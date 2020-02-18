Берлинале изучит нацистское прошлое своего основателя

Берлинале, главный немецкий и один из важнейших мировых кинофестивалей, объявил о том, что привлек мюнхенский Институт современной истории (ifZ) к изучению роли многолетнего главы фестиваля Альфреда Бауэра (Alfred Bauer) в министерстве народного просвещения и пропаганды нацистской Германии. Соответствующее заявление появилось на сайте Берлинале во вторник, 18 февраля.
"Мы убеждены, что для изучения позиции Альфреда Бауэра в нацистском госаппарате необходимо привлечение независимых историков со стороны", - заявила исполнительный директор фестиваля Мариэтт Риссенбик (Mariette Rissenbeek). Результаты экспертизы историков появятся летом.
В то же время фестиваль уже объявил о том, что убрал имя Альфреда Бауэра из названия одного из призов: "Серебряный медведь" фестиваля с 1987 года назывался Премией Альфреда Бауэра. В свое время ее получили советские и российские режиссеры Вадим Абдрашитов, Александр Рогожкин и Марлен Хуциев.
Скандал вокруг Альфреда Бауэра разгорелся за несколько недель до открытия юбилейного 70-го Берлинале, которое состоится 20 февраля. Еженедельник Die Zeit опубликовал статью, в которой шла речь о нацистском прошлом многолетнего главы берлинского кинофестиваля, фактически его создателя и ментора. Оказалось, что во времена "третьего рейха" он был весьма высокопоставленным функционером геббельсовского министерства народного просвещения и пропаганды.
Основанный в 1949 году мюнхенский Институт современной истории в 2016 году впервые после краха нацистского режима подготовил "критическое" издание книги Адольфа Гитлера "Mein Kampf" ("Моя борьба").
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Автор: Ксения Сафронова