ряд положений инициативы Елисейского дворца. Говоря об этом, Штеффен Зайберт , в частности, упомянул идею создания единого европейского Совета безопасности, укрепления оборонной политики ЕС, выработку совместного понимания в миграционных вопросах, а также предложение сделать акцент на инновациях в экономике.

За изменение европейских договоров 

Федеральное правительство приветствует, что Макрон готов к изменению "европейских договоров там, где это необходимо", добавил Зайберт.

Примеров конкретных соглашений он не назвал. Однако в конце февраля министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag уже затрагивал тему возможного смягчения национальных норм, регулирующих поставки вооружений третьим странам.

Ранее в своей статье Макрон высказался в поддержку создания "европейского агентства по защите демократии". Он также предложил реформировать политику в области конкуренции и сделать акцент на поддержке европейских компаний. Кроме того, Макрон высказался за усиление защиты границ шенгенской зоны. В списке предложений главы государства - появление единой службы пограничной охраны, а также ведомства по вопросам предоставления убежища, которое будет действовать в пределах всего ЕС.

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    Автор: Илья Коваль


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