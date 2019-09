Белый дом углубляет расследование электронной переписки Клинтон

Самые влиятельные женщины-политики

Ангела Меркель

Ангела Меркель (Angela Merkel) была избрана на пост федерального канцлера в 2005 году. Это первая женщина-канцлер в истории Германии. В 2015 году журналы The New York Times, Тime и Financial Times назвали Ангелу Меркель человеком года. Кроме того, канцлер многократно возглавляла список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.