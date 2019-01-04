Берлинские обезьяны поедают рождественские ели (фото)

Один из способов утилизировать хвойные деревья после праздиков - отдать их в немецкие зоопарки.
05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных хвойные деревья - настоящий деликатес.
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Из зоопарка в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии в пятницу, 1 июня, сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь, сообщили СМИ. Как выяснилось, они прятались в своих вольерах от непогоды.
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