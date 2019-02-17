Берлин выдвинул условия для возвращения боевиков ИГ

Германия готова принять плененных боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ) с немецким гражданством, если им обеспечат доступ к консульской поддержке со стороны немецких дипломатов. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщили представители министерства внутренних дел ФРГ. "Строго говоря, все граждане Германии, в том числе и те, кого подозревают в участии в боевых действиях на стороне так называемого ИГ, имеют право на возвращение", - заявили в немецком МВД.

Берлин, впрочем, уважает и заинтересованность государств Ближнего Востока самим провести процессы против боевиков ИГ и самостоятельно осудить их за совершенные преступления - о такой заинтересованности, в частности, сигнализировал Ирак. По данным МВД Германии, сейчас в руках курдских формирований на севере Сирии находятся до ста мужчин, женщин и детей с немецким гражданством.

Между тем министр юстиции Бельгии Кун Гентс заявил о необходимости "общеевропейского решения" по вопросу плененных боевиков ИГ с гражданством ЕС. А представители датского правительства отказываются принимать боевиков с паспортом Дании, поскольку они "представляют собой самых опасных людей на планете".

Требование Трампа

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп обратился к партнерам Вашингтона в Европе с просьбой принять сотни боевиков террористической организации "Исламское государство", захваченных американскими вооруженными силами в ходе операции в Сирии. "США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать свыше 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и отдать их под суд. Халифат вскоре падет. В противном случае не произойдет ничего хорошего - нам придется отпустить их на свободу", - заявил Трамп.

По его утверждению, Вашингтон не хотел бы, чтобы джихадисты наводнили Европу.

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