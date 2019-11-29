 Берлинский аэропорт Тегель может закрыться уже в июне | Новости из Германии о Германии | DW | 20.05.2020

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Германия

Берлинский аэропорт Тегель может закрыться уже в июне

Если в ближайшие недели в Берлине не вырастет число авиапассажиров, четвертый по объему пассажиропотока аэропорт Германии будет закрыт в середине июня.

Аэропорт Тегель в Берлине

Аэропорт Тегель в Берлине

Из-за пандемии коронавируса в Германии может досрочно закрыться четвертый по величине аэропорт - берлинский Тегель. Если в ближайшие недели не будет наблюдаться значительного увеличения пассажиропотока, то с 15 июня в работе аэропорта будет сделан двухмесячный перерыв. Такое решение приняли в среду, 20 мая, представители германской федерации и двух федеральных земель – Бранденбурга и Берлина, сообщила представитель управления по финансовым вопросам берлинского Сената.

По ее словам, соответствующее ходатайство уже направлено в управление по вопросам воздушного сообщения. В этом случае все рейсы будут переведены из Тегеля в другой берлинский аэропорт - Шёнефельд.

Тегель планировалось закрыть после открытия нового аэропорта BER

В 2019 году Тегель, расположенный на северо-западе Берлина, обслужил более 24 миллионов пассажиров и входит в четверку крупнейших аэропортов Германии наряду с франкфуртским, мюнхенским и дюссельдорфским. Менее крупный Шёнефельд, находящийся к юго-востоку от немецкой столицы в земле Бранденбург, в прошлом году принял 11 миллионов пассажиров. В последнее время из-за вызванного пандемией почти полного прекращения воздушного сообщения число пассажиров в обоих берлинских аэропортах составляет лишь около двух тысяч в день.

В ноябре 2020 года Тегель планируется закрыть окончательно в связи с вводом в эксплуатацию нового аэропорта Берлин - Бранденбург (BER). После затянувшегося строительства, продолжавшегося с 2006 года, и многократного переноса сроков открытия, BER должен начать работу 31 октября.

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    Автор: Штефани Хёпнер


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