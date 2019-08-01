Берген-Бельзен: о детстве, которого не было

В Берген-Бельзен в возрасте 15 лет умерла Анна Франк (Anne Frank). Ее всемирно известный дневник рассказывает об ужасах Холокоста. В нем девочка описывает дни и ночи, проведенные в тайном убежище. Но мы ничего не знаем о ее днях, проведенных в лагере смерти. Дети в концлагере - малоизученная тема. У детей практически не было шансов выжить. Нацисты убивали их сразу. Но некоторым все-таки посчастливилось. Два года назад мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии впервые организовал выставку, посвященную узникам-детям. DW поговорила о них с ее куратором, сотрудницей мемориального комплекса Дианой Гринг (Diana Gring).

DW: Во что играли дети в лагере?

Диана Гринг: Они делали то же самое, что делают дети во всем мире, - дети воспроизводят в играх то, что они видят вокруг себя. Дети в лагере играли в нацистов и евреев, считали трупы возле их бараков: так как тела людей лежали друг на друге, дети постоянно сбивались со счета.

Диана Гринг

Мы располагаем бесценным материалом. Это 120 интервью с выжившими, которые рассказывают о том, как жили дети в лагере. Здесь есть и эпизод, когда отец умирал рядом с детьми на нарах. Бывшие узники рассказывают, как они испытывали голод и что им давало надежду.

- На выставке были показаны фотографии, документы, личные вещи выживших. Какой экспонат для вас самый ценный?

- Я сразу думаю о фотографии младенца. Это маленькая девочка по имени Хенриетте Хамбургер (Henriette Hamburger). Ей было 10 месяцев, когда она умерла в лагере. На этой фотографии она улыбается фотографу. И это единственное фото, которое осталось у ее семьи. У меня мурашки по коже, когда я смотрю на нее. Наша экспозиция - это история почти 600 детей, убитых в лагере.

- Выставка впервые была посвящена исключительно детям, находившимся в немецком концлагере. Как возникла эта идея?

- Начало было положено в 1990-е годы. Наш ведущий научный сотрудник Томас Раэ (Thomas Rahe) начал изучать материалы о детях в лагере Берген-Бельзен. Именно он установил первый контакт с выжившими.

Мы видим, что во многих местах памяти, а также среди исследователей о детях довольно мало информации. У детей, оказавшихся в местах массового уничтожения нацистами, практически не было шансов выжить. Когда ребенок попадал в концлагеря Треблинка или Освенцим, его разлучали со взрослыми и почти всегда сразу убивали. Это малоизученная тема. В последние годы мы целенаправленно занимались исследованием этого вопроса и собирали свидетельства о пребывании детей в концлагере.

- В лагере Берген-Бельзен находились около 3,5 тысячи детей в возрасте до 15 лет. Что известно об этих детях?

- В лагере Берген-Бельзен было 120 тысяч заключенных со всех территорий, оккупированных немцами в Европе. Поэтому и дети были из самых разных стран - из Нидерландов, Польши, Венгрии, Франции. Больше всего здесь было преследуемых нацистами евреев. Сюда попадали и дети цыган, а также политические заключенные.

- А вы можете рассказать о судьбе какого-нибудь одного ребенка?

- Девочка из Нидерландов, сегодня ее зовут Лаус Штехейс-Хупельман. Она родилась в Амстердаме в семье евреев. Ее родители не были верующими евреями. Они были коммунистами и находились в политическом сопротивлении. Когда началась депортация евреев из оккупированных немцами Нидерландов, эта семья хотела спасти свою трехлетнюю девочку, и они отдали ее в не еврейскую семью.

Лаус не расстается со своей куклой уже 73 года. Будучи трехлетним ребенком, она считала ее страшной, но это была ее единственная игрушка в лагере смерти

Но там ее предали. Девочку арестовали и посадили одну в тюрьму. Оттуда ее перевезли в лагерь Вестерборк. Лаус оказалась в группе детей-сирот. Из Вестерборка ее перевезли в Берген-Бельзен, а потом в концлагерь Терезиенштадт, откуда ее и освободили. По счастливой случайности и благодаря людям, которые проявляли заботу о детях-сиротах, она смогла выжить. У нее сохранилась тряпичная кукла, которая была с ней во всех лагерях. .

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