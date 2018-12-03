 Берлин выделит почти 2 млрд евро на борьбу за чистый воздух в городах | Новости из Германии о Германии | DW | 03.12.2018

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Германия

Берлин выделит почти 2 млрд евро на борьбу за чистый воздух в городах

Правительство ФРГ предоставит муниципалитетам 2 млрд евро на борьбу с загрязнением воздуха, в частности, 432 млн евро на техническое дооснащение автомобилей городских служб.

Дизельный саммит в ведомстве федерального канцлера в Берлине, 3 декабря 2018 года

"Дизельный саммит" в ведомстве федерального канцлера в Берлине, 3 декабря 2018 года

Правительство ФРГ увеличит на полмиллиарда евро финансовую поддержку муниципалитетов в борьбе с загрязнением воздуха и запретами на дизельные автомобили старых моделей. В рамках соответствующей программы неотложных мер будет выделено 1,5 млрд евро, заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 3 декабря, по итогам так называемого второго  "дизельного саммита" -  переговоров в Берлине с представителями городов с наиболее высоким содержанием оксидов азота в воздухе и руководителями профильных министерств. 

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Берлин, кроме того, выделит дополнительно 432 млн евро на техническое дооснащение небольших грузовых автомобилей, которыми пользуются муниципальные службы и ремесленники. Программа по борьбе с загрязнением воздуха рассчитана на период с 2017 по 2020 годы и проводится при финансовом участии автопроизводителей. В ее рамках также оказывается поддержка при приобретении электромобилей муниципальными службами, установке колонок для зарядки электромобилей и техническом дооснащении автобусов с дизельными двигателями.

Техническое Дооснащение легковых авто под вопросом

До сих пор спорным остался вопрос о техническом дооснащении легковых автомобилей. Замглавы объединения немецких городов Фриц Кун (Fritz Kuhn) заявил, что если эта проблема не будет решена до 2020 года, то последуют новые запреты на движение дизельных автомобилей по улицам немецким городов.

По данным за 2017 год, предельный уровень содержания оксидов азота в воздухе (40 мкг на кубометр) превышен в 65 городах Германии. Ранее после удовлетворения судами исков экологической организации Deutsche Umwelthilfe был запрещен въезд на определенные улицы для дизельных и бензиновых автомобилей старых моделей в Штутгарте, Гамбурге, Берлине, Кельне, Бонне, Франкфурте-на-Майне и некоторых других городах.

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    Автор: Григорий Аросев


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Выхлопные газы на экспорт: вторая жизнь дизельных автомобилей из Германии

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

Ссылки в интернете

Движение дизельных автомобилей ограничено еще в двух городах ФРГ  

Кельн и Бонн обязали ограничить движение дизельных авто  

Аудио- и видеофайлы по теме

Выхлопные газы на экспорт: вторая жизнь дизельных автомобилей из Германии  

Запретят ли дизель в Германии?  

Дизельные запреты в Германии: первые ощутимые последствия  

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