 Белый дом углубляет расследование электронной переписки Клинтон | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.09.2019

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Мир

Белый дом углубляет расследование электронной переписки Клинтон

Госдеп США связался с 130 адресатами электронной переписки Хиллари Клинтон. По словам представителя ведомства, дело "не политическое".

Хиллари Клинтон (фото из архива)

Хиллари Клинтон (фото из архива)

Администрация США углубляет свое расследование по делу об электронной переписке бывшего госсекретаря США и кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Как сообщила в ночь на воскресенье, 29 сентября, газета The Washington Post, за минувшие недели следователи Госдепартамента США связались с 130 должностными лицами в связи с отправленными несколько лет назад электронными письмами. Почти во всех случаях речь шла об электронных письмах, которые отправлялись на недостаточно защищенный электронный адрес Клинтон.

Контекст

ФБР пересмотрело новые улики и решило не возобновлять расследование об использовании кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон частного сервера для служебной переписки. (06.11.2016)

ФБР объявило о возобновлении дела об утечке электронной переписки Хиллари Клинтон. DW разбиралась, может ли это помешать ей стать следующим президентом США. (01.11.2016)

"Это никак не связано с тем, кто находится в Белом доме", - сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента, имея в виду президента США Дональда Трампа, который является давним оппонентом Хиллари Клинтон и был ее соперником на президентских выборах 2016 года. Тот факт, что запросы по поводу электронной почты возникли только сейчас, связан с тем, что потребовалось три с половиной года, чтобы просмотреть миллионы электронных писем.

По данным издания, ряд других представителей также отрицают политические мотивы  расследования. Тем не менее, один бывший правительственный чиновник сказал, что расследование представляет собой возможность для поддерживающих Трампа республиканцев "удерживать на плаву" тему электронной почты Клинтон. Кроме того, это дело дает им возможность "очернить целый ряд демократов, связанных с внешней политикой". Однако фигурантам дела вряд ли грозят какие-либо последствия, пишет газета.

В свою бытность госсекретарем Хиллари Клинтон использовала недостаточно защищенные почтовые серверы для служебной переписки. Дело было передано ФБР для расследования. Джеймс Коми, возглавлявший в то время ведомство, резко раскритиковал Клинтон за ее "крайне небрежное" поведение, но не увидел никаких доказательств преступных намерений. Тот же Коми в ноябре 2016 года заявлял, что ФБР не будет возобновлять расследование по делу об электронной переписке Клинтон.

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