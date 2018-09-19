 Бельгийская Валлония выделила миллион евро на борьбу с африканской чумой свиней | Новости из Германии о Европе | DW | 19.09.2018

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Европа

Бельгийская Валлония выделила миллион евро на борьбу с африканской чумой свиней

В Бельгиии обнаружено до пяти случаев африканской чумы свиней. Германия предупредила об угрозе катастрофических последствий АЧС для фермеров.

Дикие кабаны

В Бельгии, после обнаружения нескольких случаевафриканской чумы свиней, регион Валлония потратит один миллион евро на борьбу с этим смертельным для животных заболеванием. Деньги выделяются на "технические и логистические меры", сообщили в среду, 19 сентября, власти региона, включающего пять преимущественно франкоязычных провинций Бельгии.

В провинции Люксембург в юго-восточной части страны закрыт лесной массив площадью 63 тысячи гектаров. Власти также возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Вирус африканской чумы свиней проник в Бельгию, судя по всему, из Восточной Европы, где от этого заболевания пострадал уже целый ряд стран, заявил представитель Объединения бельгийской мясной промышленности.

Контекст

РФ хочет продавать свинину в Китай. Пекин не берет ее из-за чумы, но резко увеличивает закупки в ЕС, откуда Москва запретила импорт из-за той же АЧС. DW разбиралась в этом клубке. (05.10.2016)

О все новых вспышках африканской чумы свиней на востоке Европы и угрозе ее распространения в ЕС DW беседовала с ведущим немецким вирусологом, профессором Томасом Меттенлайтером. (04.08.2014)

Экспорт свинины из Бельгии уже прекратили Китай, Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Мексика и Беларусь. Бельгия ежегодно экспортирует 730 тысяч тонн свинины - почти столько же, сколько Франция. Главным покупателем этой продукции является Китай. В Бельгии 13 сентября были зафиксированы два случая АЧС у диких кабанов. С тех пор было подтверждено пять случаев этого заболевания.

Возможные последствия для Германии

В Германии глава Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) предупредил о "катастрофических экономических последствиях" для фермеров. "Немецкие свиноводы и так уже испытывают серьезные трудности, АЧС может нанести им еще более чувствительный удар, в результате чего 2018 год может стать годом решающих структурных изменений", - заявил он в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в среду, 19 сентября.

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    Автор: Виктор Вайц


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